Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Свой район, свой квартал, свои соседи

Екатерина Дмитриева
Общество
Свой район, свой квартал, свои соседи
Фото: Из личного архива

Ключи от новых квартир москвичи начали получать в 2018 году. За пять лет горожане переехали в 182 новых дома, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Как отнеслись жители к переезду — рассказывают сами новоселы.

Раиса Григорьевна Киняйкина в декабре 2020 года переехала в новую квартиру на улице Сельскохозяйственной, 14 корпус 3.

— Мы очень рады и любуемся новой квартирой! Согласие дали сразу, даже не раздумывали, а государство помогло с переездом. Раньше в старой пятиэтажке мы ютились в двушке на 41 квадратном метре на первом этаже, а сейчас у нас — 58,7 «квадрата». Но самое главное — это новая кухня — на 7 квадратных метров больше старой! Теперь можно устраивать семейные встречи за одним столом.

Ирина Витальевна Лебедева переехала в новостройку на Профсоюзной, 32, из пятиэтажки на Гарибальди, 17, корпус 1, в Черемушках.

— Я и мои соседи поначалу не верили, что получим новые квартиры, да еще и в нашем районе! А сегодня среди нас нет ни одного человека, который был бы недоволен. Раньше я жила на третьем этаже, свет в квартиру практически не проникал, а еще был постоянный шум. Здесь же очень тихо, а панорамные окна дают много света. Квартира у меня угловая, два окна — мне очень нравится! Улучшилась и транспортная доступность — станция метро «Профсоюзная» теперь ближе — всего в 50 метрах от моего нового дома.

Ольга Ладынина переехала с семьей в дом по программе реновации на Ленинском проспекте, 134, в феврале 2020 года.

— Это был второй вариант квартиры. Первый нас не устроил только по одной причине — планировка там была линейная, то есть все окна выходили на одну сторону. Но мы так устали от этого в пятиэтажке! Очень хотелось квартиру«распашонку». Еще принципиальным вопросом был этаж — не люблю высоко жить. Все наши пожелания были учтены, и мы получили прекрасный вариант. Сейчас мы живем на третьем этаже в квартире в 67 «квадратов» с двумя балконами (2,5 и 5 кв. метров) и двумя санузлами. Последний пункт тоже был важен, теперь сборы детей в школу проходят в два раза быстрее. А наш пес Бен может свободно играть в догонялки с сыновьями Марком и Семеном.

Анастасия Александрова переехала в новую квартиру на улице Обручева, 5, летом 2021 года.

— До переезда мы с сестрой жили в типовой пятиэтажке на Профсоюзной, 60, корпус 2, и всей пятиэтажкой переехали на улицу Обручева, 5. У меня даже соседи по площадке многие те же. Новая квартира понравилась сразу, я согласилась без раздумий — здесь много пространства, света, легко дышится. Моя мечта сбылась. 61 квадратный метр, все расставлю здесь по своему вкусу!

Строительство Москва Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Светлана Легостаева
Светлана Легостаева

Стране нужны инженеры и программисты

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Лавров послал Трасс на три буквы

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Самый яркий метеорит эпохи перестройки

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Звезда по имени Виктор Цой

Все мнения
О проекте