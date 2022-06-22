Подготовили индивидуальные проекты

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Дом на улице Академика Черенкова в Троицке возвели по программе реновации / Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя

Программа реновации жилищного фонда реализуется не только в старой Москве, но и на присоединенных территориях.

На территории ТиНАО новые квартиры по программе реновации получат жители 250 ветхих домов, в которых проживают более 22 тысяч человек. Как рассказали в Департаменте строительства города, 15 зданий уже демонтированы при помощи технологии умного сноса.

Реновация стартовала в Новой Москве летом 2020 года. В поселке Шишкин Лес были переданы под заселение два дома — владение 9, корпус 1, и владение 21, корпус 1.

Первыми новоселье отметили жители 13 ветхих зданий в поселках Шишкин Лес и Армейский поселения Михайлово-Ярцевское. Прошлой осенью передали еще две новостройки: в Мосрентгене на Новомихайловском шоссе, дом 1, и в Троицке, на улице Академика Черенкова, дома 15 и 17. Новые квартиры получили жители 22 старых домов. В Мосрентгене возвели пять жилых корпусов, каждый имеет оригинальное цветовое решение. Неподалеку — Троицкий лесопарк, а для транспортного обслуживания на пересечении Калужского шоссе и улицы Генерала Корнилова возводится станция метро «Мамыри».

В этом году завершено строительство жилого дома в поселке Знамя Октября, владение 3 (поселение Рязановское).

— Жителям передадут 236 квартир, две из них оборудовали для маломобильных граждан, — рассказал руководитель Департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов. — До конца года планируется завершить и работы в поселении Десеновское, вблизи деревни Ватутинки, корпуса 1–14.

Все дома построены по индивидуальным проектам. Первые этажи — нежилые, здесь расположены лифтовые холлы, комнаты дежурных, колясочные и комнаты для хранения велосипедов, другие нежилые помещения.

В квартирах — улучшенная отделка, которая полностью соответствует стандартам программы реновации. Придомовые территории организуют по принципу безбарьерной среды — с входными группами и вестибюлями на уровне земли, тротуарами шириной не менее двух метров и специальными тактильными полосами. Пространства благоустроят и озеленят: установят спортивные снаряды, детские городки, скамейки, а также высадят деревья, обустроят цветники и газоны.

Проекты еще четырех жилых домов разрабатываются: новостройки появятся в поселке Шишкин Лес, владение 5, на улице Спортивной, владение 1, 3, 5, в Троицке, в Щербинке — на улице 40 лет Октября, земельный участок 12, и в Вороновском, в поселке ЛМС, микрорайон Центральный, вблизи дома 36. Ожидается, что к 2025 году программа реновации жилищного фонда в Новой Москве уже завершится

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