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Практическое задание для школьников по теме: «Основы цифровой журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Практическое задание для школьников по теме: «Основы цифровой журналистики»
Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

Практическое задание от Александра Глуходедова

Практическое задание для школьников по материалам лекции главного редактора сайта «Вечерняя Москва» Александра Глуходедова на тему: «Основы цифровой журналистики». Найдите первоисточники для четырех новостей, которые были опубликованы в СМИ:

1.McDonald`s будет переименован в MC.

2. McDonald`s не будет переименован в MC.

3. Артем Дзюба покинул «Зенит».

4. Древние майя приклеивали драгоценные камни на зубы для защиты для кариеса.

Готовые работы необходимо прислать на почту: pero@vm.ru

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