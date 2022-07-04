Практическое задание для школьников по теме: «Основы цифровой журналистики»
Сюжет:Молодое перо
Практическое задание для школьников по материалам лекции главного редактора сайта «Вечерняя Москва» Александра Глуходедова на тему: «Основы цифровой журналистики». Найдите первоисточники для четырех новостей, которые были опубликованы в СМИ:
1.McDonald`s будет переименован в MC.
2. McDonald`s не будет переименован в MC.
3. Артем Дзюба покинул «Зенит».
4. Древние майя приклеивали драгоценные камни на зубы для защиты для кариеса.
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