Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Уникальный медицинский комплекс возводится с нуля

Екатерина Дмитриева
Общество
Уникальный медицинский комплекс возводится с нуля
Детский инфекционный корпус в Коммунарке готов принять пациентов / Фото: АГН Москва

Многопрофильный медицинский центр, аналогов которому нет в России, возводят в Коммунарке на базе больницы № 40. Его строят буквально с нуля в чистом поле. Это самый масштабный проект строительства медицинских объектов в постсоветское время. Лечебное учреждение проектировали по лучшим мировым стандартам, а технологии, собранные здесь, станут одними из лучших в мире.

— Площадь новой больницы составит более 175 тысяч квадратных метров, — сообщили в Департаменте строительства. — Работы начались в январе 2017 года и ведутся в несколько этапов.

Первая очередь клиники — четыре корпуса общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров — была готова в декабре 2019 года. Она включает корпус с комфортными маломестными палатами, лечебно-диагностический корпус с передовыми техническими возможностями, патологоанатомический корпус с инновационной морфологической и генетической лабораториями, а также вспомогательный корпус. Из-за пандемии коронавируса палатный корпус на 802 койки перепрофилировали и стали использовать для лечения пациентов с COVID-19.

Также завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи и вертолетной площадки — она позволяет принимать экстренных больных, которых доставляет санитарная авиация. В июне прошлого года был открыт детский инфекционный корпус: на площади 12,95 тысячи квадратных метров создали современные условия для оказания помощи детям всех возрастов (от одного месяца до 18 лет) с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Возможности корпуса позволяют немедленно проводить необходимые исследования для постановки диагноза и быстро начинать лечение.

В начале января этого года в больнице открыли амбулаторно-поликлинический корпус на 500 посещений в смену. Здесь работают консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, отделение центра амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для химиотерапии.

В начале июня открылся перинатальный центр на 130 коек, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Здесь разместили приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, родовое отделение, лабораторию, женскую консультацию и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

На финишной прямой — детский стационар. В нем будут работать приемное, палатное педиатрическое отделение, отделения общей хирургии, нейротравматологии, неврологии, анестезиологии и реанимации и другие, а также оперблок и дневной стационар. Кроме этого, идет возведение корпуса лучевой терапии, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

— Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Уникальный комплекс для про ведения 3Dи 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки. В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией — ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкозаболеваний на ранней стадии.

Когда строительство всех запланированных объектов на территории клиники завершится, здесь будут оказывать медпомощь по 11 профилям стационарного и амбулаторного лечения: кардиологии, онкологии, неврологии, гинекологии, урологии, эндокринологии, оториноларингологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, нефрологии и нейрохирургии.

Весь комплекс, включая реанимационные отделения и 30 оперблоков, оснастят современным цифровым медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

— За 10 лет Новая Москва по многим параметрам, которые определяют современное качество городской жизни, приблизилась и соответствует столичному уровню, — отметил Александр Козлов, депутат Московской городской думы. — У нас есть крутые медицинские центры, которые известны не только в России, но и по всему миру. Именно больница в Коммунарке стала одним из главных центров борьбы с ковидом и приняла первые трудности на себя. А в поселении Вороновское был возведен огромный госпиталь всего за месяц. Уверен, что это уникальное событие в истории всего мирового строительства.

Строительство Медицина Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Фантомные боли Литвы

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От чтения до литературного творчества

Все мнения
О проекте