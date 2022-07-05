Осторожно, акулы: могут ли повториться нападения морских хищников на людей в Египте

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Власти Египта сообщили, что найдено тело уже второй женщины, погибшей из-за нападения акулы рядом с популярным туристическим городом Хургада. Генконсульство РФ обратилось к российским туристам и призвало при нахождении в воде сохранять бдительность.

Власти провинции Красное Море начали расследование двух инцидентов с гибелью туристов. В первом случае погибла 68-летняя гражданка Австрии Элизабет Сквайр, отдыхавшая в Хургаде. Акула откусила ей руку и ногу. Женщина скончалась от болевого шока по дороге в больницу. Второй жертвой стала гражданка Румынии. Она два дня отсутствовала в отеле. И вот 3 июля ее нашли на кораллах — примерно в 300 метрах от места, где была атакована Элизабет Сквайр. По предварительным данным, обе женщины стали жертвой одной и той же акулы.

Главная версия нападения морского хищника — регулярные ЧП с судами в Красном море. Последнее произошло в порту Суакин: из-за перегруза затонуло судно, на котором было 16 тысяч овец. До этого, 3 мая, по той же причине утонуло судно в Шарм-Эш-Шейхе. Утонувших животных разнесло течением по побережью, на что отреагировали акулы.

— Акула в Красном море может напасть повсюду. И случаи такие происходят регулярно, — рассказывает профессор кафедры ихтиологии биологического факультета МГУ Кирилл Кузищин.

По словам эксперта, чаще всего нападают акулы-рейдеры, которые любят питаться крупной добычей.

— Они всегда развивают большую скорость, двигаются вдоль береговой линии, и их очень сложно отследить, — пояснил эксперт. — Вполне возможно, что на этом все закончится.

В отелях курорта предупреждают, что находиться в воде небезопасно, но все лагуны заполнены купающимися. Об этом сообщают сами российские туристы. Дайвер Евгений Калугин дал советы, как максимально снизить опасность нападения акулы.

— Во-первых, не купайтесь на рассвете и закате, когда у хищников пик активности, — пояснил эксперт. — Во-вторых, желательно плавать в компании, потому что акулы, как правило, нападают на отбившихся от стаи рыб-одиночек. В-третьих, старайтесь в воде двигаться плавно, не кричать и не делать резких движений: громкие звуки и хаотичные движения как раз привлекают акулу.

Эксперт также советует не купаться в местах рыбалки, потому что там прикармливают рыбу, а акулы именно на нее и идут. А еще ни в коем случае не заходите в воду с малейшей ранкой, а женщины — в критические дни: акулы — хищники и прекрасно чувствуют запах крови. Также старайтесь плавать как можно ближе к берегу и недолго.