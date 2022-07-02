«Вирус с нетипичным поведением»: грозит ли россиянам вспышка оспы обезьян

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В Россию оспа обезьян может попасть через Турцию, ОАЭ, Египет и другие страны, где есть риск контакта с зараженными людьми. Однако опасность этого заболевания не так высока, кроме того, есть люди, у которых имеется высокий иммунитет к оспе. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По словам специалиста, оспа обезьян активно обсуждается в европейских научных кругах.

— Европейская ВОЗ, конечно, будет обсуждать тему оспы обезьян, потому что в основном сейчас Европа пострадала от этой вспышки. У вируса нетипичное поведение, было высказано предположение, что он лучше адаптируется под передачу воздушно-капельным путем. Но, скорее всего, это не совсем правильное предположение: если бы он адаптировался под передачу воздушно-капельным путем, то вспышка была бы гораздо мощнее, — отметил эксперт.

При воздушно-капельном способе передачи заболевание распространяется крайне активно (регистрируются десятки и сотни тысяч случаев), подчеркнул Болибок: это видно по коронавирусу и другим респираторным инфекциям.

Распространение оспы обезьян в Европе связано в том числе с низким уровнем гигиены. Кроме того, из-за проникновения вируса на слизистую кишечника повышенный риск имеют люди, связанные с гомосексуальной культурой, заметил собеседник «ВМ».

— Скорее всего, речь идет о падении гигиены в европейских странах: у них же там есть это движение, что мыться не надо. Плюс гомосексуальная культура, контакты в которой очень трудно проследить, потому что они все равно маргинальными остаются, — сказал врач.

Самый характерный симптом у оспы — высыпания на коже, отметил Болибок. Как и при любом инфекционном заболевании, наблюдается повышенная температура, головная и мышечная боль, при головной боли могут быть рвота и тошнота. При этом во время нынешней вспышки в Европе не описано случаев летального исхода, но были госпитализации в связи с тяжелым течением лихорадки, уточнил иммунолог.

Риски проникновения инфекции в Россию имеются, однако они невысоки, уверен специалист.

— Для любой инфекции есть угроза трансграничного переноса, но риски минимальные, потому что сообщение со странами, в которых вирус распространяется, напрямую значительно затруднено. Ни оттуда к нам не ездят, ни мы туда. Однако сейчас курортный сезон, могут быть перемешивания потоков европейцев и россиян в Турции, Египте, ОАЭ и Израиле, куда традиционно ездят и наши, и европейцы, возможен занос через курорты, — рассказал собеседник «ВМ».

По словам врача, препараты для воздействия на вирус оспы были разработаны еще в период распространения черной оспы, однако в связи с исчезновением заболевания необходимость в них отпала. Теоретически помочь облегчить состояние при оспе обезьян могут любые противовирусные препараты, уточнил Болибок.

Дополнительную защиту от оспы обезьян имеют россияне, которые вакцинировались от оспы много лет назад, отметил он.

— Вакцины есть — я в силу своего возраста вакцинирован, даже дважды. До начала 1980-х у нас проводились прививки от оспы, потом их прекратили делать. Это поколение, которому сейчас около 60 лет и которое довольно многочисленно, довольно хорошо защищено. Сейчас делались исследования на остаточный иммунитет, и оказалось, что он неплохой, — заключил собеседник «ВМ».

В начале июля ВОЗ заявила о высоком риске появления оспы обезьян в России. Там отметили, что опасность связана с широким распространением вспышки и «несколько нетипичной клинической картиной» выявленных случаев. В свою очередь, в Роспотребнадзоре называли риск завоза вируса невысоким из-за ограничения авиасообщения со многими странами.