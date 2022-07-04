Диана Гурцкая: Будущие глобальные перемены зависят от действий каждого из нас

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Российская эстрадная певица и общественный деятель Диана Гурцкая отметила 2 июля свой день рождения. «Вечерняя Москва» поговорила с известной артисткой о поддержке людей с особыми потребностями и ее участии в благотворительной деятельности.

— Диана Гудаевна, вы являетесь художественным руководителем Центра социальной интеграции Департамента труда и социальной защиты населения Москвы. Чем он занимается?

— Да, все так. Мне и нашей команде удается вот уже на протяжении нескольких лет реализовывать разнообразную палитру программ, направленных на социальную интеграцию людей с инвалидностью. Наш центр — достаточно молодое учреждение.

Мы открылись в 2018 году, но за это короткое время удалось многого достичь. Конечно, основная задача — помочь ребятам найти свой творческий путь, призвание, найти единомышленников и друзей. Такое пространство, где нет места каким-либо барьерам. В нашем центре ребята могут заниматься вокалом, ходить в театральную студию, танцевать, постигать азы журналистского мастерства, учиться играть на музыкальных инструментах. Это небольшая часть того, что мы можем предложить. Кроме того, центр является организатором крупных городских фестивалей, например «Инклюзивная Москва», который охватывает все округа столицы.

Могу сказать, что для многих наших воспитанников этот фестиваль послужил творческим стартом, началом профессиональной карьеры. В этом и заключается задача фестиваля. Для нас важно стать творческими и профессиональными наставниками для воспитанников.

Миссия центра не исчерпывается реализацией программ социальной интеграции. Мы хотим, чтобы воспитанники продолжали развиваться, открывать в себе новые таланты, самостоятельно выбирать свой профессиональный путь. Для этого в центре создаются специальные проекты, проводятся адаптированные экскурсии и профориентационные мастер-классы.

— Москва заботится о людях с особыми потребностями? Что именно делается для москвичей?

— Я думаю, что Москва не просто заботится о людях с инвалидностью, она является флагманом в плане проектов, направленных на всестороннее включение людей с инвалидностью в общество. Городские пространства становятся доступнее, количество проектов, направленных на внедрение принципов инклюзии, реализуемых в Москве, постоянно растет. И это касается буквально каждой сферы жизни, начиная с доступного театра и заканчивая доступным спортом. Главное, не останавливаться на достигнутом, постепенно реализовывать новые проекты, внедрять новые технологии, которые позволят создать по-настоящему безбарьерную среду.

— Вы много внимания уделяете благотворительности. Почему занимаетесь этим?

— Вы знаете, мой жизненный принцип: «Сердце, открытое людям!». Я понимаю, что всем помочь невозможно, но в то же время я уверена, что от действий каждого из нас зависят глобальные перемены в обществе. Допустим, я могу помочь ребятам раскрыть свой творческий потенциал, рассказать о себе через музыку. Для этого ежегодно мы проводим Международный благотворительный фестиваль «Белая трость», где дети из России и стран СНГ выступают на одной сцене со звездами российской эстрады. Эти ребята — настоящие звездочки, пример для подражания. Я не перестаю восхищаться ими, их родителями.

А если отвечать на вопрос, почему я занимаюсь благотворительностью, то ответ очень прост. Добро — для меня это глагол, это действие, которое ты постоянно совершаешь, чтобы сделать этот мир лучше, и я рада этому.

ДОСЬЕ

Диана Гудаевна Гурцкая родилась 2 июля 1978 года в Сухуми. Окончила школу-интернат для незрячих и слабовидящих детей в Тбилиси. В 10-летнем возрасте дебютировала выступлением в Тбилисской филармонии.

В 1999-м окончила эстрадное отделение Московского музыкального училища имени Гнесиных. Член комиссии при президенте РФ по делам инвалидов.