Знаковый проект столицы: в этом году исполнилось пять лет с момента старта программы реновации жилищного фонда

Елена Иванова получила квартиру по реновации на Севастопольском проспекте, 79а / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За это время построено 2,5 миллиона квадратных метров жилья, а в новые квартиры уже переехали более 58 тысяч жителей. Сегодня переезды начаты в 72 районах столицы, с начала программы ключи от квартир в 182 новостройках предоставлялись жителям 514 старых домов. О том, с какими результатами подходит город к пятилетию и как сейчас идет реализация программы, рассказывает «Вечерняя Москва».

С момента старта программы реновации в столице построено уже 191 новое здание для жителей ветхих домов. Продолжается строительство еще 2,7 миллиона квадратных метров — это 169 домов, и еще 4,6 миллиона «квадратов» проектируется.

— Больше всего домов расселили в Западном (37 домов) и Восточном (31 дом) округах, далее идет ЮЗАО — 24 дома, — сообщили в Департаменте строительства Москвы.

Что примечательно, новые квартиры предоставляются уже с улучшенной отделкой — ремонт в них делать не нужно. Стены оклеены светлыми обоями на флизелиновой основе. При желании новоселы могут покрасить их в любой цвет.

В жилых комнатах, прихожей и коридоре полы выполнены из стойкого светлого ламината (классом не ниже 32-го). В прихожей и коридоре может быть уложена керамическая или керамогранитная плитка. Устанавливается вся необходимая сантехника, на кухне — мойка, электрическая плита, укладывается фартук из керамической плитки на всю длину рабочей зоны. В квартирах устанавливаются энергосберегающие оконные блоки из ПВХ, дерева или алюминия с двухкамерным стеклопакетом. Такие окна надежны, долговечны и помогают поддерживать комфортную температуру в квартире. Москитные сетки защитят от насекомых. Все эти стандарты отделки закреплены в постановлении правительства Москвы, утвержденном мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Переселяем волнами

Переселение по программе реновации осуществляется методом волнового переселения в три этапа.

На первом этапе реализации программы — до конца 2024 года — запланирован переезд более 190 тысяч жителей из 1087 домов. На втором — с 2025 до конца 2028 года — намечено переселение более 365 тысяч жителей из 1882 зданий. В последующие годы и до конца 2032-го планируется начать переезд свыше 425 тысяч жителей из 2095 домов. Принцип волнового переселения заключается в следующем: стартовый дом с троят на свободной площадке, в него переезжают москвичи из нескольких домов, подлежащих сносу, а после демонтажа на их месте возводят новостройки для переселения следующих жителей и так далее.

Лидером по количеству строящегося и проектируемого жилья на месте сносимых домов стал Восточный административный округ — здесь ведутся работы на 26 площадках. На втором месте — ЮВАО, где проектируют и строят 24 дома. Третье место у Западного округа. Здесь работы идут на 18 площадках.

За переселением наблюдают представители Общественного штаба по контролю за реализацией программы реновации при Общественной палате столицы.

— Те страхи и сомнения, которые существовали у жителей в самом начале, развеялись, — рассказывает Валерий Теличенко, председатель Общественного штаба.— Москвичи видят, что обещанные гарантии выполняются, а пятиэтажки, устаревшие как морально, так и физически, не идут ни в какое сравнение с новостройками. Я считаю, что столичная программа реновации стала визитной карточкой Москвы, знаковым проектом, опыт реализации которого изучают в других регионах.

Снос по-умному

— Всего в рамках реализации программы реновации с момента ее старта полностью снесено 98 домов, планируется, что до конца года этот показатель достигнет порядка 130–140 домов в зависимости от темпов переселения, — рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов. — На месте демонтированных зданий уже возводят 30 новостроек. Всего же в столице предстоит снести по технологии умного сноса 4925 устаревших домов.

Основные ее принципы — безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов. Работы проводятся в два этапа. После отключения здания от инженерных коммуникаций на первом этапе осуществляется поэлементная разборка здания с разделением отходов для перемещения на специализированные полигоны и предприятия, дальнейшей переработки и возможного повторного использования (фаянс — отдельно, столярные изделия — отдельно и так далее). Раздельный сбор осуществляется преимущественно механизированным способом.

