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Парьтесь на здоровье: какие правила нужно соблюдать при посещении бани

Анна Хромцова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Парьтесь на здоровье: какие правила нужно соблюдать при посещении бани
Фото: depositphotos

В конце июня россияне отмечают Международный день бани. И сейчас самое время вспомнить, как запаривать веничек и сколько сидеть в парилке. Гидом «Вечерней Москвы» в этом вопросе стал профессиональный банщик с 10-летним стажем Максим Пашовкин.

— Баня — это закаливание всего организма. Мы, банщики, никогда не болеем: за счет контраста температур происходит тренировка сосудов. После парилки полезно окунуться в холодную купель или облиться водой из ведра. Рекомендация для начинающих — плавное прогревание всей поверхности тела, температуру нужно повышать постепенно. В банях сидят при 100 градусах, но новичку лучше начинать с 60. Через 15–20 минут можно добавить воду на камни, сделать жарче. Я делаю травяные заварки с эвкалиптом и зверобоем — это полезно для дыхательной системы. Расширяются поры кожи, токсины выходят из организма.

Первый заход в парную предполагает прогрев — до 15 минут. Банщик стоит с опахалом и прогревает человека. Следующий сеанс — с вениками: человек ложится на подложку. Когда мы начинаем работать веником, в распаренную, увлажненную кожу попадают полезные вещества. Веник обладает целебными свойствами: парят всегда дубовым, а вот холодным березовым или пихтовым укрывают голову, чтобы было не жарко. Сначала легкими касаниями веника тело человека подготавливается, затем в ход идут «двойки», «тройки», «восьмерки» — это техника похлопывания вениками разной интенсивности.

Очень полезно для кожи делать пилинги — например, из меда и кофе. Натираете этой смесью все тело, и частички кофе отшелушивают старый слой кожи, а мед омолаживает ее. По окончании процедуры нужно закрыть поры, охладить кожу ледяной водой. Кому-то достаточно прохладного душа, а кому-то нужна купель со льдом. Если в парной вы чувствуете дискомфорт — не нужно терпеть.

Алкоголь во время банных процедур противопоказан. Только квас, морс, грейпфрутовый сок. Посещать баню оптимально раз в неделю.

Парьтесь на здоровье: какие правила нужно соблюдать при посещении бани Фото: Pexels

Полезные ролики

Чтобы усилить эффективность уходовых средств еще больше, воспользуйтесь новомодными массажерами для лица — скребок гуаша и роликовый массажер из нефрита. Их можно использовать после нанесения сыворотки и крема — для усиления эффекта.

Цена: от 500 рублей.

Скраб своими руками

Если хочется дополнительно «отполировать» кожу скрабом, то делать это стоит в перерывах между заходами в парилку, уже ближе к завершению всего процесса. Мягкая, распаренная кожа прекрасно впитывает в себя полезные компоненты. Скраб можно купить готовый, а можно сделать самостоятельно — из соли, кофе с добавлением масел, растительных экстрактов и кефира.

Пить или не пить?

Важно знать, что баня оказывает сильную нагрузку на почки, поэтому пить очень много жидкости не стоит. За полчаса-час рекомендуется выпить 200– 300 мл обычной воды. Также не запрещено пить натуральный хлебный квас и зеленый чай. Магазинный квас лучше не принимать, так как он только усилит чувство жажды из-за большого количества сахара. Алкоголь стоит исключить. Лучшее питье в бане — травяной чай и минеральная вода. Прекрасный рецепт: выжать сок из двух лимонов, добавить бутылку минеральной воды и 100 граммов меда.

Волшебные ароматы

Чтобы по-настоящему расслабиться, стоит в баню взять травяные сборы. Они продаются на городских рынках и в интернете. Пучки лаванды, мелиссы, чабреца, донника, смородины, полыни и других трав создадут невероятную атмосферу и помогут укрепить иммунитет.

Цена: от 250 рублей за пучок.

Парьтесь на здоровье: какие правила нужно соблюдать при посещении бани Фото: depositphotos

Глина для красоты

Глина косметическая сегодня продается в любом супермаркете и стоит копейки. А эффект от нее шикарный. Сделайте маску после парения — можно на лицо или на все тело. Она прекрасно моделирует, вытягивает токсины, сужает поры.

