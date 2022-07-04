«Вентилятор и ночные прогулки»: как помочь домашним питомцам пережить жару

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В столице уже несколько дней стоит аномальная жара. Не только москвичи, но и их домашние питомцы очень тяжело переносят такую погоду. Ветеринар Наталья Юферева рассказала «Вечерней Москве», как облегчить жизнь пушистым любимцам.

Собаки

По ее словам, в особом спасении нуждаются только брахицефальные породы собак. Все остальные хвостатые, если у них нет проблем с сердечно-сосудистой системой, не требуют особых условий.

— В зоне риска в аномальную жару находятся брахицефалы. Все собачки с особым прикусом, например доги и мопсы. Строение их носа и глотки предусматривает то, что поступающий воздух проходит через очень короткий носовой ход. А при дальнейшем поступлении в дыхательные пути он не охлаждается. Такие собаки подвержены перегреву и поражению головного мозга. Также я рекомендую особое внимание уделять собачкам в возрасте, — рассказала она.

Специалист отметила, что хозяева могут помочь своим животным перенести жару с помощью кондиционера и вечерних прогулок.

— Я рекомендую охлаждать квартиру с помощью кондиционера и вентилятора, класть животным на голову мокрые тряпочки и гулять только рано утром и поздно вечером. А в дневное время выходите ненадолго — только по большой нужде животного — и находитесь строго в тени, — сказала она.

Кошки

Ветеринар заверила, что кошкам не грозит тепловой удар. Они легче переносят жару.

— Даже экзоты и британские кошки переносят жару значительно легче, чем собаки. Хозяевам не стоит сильно за них переживать. Проблемы могут возникнуть только у животных с болезнями сердечно-сосудистой системы, — рассказала она.

Собеседница «ВМ» отметила, что меры профилактики теплового удара у кошек такие же, как и у собак. Кроме того, она предупредила, что хозяева должны аккуратно проветривать квартиру посредством открывания окон.

— Свежий воздух в квартире предотвратит перегрев кошки. Однако не оставляйте открытыми окна! Огромное количество животных погибает в летний период после падения с большой высоты. Я настоятельно рекомендую поставить дома специальные сетки и внимательно следить за передвижением ваших любимцев, — сказала она.

Хозяевам не нужно поливать кошек водой — они этого не любят, подчеркнула эксперт. Более того, не нужно стричь летом животное, если оно к этому не приучено.

— Многие хозяева считают, что стрижка полезна для котов. Я хочу опровергнуть это мнение. Животное может получить фотодерматит и перегрев при попадании прямых солнечных лучей на кожу. Шерсть нужна не только для того, чтобы согревать, но и для терморегуляции. Она является преградой для высоких температур. Стрижка совершенно ни к чему, — подытожила специалист.

Как понять, что животное перегрелось

Юферова отметила, что в жаркие дни хозяин домашнего питомца должен с особым вниманием отнестись к его состоянию. При малейших изменениях дыхания или активности нужно показать животное специалисту.

— Неизвестно, где та грань, когда ситуация пойдет по неуправляемому пути. Дома владелец не может дать животному чистый кислород или сердечные препараты. Если хозяин понимает, что животное странно себя ведет, нужно немедленно ехать в ветеринарную клинику. В таком случае каждая минута промедления на счету. Необратимые изменения в состоянии здоровья в большинстве случаев приводят к летальному исходу. Лучше перестраховаться и провести профилактику, — рассказал она.