Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Сторис
Виктор Цой — каким его знали друзья

Виктор Цой — каким его знали друзья

Безопасность детей на воде

Безопасность детей на воде

Дебоширы в самолетах

Дебоширы в самолетах

Скандальные разводы футболистов

Скандальные разводы футболистов

Засекреченные истории московских бункеров

Засекреченные истории московских бункеров

Аферисты в Тиндере

Аферисты в Тиндере

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Автор эссе «Как убить своего мужа» убила мужа

Новый образ беременности

Новый образ беременности

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Эпоха Старбакс и Макдональдс

Кто придумал Последний звонок?

Кто придумал Последний звонок?

Врач Кондрахин объяснил, чем опасен тепловой удар

Игорь Синельников

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Врач Кондрахин объяснил, чем опасен тепловой удар
Фото: depositphotos

При тепловом ударе возможно появление тошноты, рвоты, головной боли и других неприятных симптомов. Если не принять меры, состояние может ухудшиться. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

По его словам, тепловой удар может произойти не только из-за воздействия солнечных лучей.

— Если человек находится в окружающей среде, где температура превышает показатели физиологического состояния, у него нарушается теплообмен. Организм не может отводить тепло, поэтому следующим эффектом будет тепловой удар. По сути, это означает перегревание. Состояние может быть не связано с прямыми солнечными лучами: тепловой удар реально получить в сауне, бане, горячем источнике, — рассказал Кондрахин.

Вероятность теплового удара есть, если температура воздуха выше плюс 30 градусов, предупредил врач. Однако при высокой влажности (например, в субтропиках) получить удар можно уже при плюс 28 градусах.

Тепловой удар характеризуется целым рядом неприятных проявлений, отметил собеседник «ВМ».

— Самый первый симптом — сильная головная боль. Также возможны тошнота, достаточно сильное головокружение, потеря сознания. Еще человека «на ровном месте» может начать рвать, причем боли в голове необязательно будут. Также человека жарит: прямо чувствуется, что он горячий. Могут наблюдаться выраженные красные кожные покровы, лицо может гореть. Температура тела при тепловом ударе всегда повышается, потому что организм старается избавиться от тепла и расширяются сосуды. Однако кровь начнет приливать через сосуды и опять нагреется, потому что тепловая энергия снова будет извне попадать в организм, — заметил специалист.

Как отметил Кондрахин, тепловой удар является экстренным состоянием, при котором необходимо вызывать скорую помощь или отвести человека в медпункт. В противном случае состояние может ухудшиться. Сначала человека нужно переместить в тень, оградив от солнца. По возможности — вынести на открытый воздух или хотя бы открыть окно в помещении. Также нужно максимально раздеть человека, дав организму возможность отводить тепло, подчеркнул врач.

Кроме того, важно правильно разместить и охладить пострадавшего, а также дать ему воды, уверен собеседник «ВМ».

— Нужно положить человека на горизонтальную поверхность, ноги приподнять, чтобы был приток крови к головному мозгу, и постараться смочить холодной водой дополнительно, чтобы больше был теплоотвод. Можно использовать речную воду. Можно положить холодную тряпку на печень. Потому что печень является теплообразующим органом и поддерживает температуру 36,6 градуса. Если человек приходит в себя, нужно дать ему воду. Желательно комнатной температуры. Потихоньку давать по глотку, лучше — чайной или столовой ложкой. Если этого нет — просто через крышку. Если и ее нет — аккуратно повернуть голову налево, если человек лежит. Ни в коем случае не в горизонтальном положении головой вверх — иначе произойдет захлебывание, — объяснил Кондрахин.

Предупредить тепловой удар можно при помощи одежды, которая даст возможность «дышать» телу, подчеркнул эксперт. Кроме того, необходимо брать с собой воду и периодически пить ее, рекомендовал врач.

Особенно важно защитить от теплового удара голову, заметил собеседник «ВМ».

— Тепловой удар в голову может случиться раньше, чем по телу. Под шапкой образуется парниковый эффект. Тепловой удар может произойти, если плохо проветривается кепка. В бейсболке сзади есть небольшое отверстие — оно как раз предназначено для проветривания пространства. Также есть маленькие дырочки для компенсации температуры, — рассказал специалист.

Если самочувствие на жаре ухудшается, можно смочить руки и лицо водой из бутылки, однако после этого кожу нужно вытереть. Также необходимо уйти в тень, резюмировал эксперт.

Здоровье Врачи эксперты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не стоит торопиться с выбором

Александр Хохлов
Александр Хохлов

«Распальцовка» по-американски

Александр Асафов
Александр Асафов

Люди сами решат, как жить дальше

Евгений Ямбург
Евгений Ямбург

Спасти от ненависти

Сергий Храмешин
Сергий Храмешин

Фундамент общей идеи

Эльдар Салахов
Эльдар Салахов

Непростой процесс перевоспитания

Юрий Грымов
Юрий Грымов

Глупо догонять Америку, необходимо свое кино

Все мнения
О проекте