«Безопасное лето»: как школьники учат правила дорожного движения на каникулах

Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

3 июля в России отметили День ГИБДД. Работа Госавтоинспекции имеет огромное значение для безопасности и автомобилистов, и пешеходов. Чтобы на дорогах было как можно меньше происшествий, нужно знать и соблюдать правила дорожного движения. В дни школьных каникул столичные школьники знакомятся с ПДД на занятиях программы «Безопасное лето» Московского центра «Патриот.Спорт», организованной в рамках проекта «Лаборатории безопасности».

— Проект «Лаборатория безопасности» стартовал в Москве в ноябре 2021 года. Мобильный автогородок ярко-оранжевого цвета приезжает в столичные школы, и специалисты проводят для ребят интерактивные уроки по безопасному поведению на дороге. Не прекращаются занятия по профилактике дорожного травматизма и летом — в дни школьных каникул реализуется программа «Безопасное лето». Дети в игровом формате узнают, как правильно вести себя, чтобы избежать дорожных происшествий. За прошедший учебный год свыше 5,5 тысячи юных москвичей побывали в интерактивной «Лаборатории безопасности». А за первый месяц каникул к программе «Безопасное лето» присоединились более 600 ребят, — рассказал директор Московского центра «Патриот.Спорт» Марат Кучушев.

Оборудование мобильного комплекса максимально достоверно воссоздает элементы городской среды, что позволяет провести разнообразные обучающие мероприятия с моделированием дорожных ситуаций. Для трех возрастных категорий детей и подростков разработаны отдельные модули по обучению, учитывающие особенности целевых аудиторий.

— В проекте большое количество наглядной информации и интерактивных инструментов. И это замечательная возможность для ребят познакомиться с ПДД. В нашей школе сотрудники Московского центра «Патриот.Спорт» провели интерактивное занятие для самых маленьких участников дорожного движения. Воспитанники дошкольного отделения узнали, что такое «зебра», как правильно переходить дорогу, изучили сигналы светофора. Обучение детей безопасности дорожного движения с самого детства является очень важным и нужным делом, — отметила методист дошкольного отделения школы № 293 Наталья Дулгер.

В мобильном комплексе «Лаборатория безопасности» есть велосипеды, самокаты, демонстрационные стенды, столы-макеты, а также модели автобуса, остановочного павильона и элементов улично-дорожной сети.

— Занятие программы «Безопасное лето» у нас в средней группе прошло очень динамично и познавательно. Викторина показала, насколько хорошо дети знают самые простые правила ПДД. Некоторые вопросы уточнялись, знания расширялись и закреплялись в интерактиве. Оборудование, очень похожее на реальное, вызвало у детей настоящий восторг, они долго играли с «настоящим» переключающимся светофором. Также воспитанники изучали знаки дорожного движения и тренировались правильно переходить проезжую часть, — рассказала воспитатель дошкольного отделения школы № 1547 Анна Сербина.

5 июля в Морском центре имени Петра Великого Московского центра «Патриот.Спорт» для участников проекта «Каникулы с пользой» пройдет новое занятие «Безопасного лета», посвященное Дню ГИБДД. В гости к ребятам приедут сотрудники Госавтоинспекции города Москвы и «Лаборатория безопасности».

Дети смогут принять участие в играх по правилам дорожного движения, научиться безопасному вождению самоката, а главное — попробовать себя в роли сотрудника ГИБДД, используя технические средства современного патрульного автомобиля, и получить полезные советы от инспектора дорожного движения.

Присоединиться к программе «Безопасное лето» и встретить мобильный комплекс «Лаборатория безопасности» на своей площадке могут все образовательные организации города Москвы. Чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться, заполнив форму по ссылке.