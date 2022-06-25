Врач Кондрахин объяснил, чем опасен тепловой удар

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При тепловом ударе возможно появление тошноты, рвоты, головной боли и других неприятных симптомов. Если не принять меры, состояние может ухудшиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, тепловой удар может произойти не только из-за воздействия солнечных лучей.

— Если человек находится в окружающей среде, где температура превышает показатели физиологического состояния, у него нарушается теплообмен. Организм не может отводить тепло, поэтому следующим эффектом будет тепловой удар. По сути, это означает перегревание. Состояние может быть не связано с прямыми солнечными лучами: тепловой удар реально получить в сауне, бане, горячем источнике, — рассказал Кондрахин.

Вероятность теплового удара есть, если температура воздуха выше плюс 30 градусов, предупредил врач. Однако при высокой влажности (например, в субтропиках) получить удар можно уже при плюс 28 градусах.

Тепловой удар характеризуется целым рядом неприятных проявлений, отметил собеседник «ВМ».

— Самый первый симптом — сильная головная боль. Также возможны тошнота, достаточно сильное головокружение, потеря сознания. Еще человека «на ровном месте» может начать рвать, причем боли в голове необязательно будут. Также человека жарит: прямо чувствуется, что он горячий. Могут наблюдаться выраженные красные кожные покровы, лицо может гореть. Температура тела при тепловом ударе всегда повышается, потому что организм старается избавиться от тепла и расширяются сосуды. Однако кровь начнет приливать через сосуды и опять нагреется, потому что тепловая энергия снова будет извне попадать в организм, — заметил специалист.

Как отметил Кондрахин, тепловой удар является экстренным состоянием, при котором необходимо вызывать скорую помощь или отвести человека в медпункт. В противном случае состояние может ухудшиться. Сначала человека нужно переместить в тень, оградив от солнца. По возможности — вынести на открытый воздух или хотя бы открыть окно в помещении. Также нужно максимально раздеть человека, дав организму возможность отводить тепло, подчеркнул врач.

Кроме того, важно правильно разместить и охладить пострадавшего, а также дать ему воды, уверен собеседник «ВМ».

— Нужно положить человека на горизонтальную поверхность, ноги приподнять, чтобы был приток крови к головному мозгу, и постараться смочить холодной водой дополнительно, чтобы больше был теплоотвод. Можно использовать речную воду. Можно положить холодную тряпку на печень. Потому что печень является теплообразующим органом и поддерживает температуру 36,6 градуса. Если человек приходит в себя, нужно дать ему воду. Желательно комнатной температуры. Потихоньку давать по глотку, лучше — чайной или столовой ложкой. Если этого нет — просто через крышку. Если и ее нет — аккуратно повернуть голову налево, если человек лежит. Ни в коем случае не в горизонтальном положении головой вверх — иначе произойдет захлебывание, — объяснил Кондрахин.

Предупредить тепловой удар можно при помощи одежды, которая даст возможность «дышать» телу, подчеркнул эксперт. Кроме того, необходимо брать с собой воду и периодически пить ее, рекомендовал врач.

Особенно важно защитить от теплового удара голову, заметил собеседник «ВМ».

— Тепловой удар в голову может случиться раньше, чем по телу. Под шапкой образуется парниковый эффект. Тепловой удар может произойти, если плохо проветривается кепка. В бейсболке сзади есть небольшое отверстие — оно как раз предназначено для проветривания пространства. Также есть маленькие дырочки для компенсации температуры, — рассказал специалист.

Если самочувствие на жаре ухудшается, можно смочить руки и лицо водой из бутылки, однако после этого кожу нужно вытереть. Также необходимо уйти в тень, резюмировал эксперт.