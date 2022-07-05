Алкоголик, зато трудоголик: почему переработки приводят к пьянству

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5 июля — День трудоголика. Согласно свежему интернет-опросу, четверть россиян работают без выходных. Однако ученые предостерегают: фанатичные трудяги склонны к алкоголизму.

Группа ученых из Левенского католического университета в Бельгии провела исследование среди почти 105 тысяч мужчин и женщин. Оказалось, люди, которые работают по 41–48 часов в неделю, выпивают по пятницам 250 мл пива или небольшой бокал вина. Зато маньяки труда, загруженные 49–54 часа в неделю, позволяют себе уже кружку (пол-литра) пенного или бокал вина.

И многим бывает сложно удержаться от постепенного увеличения порции.

— Мы всегда должны различать увлеченность работой, когда другие сферы — семья, хобби, досуг — не страдают, — и трудоголизм, выжигающий из жизни все виды активности, не связанные с трудовой деятельностью, — отмечает психиатр-нарколог, психотерапевт Василий Шуров. — Человек, который живет работой, быстро выгорает. Любая неудача может серьезно выбить его из колеи, ведь ему не на что переключиться. Он привык, что его радует только работа. И он хватается за алкоголь, как за единственный способ спастись от проблем. Такой человек не замечает, как начинает выпивать больше и чаще.

Примеры того, как спиваются трудоголики, дает нам предпринимательская среда. Бизнесменам зачастую приходится выпивать на встречах. Кроме того, они работают на себя, привыкли все контролировать, поэтому больше нуждаются в расслаблении.

Нарколог дает несколько рекомендаций. Во-первых, старайтесь гармонично распределять время и силы между всеми сферами жизни: общаться с близкими и отдыхать. Во-вторых, выберите занятия, которые приносят удовольствие, радуют результатами, но не связаны с заработком. В-третьих, не стоит испытывать свой организм на прочность, лучше исключить алкоголь из употребления совсем.

Заглушить вином тревогу

Психологи утверждают: люди, склонные пренебрегать отдыхом ради работы, скорее всего, стараются заглушить какую-то тревогу. Об этом «Вечерней Москве» рассказала психолог, автор книг о здоровом образе жизни Анастасия Пономаренко.

— Все-таки гармоничная личность, даже очень талантливая и увлеченная, как правило, ведет еще какую-то жизнь, кроме профессиональной, — рассказывает психолог. — Но если человек только работает, то, скорее всего, так он стремится заглушить какую-то тревогу.

Как только у нас сформировалась тревожная доминанта, мозг тотчас начинает искать возможность быстро эту доминанту утолить. Таков один из наших эволюционных механизмов: снимать любую тревогу здесь и сейчас. О том, что будет в отдаленной перспективе, мозг не задумывается. Может, тебя саблезубый тигр съест? И здесь на помощь нам приходят два природных «наркотика»: информация и еда. Поэтому люди так увлеченно мониторят интернет: их подсознание исследует виртуальный мир, как первобытный лес, на предмет опасности, хотя никакой опасности на самом деле давно нет.

Похожее происходит и тогда, когда мы глубоко погружаемся в работу: я стремлюсь стать более компетентным, много знать и уметь, значит, опасность мне не грозит. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Параллельно мы получаем кучу стресса, который вечером снимаем выпивкой — но это уже мелочи.

Ведь еда и алкоголь — самые быстрые и эффективные способы снизить тревогу. Употребление спиртного, особенно в сочетании с жирами и сахаром, с точки зрения биологии дает очень быстрый успокаивающий эффект. Если мы съедим эклер и запьем его бокалом вина — нам мгновенно полегчает. О том, что регулярная диета из эклеров с вином может посадить поджелудочную железу, наш мозг не думает. Ему необходимо разрядить тревожную доминанту здесь и сейчас.

В общем, чем больше люди тревожатся, тем больше они и работают, и пьют. Кроме того, когда мы вырабатываем привычку выпивать после работы, мы приучаем организм к определенному ритуалу: я поработаю весь день, понервничаю, а вечером сниму весь негатив, условно говоря, стаканом виски или бокалом вина. В ожидании вознаграждения рабочий день проходит более спокойно.

КСТАТИ

Распознать в себе трудоголика несложно. Если вам стали безразличны другие сферы жизни, а также проблемы близких людей, либо вы чувствуете эмоциональную опустошенность — пересмотрите свое отношение к работе.