Цена: от 80 рублей за упаковку.

Стильная защита

Идти в парилку с непокрытой головой запрещено: у вас может подскочить давление, и станет совсем не до бани. Поэтому заранее об этом позаботьтесь. Лучше всего купить набор из натуральной овечьей шерсти — шапочка, коврик, рукавица.

Его стоимость вполне приемлема, а вариаций дизайна бывает огромное количество.

Цена: от 800 рублей.

Массаж сухой щеткой

Под воздействием жара и пара кожа отлично очищается. Но прежде чем отправиться в парилку, стоит сделать сухой массаж — очистить кожу от ороговевших частичек на ее поверхности, тогда процесс детоксикации пойдет в разы быстрее. Берем массажную щетку (фото справа) и плавно проходимся круговыми движениями от ступней к бедрам, от запястий к плечам, от поясницы к шее. Круглая деревянная щетка с натуральной щетиной улучшит кровообращение и поможет избавиться от целлюлита.

Цена: от 450 рублей.

Волосам радость

В баню неспроста принято ходить в шапочке: высокая температура и влажность заставляют кутикулы волос раскрываться.

А значит, это отличное время для питания. Чтобы объединить защиту с уходом, нанесите обильно на всю длину волос, избегая прикорневой зоны, питательное масло (кокосовое, миндальное, касторовое). Эффект почувствуете после первой процедуры — волосы будут шелковистые и блестящие.

Цена: от 350 рублей.

Парьтесь на здоровье: какие правила нужно соблюдать при посещении бани Фото: Pixabay

Выбрать веничек

Баня без веника — все усилия впустую. Именно веник помогает усилить кровоток и распарить кожу как следует. Итак, выбираем: березовый веник — его листья содержат эфирные масла, витамины С и А, продлевающие молодость кожи; дубовый — листья широкие, отлично нагнетают пар; эвкалиптовый — лекарство при простуде и легочных заболеваниях; хвойный (пихта, ель, кедр, можжевельник) — для любителей острых ощущений, но и антицеллюлитный эффект у него в разы лучше. А веник из крапивы рекомендуется для борьбы с болью в пояснице и суставах. Перед парением подержите его поочередно по 2–3 минуты в горячей и холодной воде.

Цена: от 300 рублей.

Пар с умом

Комфортная среда в парной, так называемый легкий пар, достигается при температуре воздуха +50... +70 градусов и при влажности 40–60 процентов. Пар не должен обжигать кожу и слизистую носа при дыхании. Должно быть легко дышать и махать веником без перчаток.

Не рукавица, а чудо

Супернаходка для бани — массажная рукавица из современного синтетического материала. Она заставляет активнее циркулировать кровь. Ее можно использовать и в бане, и в ванной. Такие процедуры подтягивают и тонизируют кожу, улучшают обмен веществ и стимулируют процесс регенерации клеток. Лучший эффект получается уже после парной, когда тело хорошо распарено. Как вариант, можно приобрести рукавицу помягче — двусторонний силиконовый массажер и мочалку из люфы.

Цена: от 180 рублей.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Наталья Винарская, врач-терапевт телемедицинского сервиса:

— Баня, и финская сухая, и влажная русская, улучшает работу потовых и сальных желез. Повышенное потоотделение способствует выводу отработанных веществ через поры, это очищает весь организм. В бане происходит расслабление мышц, укрепление иммунитета, снятие стресса. Улучшается микроциркуляция крови, так как расширяются сосуды. Банные процедуры — замечательная закалка для организма, повышающая его способность к адаптации и сопротивляемость болезням и стрессам. Многие думают, что в бане можно похудеть. Но лишние килограммы уходят не из-за потери жировой массы, а за счет жидкости. Потом этот объем воды восстанавливается за счет адекватного питьевого режима. Противопоказания для похода в баню — это обострение ОРВИ, пневмония, любое хроническое заболевание в стадии обострения. При гипертонической болезни в бане за счет расширения сосудов повышается давление. Стоит быть аккуратным и тем, кто страдает глаукомой, так как глазное давление при посещении парной увеличивается. Беременность тоже является противопоказанием.

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