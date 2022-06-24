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Картонная упаковка будущего

Полина Французова
Общество
Картонная упаковка будущего
Фото: freepik.com

Картонная упаковка будущего

Самый популярный вид упаковки, известный человеку больше ста лет — коробка из картона. При малом весе такая тара достаточно прочная и надежная, безопасная и экологичная. Плюс ко всему обходится картонная упаковка под заказ недорого, хранится долго, не требует много места. Однако у использования картона есть и свои минусы, связанные с производством материала.

Проблемы утилизации бумажных отходов в России

Чтобы купить картонную упаковку в Санкт-Петербурге, потребитель идет и в магазин или заказывает оптовую партию у посредника или производителя. Использованная тара в большинстве случаев отправляется на свалку, как и писчая бумага, тетради, книги, черновики и прочая макулатура. Ситуация типична для России, но Европа, Азия и Америка давно живут по другим правилам и плотно занимаются переработкой отходов. Предприятия изготавливают из вторсырья все те же коробки, туалетную бумагу, экоутеплитель и другие полезные вещи. Причины утилизировать макулатуру веские:

  • с каждым годом растет потребность в бумажной продукции, что приводит к увеличению вырубки взрослых деревьев;
  • производство первичной целлюлозы из древесины — сложный технологический процесс, сопровождающийся большим выделением тепла, а это способствует развитию парникового эффекта;
  • продукция, изготовленная с использованием вторсырья, намного дешевле;
  • процесс переработки требует меньших затрат электричества и воды.

Чтобы б/у картонная упаковка в Питере попала на перерабатывающее предприятие, нужно создать соответствующие условия — установить контейнеры для разных видов мусора, привить людям культуру сортировки отходов, донести важность правильной утилизации.

Бумага из будущего

Пока городские власти обсуждают, где взять деньги на мусороприемники, планируют, утверждают, согласовывают и откладывают принятие решений, ученые из высокотехнологичных стран создают новые виды бумаги с уникальными свойствами. Вот только некоторые из них.

Вечная бумага

Сингапурские технологи разработали формулу многоразовой экологической бумаги, сделанной на основе пыльцы цветов. Нежнейшее сырье собирается на определенном этапе цветения и обрабатывается на клеточном уровне гидроксидом калия. На этом же этапе из материала удаляют элементы, способные вызвать у человека аллергическую реакцию.

Затем с помощью деионизированной воды из обработанной пыльцы получают микрогель — основу для производства бумажных листов.

Особенность бумаги из цветочной пыльцы — невосприимчивость к принтерным красителям. Поверхность не вступает во взаимодействие с чернилами, в результате чего те не впитываются в лист, но крепко фиксируются обычным способом. Но достаточно положить исписанный лист в специальный состав, как поверхность становится девственно чистой.

Бумага, прошедшая через реагент, не теряет качественных характеристик и может использоваться повторно. В качестве доказательства ученые провели эксперимент — напечатали на очищенном листе копию произведения «Подсолнухи» Ван Гога.

Уникальные качества многоразового материала дополнены еще одним преимуществом — в сравнении с изготовлением древесной целлюлозы, технологический процесс отличается энергоемкостью и экологичностью. А это значит, что в будущем «цветочная» бумага вполне способна заменить целлюлозную.

Листы, сохраняющие свежесть

Еще один пример материала будущего, имеющий непосредственное отношение к сокращению мусорных полигонов и сохранению экологии, — бумага, сохраняющая свежесть продуктов. В том числе скоропортящихся ягод, фруктов и овощей. Достаточно положить их на бумажный лист и обеспечить нужные условия хранения.

Большая часть продуктов выбрасывается из-за потери вкусовых качеств, возникших в результате процессов разложения, вызванных жизнедеятельностью бактерий. Специалисты компании Fenugreen разработали инновационный материал, созданный с добавлением индийских специй, тормозящих размножение микроорганизмов и тем самым продлевающих период годности продуктов в четыре раза. Бумажные листы свободно продаются в магазинах США и пользуются большим спросом у матерей, собирающих детям школьные обеды в ланч-боксах.

Идея создания бумаги принадлежит Кавите Шукла. Во время очередной поездки к бабушке в Индию Кавита обратила внимание, что еда, приготовленная с добавлением определенных пряностей, долго не портится и сохраняет внешнюю эстетичность без привычных холодильников и вакуумной упаковки.

Будучи 17-летней девушкой, Кавита разработала и запатентовала формулу бумаги, обладающей свойствами специй. Спустя 10 лет была основана компания Fenugreen, совладельцами которой является сама изобретательница и ее друг-единомышленник.

В состав бумажных листов входят только натуральные экологически чистые и безопасные компоненты, не вызывающие аллергии. Использованная бумага разлагается без ущерба для природы, не нарушая экологический баланс.

В качестве лозунга Fenugreen была выбрана фраза «Свежесть реальна для всех», а маленький бумажный квадратик, уложенный на дно пищевого контейнера или полку холодильника, стал спасением для туристов, приверженцев здорового образа жизни и малообеспеченных семей, закупающих продукты на пределе срока годности.

Бумага из листьев

Группа украинских экологов-энтузиастов с 2020 года выпускает крафтовую экобумагу из опавшей листвы. Из материала делают упаковочные пакеты и картон, а дизайнеры активно используют оригинальный крафт в оформлении помещений, цветочных композиций, авторских десертов, продукции handmade.

Технология создания бумаги из листвы состоит из следующих этапов:

  • Проваривание очищенного сырья.
  • Сушка до полной потери влаги.
  • Растягивание состава и придание требуемой формы.

Максимальная температура, образующаяся при изготовлении продукции, не превышает +40 °C, не участвует в климатических изменениях на планете и не допускает образования токсичных соединений.

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