На втором этапе с помощью экскаватора-разрушителя проводится демонтаж железобетонного остова здания. Измельченные конструкции падают строго вниз без «разлета», их доставляют на полигоны, где ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Остатки армирования (металлолом) отделяют и направляют на переработку.

Важным моментом умного сноса является процесс пылеподавления. Основа метода борьбы с пылью при сносе зданий в плотной застройке — применение гидропушек, подающих воду под большим давлением. Они расходуют меньше воды по сравнению с традиционными поливочными машинами (примерно в 1,5 раза), быстро обрабатывают территории — до 20 тысяч квадратных метров за час, не оставляют грязи и могут направить водяное облако в конкретные места путем вращения и наклона.

Еще один приоритет умного сноса — сохранение максимально возможного количества деревьев. Растения, находящиеся неподалеку от старых домов, прячут в специальные защитные короба, которые оберегают их при сносе зданий.

Топ-3: самые интересные проекты программы

Капотня, 1-й квартал, вл. 8

Фото: stroi.mos.ru

Здание станет первым в этом районе, возведенным по программе реновации. Внешний облик трех корпусов дома выполнят в пастельных тонах, при внешней отделке применят систему вентилируемого фасада с использованием керамогранита и клинкерной плитки. На них установят корзины для кондиционеров. В здании будет просторный вестибюль, лифтовый холл, помещения для дежурного и для хранения уборочного инвентаря, зона для почтовых ящиков и технические помещения. В доме установят лифты грузоподъемностью 600 и 1000 килограммов, их оборудуют визуальными и тактильными средствами информации.

Ул. Академика Скрябина, вл. 3/1

Фото: stroi.mos.ru

В Выхине-Жулебине в этом году введут в эксплуатацию построенные по реновации жилые корпуса, удобные в том числе и для маломобильных жильцов. Для них в квартирах увеличена ширина коридоров, дверей, установлена специальная сантехника, также адаптированы общие пространства дома: холлы, коридоры, лифтовые и лестничные площадки. Передвигаться по ним будет удобно и мамам с колясками. Вход, пол вестибюля и лифтового холла на первом этаже выполнены в один уровень с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью у подъезда не позволит поскользнуться.

Ул. Красных Зорь, вл. 23/25

Фото: stroi.mos.ru

Дом в форме полки с книгами достроят в следующем году в Можайском районе. Пятисекционное здание разной этажности будет иметь сложную ступенчатую структуру, фасады облицуют клинкерной плиткой под кирпич светлого цвета. Дополнительные вертикальные рельефные выступы на первых этажах зададут дополнительный ритм фасаду на уровне глаз пешехода. Входные группы оформят витражным остеклением. Чтобы поддержать фасадную сетку, часть остекления лоджий выполнят из непрозрачного стемалита (закаленное эмалированное стекло) в цвет основного тона фасада. На первом этаже разместят объекты инфраструктуры, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

КСТАТИ

Более 400 нежилых помещений располагаются в 165 новостройках, возведенных по программе реновации. 200 из них используются для размещения предприятий малого и среднего бизнеса: это магазины, кофейни, аптеки, пункты выдачи заказов, салоны красоты, культурно-досуговые учреждения. Пользоваться ими могут не только жители новых домов, но и все желающие.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства города Москвы:

— В рамках программы реновации с начала ее старта в Москве построено 191 новое здание, в стадии строительства находятся порядка 170 домов, в стадии проектирования — 239. Большинство новостроек располагаются в шаговой доступности от старых зданий, поэтому у жителей столицы остается вся привычная инфраструктура и их любимые точки притяжения: поликлиники, школы и детские сады, магазины и сервисные службы. Сегодня на месте сносимого жилья во всех округах столицы в стадии проектирования и строительства находятся 139 дома — это более двух миллионов квадратных метров нового жилья, в которое переедут около 80 тысяч москвичей в рамках второй волны переселения.