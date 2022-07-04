Краску нашу купим, к ремонту приступим: кто заменит ушедших из РФ производителей отделочных материалов

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Стало известно о решении крупного финского производителя красок покинуть российский рынок. «Вечерка» узнала у эксперта в строительной отрасли Алексея Демкова, как это решение компании скажется на потребителе и что будет с отечественным рынком товаров для косметического ремонта.

По мнению эксперта, дефицит на рынке товаров для косметического ремонта (плитка, обои, напольные покрытия, краски) наблюдается, хоть и не критичный.

— Европейские и американские компании суммарно составляли 60 процентов рынка. Громадная ниша остается пустующей. Заместить ее быстро — реально. Однако на остатки «санкционки» цены выросли на 20 процентов, а отечественные производители испытывают трудности с поставками сырья для изготовления собственного товара, поэтому вынуждены поднимать цены, — рассказал Демков.

По словам специалиста, нехватка особенно остро ощущается только на рынке красок и обоев. Все дело в том, что оборудование для их изготовления сейчас не поставляется в Россию. Стремительно увеличить производство не получается.

— Эта ситуация открыла новые возможности для отечественных предприятий, и текущие сложности обязательно будут преодолены. Сейчас доминирующую позицию на рынке товаров для косметического ремонта занимают московские предприятия по производству лакокрасочных материалов — «Снежинка», «Декарт» и АО «Русские краски». А лидерами по изготовлению обоев стали Московская обойная фабрика и компания «Палитра». Эти компании поставляют продукцию во все крупные магазины товаров для дома.

Как рассказала столичный дизайнер Диана Салахова, плитку для ремонта строительные компании заказывают из Турции и Китая.

— Плитка из этих стран сейчас дешевая и очень качественная. Конечно, для тех, кто не желает отказываться от европейских производителей, существует возможность доставки альтернативными маршрутами. Но это очень дорого, и крупными партиями товар заказать практически невозможно, — рассказывает она.

Диана Салахова также подчеркивает, что на российский рынок сейчас выходят бразильские обои и плитка.