Хоккеисты столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» победили соперников из Санкт-Петербурга

Команды по адаптивному хоккею Pride (слева) и Хоккей для детей после матча / Фото: Павел Щукин

Команда по адаптивному хоккею Pride столичного Центра сопровождаемого проживания «Гурьевский» одержала победу в выездном матче в Санкт-Петербурге. Это уже вторая победа воспитанников центра — в мае ребята провели командный матч в Липецке, где выиграли в серии игр.

В Санкт-Петербург ребят пригласила местная команда «Хоккей для детей». Ее тренер Денис Басов давно знаком со студентами Центра сопровождаемого проживания, и проведение товарищеского матча было вопросом времени. По приезду в Северную столицу ребята лично познакомились с командой-противником и провели два напряженных матча.

Участники отмечают, что матч был не из лёгких / Фото: Павел Щукин / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

— Ребята показали себя очень хорошо, быстро включились в игру, следили за противником, не подпускали его к своим воротам. В этом матче они были особенно увлечены, азартны и сами остались довольны своей работой, — говорит Евгений Иванов.

Атака на ворота противника / Фото: Павел Щукин / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Состав команды менялся каждые три минуты. Первый матч москвичи завершили со счётом 14:11, второй – со счетом 18:12. Руководитель команды Евгений Иванов также отметил хорошую подготовку и слаженную игру особенных хоккеистов.

— Тренер, который работал с нами в Питере, интересовался, как давно мы занимаемся. Когда я ответила, что начали тренировки меньше полугода назад, он очень удивился. Говорит, что же будет еще через полгода, за вами никто угнаться не сможет, — рассказывает педагог-организатор Мария Лавриненко.

Защитник Дмитрий Карабанов / Фото: Павел Щукин / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Результат игры воодушевил ребят, они поделились, что победа в этом матче далась им сложнее, чем игра с командой из Липецка. По их словам, нельзя недооценивать противника — команда «Хоккей для детей» также показала высокий уровень игры.

— Хорошая была игра. Мне понравилось, как мы сыграли, но были опасные моменты. И толкали, и подножки ставили… Ну, это же хоккей. Соперники сильные, особенно один парень, было трудно играть. Он совсем молодой, а гоняет так, как будто уже взрослый! — рассказывает хоккеист Дмитрий Карабанов.

Игроки Pride празднуют победу / Фото: Павел Щукин / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Само знакомство с командой соперников стало еще одним важным результатом поездки. Это только на льду ребята сражаются друг с другом за победу — за пределами арены игроки уже были знакомы с тренером Денисом Басовым, а теперь еще и подружились со своими соперниками. Подобные выездные матчи особенно важны для особенных хоккеистов — любая поездка за пределы знакомых мест помогает им развивать навыки коммуникации и социализации. Они оказываются в новом, еще не знакомом месте, сориентироваться в котором может быть трудной задачей.

Для многих ребят выездной матч стал возможностью впервые посетить Петербург, расширить общий кругозор и узнать много нового во время прогулок по городу. Защитник Дмитрий Карабанов поделился, что он приехал сюда впервые. Тем не менее, парень уже ездил на матчи в Сочи и Липецк, выезжал за пределы Москвы в рамках проектов Центра сопровождаемого проживания. На вокзале и в аэропорту Дмитрий хорошо ориентируется: следует указателям, чтобы не потеряться, может спросить дорогу и знает, как вести себя в транспорте. Несмотря на то, что он все еще нуждается в частичном сопровождении, уже имеет опыт путешествий, и знает, как не заблудиться. Подобный опыт невозможно получить без выхода из учреждения, и практика здесь — лучший учитель.

Теперь «львы» ждут в гости новых знакомых из Санкт-Петербурга и готовятся к следующим играм. В планах — только победы. «Ребята выложились на все 200 процентов и выиграли оба матча с разгромным счетом. Наш главный нападающий, Антон, забил больше всех голов, Дима проявил себя как лучший защитник — горжусь ими! Осенью мы планируем вступить в Федерацию адаптивного хоккея и участвовать в матчах различного уровня еще чаще! — сказала Мария Лавриненко.

Соперники благодарят друг друга за игру / Фото: Павел Щукин / Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Столичный Центр сопровождаемого проживания «Гурьевский» помогает молодым людям с ментальными особенностями освоить важнейшие социальные навыки и научиться жить самостоятельно или с минимальным сопровождением. Сегодня в Центре обучаются 60 студентов. С февраля 2022 года в Центре создана команда по адаптивному хоккею. Ребята посещают еженедельные тренировки, играют друг с другом и другими командами в Москве, чтобы показать лучший результат на выездных матчах.