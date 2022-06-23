Выиграть бой без потерь: российские военнослужащие продолжают демонстрировать силу духа и решительность в столкновении с националистами

Минобороны РФ продолжает знакомить читателей «Вечерней Москвы» с героями специальной военной операции на Украине.
Моментально уничтожил врага
Фото: Минобороны РФ
Ефрейтор Валерий Оськин в составе роты выполнял боевую задачу по занятию высоты в районе одного из населенных пунктов, который находился под контролем украинских боевиков. Экипаж Оськина, двигаясь во главе колонны на боевой машине пехоты, обеспечивал безопасность продвижения основных сил группировки российских военнослужащих в глубину обороны противника. Во время движения по территории Валерий обнаружил группу вооруженных националистов — 10 человек. Валерий оперативно оценил сложившуюся ситуацию и, не снижая скорости машины, прицельным огнем пулемета уничтожил группу боевиков. Благодаря решительным действиям ефрейтора колонна прибыла в нужный район своевременно и без потерь.
Попадание четко в цель
Фото: Минобороны РФ
Старший лейтенант, начальник расчета пусковой установки Андрей Никулин во время наступления на позиции врага проявил настоящий профессионализм: его очень быстрые и точные расчеты по целям, а также отличная организация слаженной работы подчиненных помогли ликвидировать четыре вертолета и 12 националистов, входящих в расчет боевых машин. Чуть позже, возглавляя расчет пусковой установки, Никулин нанес одиночный удар крылатой ракетой по ангару с вооружением и военной техникой националистов. Этим он лишил боевиков возможности воспользоваться резервами вооружения и специальной техники для противостояния российским военнослужащим. Все это помогло быстрому продвижению российских батальонно-тактических групп вглубь обороны противника.
Спас технику и прикрыл подчиненных
Фото: Минобороны РФ
Сержант Максим Репко вместе со своими подчиненными обеспечивал безопасное перемещение артиллерийской батареи в заданный район. Продвигаясь по маршруту, Максим обнаружил группу вооруженных украинских националистов. Максим принял решение вступить в бой с противником, несмотря на превосходящие силы. Во время боестолкновения сержант Репко быстро оценил ситуацию и дал команду подчиненным вывести из-под огня артиллерийское вооружение в безопасное место, чтобы исключить возможность уничтожения техники противником. Сам Максим с группой российских десантников остался прикрывать отвод артиллерийской техники в тыл. За время боя Максим лично ликвидировал более пяти националистов. Группа националистов была полностью уничтожена, при этом сержант Репко смог предотвратить гибель личного состава и уничтожение артиллерийской техники.
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