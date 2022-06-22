Чем отличается потребительский кредит в банке от займа в автоломбарде

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Оба варианта позволяют получить деньги на любые цели. Если еще 2-3 года назад для оформления потребительского кредита нужно было собрать внушительный комплект документов, то сейчас многие банки готовы выдать его по одному только паспорту. Тем не менее, их предложение во многом отличается от займов в автоломбардах.

Банковские продукты остаются недоступными для клиентов с плохой кредитной историей и неофициальной работой. А вот займы под залог автомобилей и ПТС можно получить даже при открытых просрочках по кредитам. Узнайте больше о том, как работает автоломбард на сайте. Мы же поговорим о главных отличиях предоставляемых им займов от банковских кредитов. Дополнительно отметим требования, которые организации предъявляют к клиентам.

Отличия займов в автоломбардах от потребительских кредитов

Предложения организаций во многом похожи, но у них разная целевая аудитория. Иногда получить займ под залог авто или ПТС удобнее даже гражданину с отличной кредитной историей и высоким подтвержденным доходом. Например, когда ему нужна большая сумма, а банк не готов ее предоставить. Или когда гражданин сильно закредитован и не может получить новую ссуду до погашения предыдущих.

Автоломбарды менее требовательны к клиентам, а потому одобряют больше заявок. Получить деньги можно даже без кредитной истории и с действующими просрочками. Максимальный размер займа зависит не от дохода заемщика, а от оценочной стоимости его автомобиля – обычно организации готовы выдать до 80-90% от рыночной цены транспортного средства.

Чем еще отличаются займы в автоломбардах от потребительских кредитов:

Простота оформления – достаточно паспорта и документов на автомобиль, ПТС и СТС. Оценка проводится силами кредитора, ее не нужно оплачивать. Скорость — если банку может понадобиться до 1-2 дней для принятия решения, то автоломбарды часто выдают деньги всего за 2-3 часа с момента предварительного одобрения заявки. Отсутствие навязанных услуг — иногда банки требуют страхования жизни и здоровья заемщика, а при отказе от полисов повышают ставки по кредитам. Стоимость страховки включается в «тело» долга, а потому даже при ее возврате в 14-дневный срок образуется значительная переплата. Лояльность — автоломбарды более лояльны к клиентам, готовы выдать деньги даже гражданам без официального трудоустройства и подтвержденных справками доходов. Доступность — воспользоваться предложением может любой автовладелец в возрасте от 21 года с действительным паспортом и постоянной регистрацией в любом регионе РФ.

Многие договоры о займах в автоломбардах предусматривают возможность продления срока их действия. Проще говоря, если вы не сможете вовремя внести платеж, то достаточно будет оплатить начисленные проценты и перенести даты выплаты на более удобное время. Что же касается банков, то они редко предоставляют отсрочку и требуют для ее оформления официального подтверждения снижения платежеспособности клиента.

Что выгоднее оформить?

Зависит от конкретной ситуации. Если вы давний клиент банка, тем более зарплатный, у вас идеальная кредитная история и высокий подтвержденный доход, то вам наверняка одобрят кредит и смогут выдать его всего за несколько часов. Но сумма может быть далека от требующейся. А вот если у вас испорченная кредитная история и неофициальная работа, то шансы на получение кредита стремятся к нулю.

Кредит выгоднее оформить, когда банк предлагает низкую ставку и не принуждает вас к оформлению страховок.

Получить займ в автоломбарде удобнее и выгоднее в ситуациях, когда деньги нужны на сравнительно небольшой срок, но срочно.

На правах рекламы