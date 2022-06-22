Уникальный медицинский комплекс возводится с нуля

Детский инфекционный корпус в Коммунарке готов принять пациентов / Фото: АГН Москва

Многопрофильный медицинский центр, аналогов которому нет в России, возводят в Коммунарке на базе больницы № 40. Его строят буквально с нуля в чистом поле. Это самый масштабный проект строительства медицинских объектов в постсоветское время. Лечебное учреждение проектировали по лучшим мировым стандартам, а технологии, собранные здесь, станут одними из лучших в мире.

— Площадь новой больницы составит более 175 тысяч квадратных метров, — сообщили в Департаменте строительства. — Работы начались в январе 2017 года и ведутся в несколько этапов.

Первая очередь клиники — четыре корпуса общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров — была готова в декабре 2019 года. Она включает корпус с комфортными маломестными палатами, лечебно-диагностический корпус с передовыми техническими возможностями, патологоанатомический корпус с инновационной морфологической и генетической лабораториями, а также вспомогательный корпус. Из-за пандемии коронавируса палатный корпус на 802 койки перепрофилировали и стали использовать для лечения пациентов с COVID-19.

Также завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи и вертолетной площадки — она позволяет принимать экстренных больных, которых доставляет санитарная авиация. В июне прошлого года был открыт детский инфекционный корпус: на площади 12,95 тысячи квадратных метров создали современные условия для оказания помощи детям всех возрастов (от одного месяца до 18 лет) с острыми кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Возможности корпуса позволяют немедленно проводить необходимые исследования для постановки диагноза и быстро начинать лечение.

В начале января этого года в больнице открыли амбулаторно-поликлинический корпус на 500 посещений в смену. Здесь работают консультативно-диагностическое отделение, эндоскопический центр, отделение центра амбулаторной онкологической помощи, отделение гемодиализа и дневной стационар для химиотерапии.

В начале июня открылся перинатальный центр на 130 коек, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Здесь разместили приемное отделение с экстренным оперблоком, два акушерских отделения совместного пребывания матери и ребенка на 100 коек, отделения патологии беременности, реанимации новорожденных, родовое отделение, лабораторию, женскую консультацию и отделение вспомогательных репродуктивных технологий (ЭКО).

На финишной прямой — детский стационар. В нем будут работать приемное, палатное педиатрическое отделение, отделения общей хирургии, нейротравматологии, неврологии, анестезиологии и реанимации и другие, а также оперблок и дневной стационар. Кроме этого, идет возведение корпуса лучевой терапии, его планируется ввести в эксплуатацию в 2023 году.

— Открытие корпуса лучевой терапии на 50 коек станет важным шагом в развитии онкологической службы, — отметил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — Уникальный комплекс для про ведения 3Dи 4D-лучевой терапии при онкологических заболеваниях обеспечит точечное воздействие на клетки опухоли.

Современное оборудование позволит определить природу опухолевой клетки и правильно подобрать терапию, которая воспринимает злокачественное новообразование как мишень, не затрагивая соседние здоровые клетки. В корпусе будут работать лаборатория радиоизотопной диагностики (с однофотонной эмиссионной компьютерной томографией — ОФЭКТ), благодаря чему можно будет проводить своевременную диагностику онкозаболеваний на ранней стадии.

Когда строительство всех запланированных объектов на территории клиники завершится, здесь будут оказывать медпомощь по 11 профилям стационарного и амбулаторного лечения: кардиологии, онкологии, неврологии, гинекологии, урологии, эндокринологии, оториноларингологии, офтальмологии, травматологии и ортопедии, нефрологии и нейрохирургии.

Весь комплекс, включая реанимационные отделения и 30 оперблоков, оснастят современным цифровым медицинским оборудованием в соответствии с мировыми стандартами.

— За 10 лет Новая Москва по многим параметрам, которые определяют современное качество городской жизни, приблизилась и соответствует столичному уровню, — отметил Александр Козлов, депутат Московской городской думы. — У нас есть крутые медицинские центры, которые известны не только в России, но и по всему миру. Именно больница в Коммунарке стала одним из главных центров борьбы с ковидом и приняла первые трудности на себя. А в поселении Вороновское был возведен огромный госпиталь всего за месяц. Уверен, что это уникальное событие в истории всего мирового строительства.