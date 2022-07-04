Практическое задание для школьников по теме: «Основы цифровой журналистики»

Фото: Александр Кочубей/ Вечерняя Москва

Для просмотра этого видео включите JavaScript и рассмотрите возможность перехода на веб-браузер, который поддерживает HTML5 видео Практическое задание от Александра Глуходедова

Практическое задание для школьников по материалам лекции главного редактора сайта «Вечерняя Москва» Александра Глуходедова на тему: «Основы цифровой журналистики». Найдите первоисточники для четырех новостей, которые были опубликованы в СМИ:

1.McDonald`s будет переименован в MC.

2. McDonald`s не будет переименован в MC.

3. Артем Дзюба покинул «Зенит».

4. Древние майя приклеивали драгоценные камни на зубы для защиты для кариеса.

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