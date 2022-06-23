Свой район, свой квартал, свои соседи

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Ключи от новых квартир москвичи начали получать в 2018 году. За пять лет горожане переехали в 182 новых дома, рассказал глава Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Как отнеслись жители к переезду — рассказывают сами новоселы.

Раиса Григорьевна Киняйкина в декабре 2020 года переехала в новую квартиру на улице Сельскохозяйственной, 14 корпус 3.

— Мы очень рады и любуемся новой квартирой! Согласие дали сразу, даже не раздумывали, а государство помогло с переездом. Раньше в старой пятиэтажке мы ютились в двушке на 41 квадратном метре на первом этаже, а сейчас у нас — 58,7 «квадрата». Но самое главное — это новая кухня — на 7 квадратных метров больше старой! Теперь можно устраивать семейные встречи за одним столом.

Ирина Витальевна Лебедева переехала в новостройку на Профсоюзной, 32, из пятиэтажки на Гарибальди, 17, корпус 1, в Черемушках.

— Я и мои соседи поначалу не верили, что получим новые квартиры, да еще и в нашем районе! А сегодня среди нас нет ни одного человека, который был бы недоволен. Раньше я жила на третьем этаже, свет в квартиру практически не проникал, а еще был постоянный шум. Здесь же очень тихо, а панорамные окна дают много света. Квартира у меня угловая, два окна — мне очень нравится! Улучшилась и транспортная доступность — станция метро «Профсоюзная» теперь ближе — всего в 50 метрах от моего нового дома.

Ольга Ладынина переехала с семьей в дом по программе реновации на Ленинском проспекте, 134, в феврале 2020 года.

— Это был второй вариант квартиры. Первый нас не устроил только по одной причине — планировка там была линейная, то есть все окна выходили на одну сторону. Но мы так устали от этого в пятиэтажке! Очень хотелось квартиру«распашонку». Еще принципиальным вопросом был этаж — не люблю высоко жить. Все наши пожелания были учтены, и мы получили прекрасный вариант. Сейчас мы живем на третьем этаже в квартире в 67 «квадратов» с двумя балконами (2,5 и 5 кв. метров) и двумя санузлами. Последний пункт тоже был важен, теперь сборы детей в школу проходят в два раза быстрее. А наш пес Бен может свободно играть в догонялки с сыновьями Марком и Семеном.

Анастасия Александрова переехала в новую квартиру на улице Обручева, 5, летом 2021 года.

— До переезда мы с сестрой жили в типовой пятиэтажке на Профсоюзной, 60, корпус 2, и всей пятиэтажкой переехали на улицу Обручева, 5. У меня даже соседи по площадке многие те же. Новая квартира понравилась сразу, я согласилась без раздумий — здесь много пространства, света, легко дышится. Моя мечта сбылась. 61 квадратный метр, все расставлю здесь по своему вкусу!