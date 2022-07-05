«Не выходите замуж за артистов»: актер Данила Якушев — об отношениях, успешных женщинах и принципах

Фото: Из личного архива Данилы Якушева

На онлайн-платформе KION вышел новый сериал «Женщина в состоянии развода», одну из главных ролей в котором исполнил Данила Якушев. Актер рассказал «Вечерке» о причинах расставаний, нежелании жениться и о том, почему не стоит рваться в Голливуд.

— Данила, расскажите о своей роли в новом сериале.

— Я играю отшельника: отца-одиночку, живущего с восьмилетней дочерью. Мой герой постоянно что-то ремонтирует, мастерит. А героиня Марии Машковой, живущая по соседству, ругается с ним из-за шума. Очень запомнилась сцена, где я объяснялся Марии в чувствах (не буду говорить, в положительных или негативных!). Мой монолог был в парке аттракционов. Она сидела на колесе обозрения, а я кричал ей. Дублей было несколько.

А съемка была в обычном московском парке, прохожие даже не понимали, что мы снимаем кино. Съемки проходили в 2019 году. Многое изменилось с тех пор, мы живем в новой эпохе. Мне очень интересно видеть себя на экране в тот период. Это такая машина времени для меня.

— А что изменилось у вас?

— За последние три года было очень много проектов, дорогих моему сердцу, сыграно много персонажей. Было немало путешествий и приключений. Взросление и становление — я бы так назвал этот период.

— Сериал можно назвать развлекательным. А как вы считаете, можно через такие современные комедии прививать людям ценности, доносить какую-то мораль?

— Да, мне кажется, это очень актуально. Я скинул сериал своим подругам, им по 30– 35 лет. И они уже не обижаются на то, что я сравниваю их с героиней-разведенкой. Хоть частенько и говорят: «Где же мое счастье? Почему я должна, приходя с работы, быть одна?» Даже предлагают мне стать их мужем. Но я сейчас ничего не хочу.

Женщины в наше время стали самостоятельными, сильными, независимыми и теряют веру в мужчин. Да, девушкам сложно найти любовь. Большинство ребят в возрасте 30–35 лет малоинтересные, душные: сидят дома, размышляют о чем-то. У них даже хобби нет.

Фото: Из личного архива Данилы Якушева

— Ничего не хотите — это вы про серьезные отношения?

— Да. Я погрузился в работу, у меня несколько проектов. Сейчас идет мой год — год Тигра, его не было 12 лет. Я наслаждаюсь тем, что есть.

— В сериале большинству героев около 30 лет, и у них нет семьи. В реальности — та же тенденция. Есть ли в этом свои плюсы?

— Нет. Просто у нас счастье — периодами. Сначала с одним человеком. Потом с другим. И вот спустя время ты в очередной раз новому партнеру рассказываешь, как ты провел детство, как впервые побывал на рыбалке, куда ездил. И ты с ним счастлив. А потом все опять по кругу... Сейчас время такое: женщины смотрят соцсети и сравнивают своих мужчин с другими. Почему в Советском Союзе вместе были по 30–40 лет, а сейчас нет? Да потому что соблазнов не было. Не с чем было сравнивать. А теперь девушки смотрят, как другие мужчины заработали на яхты, машины... А мужчины в свою очередь смотрят на девушек красивее. У меня все друзья развелись, и друзья друзей.

— Выходит, если чувствуешь, что совершил ошибку в отношениях, лучше не исправлять то, что уже есть, а просто сразу разводиться?

— Чаще всего развод неизбежен. Женщины забирают детей, воспитывают их сами. Хочется, конечно, чтобы были полные семьи. Но непонятно — лучше выйти замуж в 20 лет или осознанно в 30, когда у тебя уже стабильная психика и ты знаешь, чего ты хочешь.

— В одном интервью вы говорили, что вас растила бабушка. Девушка, которую вы бы хотели встретить, в идеале тоже должна быть воспитанная бабушкой?

— Да, потому что бабушки прививают ценности лучше, чем мамы, которые родились в 1970–1980 годах. Я так думал всегда. Впрочем, как оказалось, не все девушки, которые росли с бабушками, получили правильное воспитание.

— А вы сами понимаете девушек?

— Я очень быстро угадываю их знаки зодиака. Она может сказать о себе две–три фразы, и я тут же пойму, что это, скажем, Водолей.

— У вас были отношения с актрисами, но все не сложились. Если бы девушка была успешнее вас в карьере, это бы мешало или, наоборот, мотивировало бы вас?

— Я бы не завидовал актрисе успешнее меня. У меня было наоборот. И я, скорее всего, никогда больше не буду встречаться с актрисами. Но если бы она была успешнее, меня коробило бы не то, что она блестяще играет, а финансовая составляющая. Потому что я сам привык решать проблемы, а не чтобы кто-то другой за меня это делал. Поэтому мне было бы комфортно с неуспешной девушкой.

— А как простым, «неуспешным» девушкам познакомиться с известным актером?

— Я бы не советовал! Есть много прекрасных профессий: художники, музыканты, скульпторы, архитекторы. На самом деле я общаюсь с девушками разных профессий — кондитер, медсестра, например. Мы обмениваемся энергией. А людей из актерской среды зачастую сложно удивить. Смотря еще чего хочет девушка — просто провести вместе время или на втором свидании уже спросить: «А когда свадьба?»

— Когда-то вы хотели сняться вместе с Райаном Гослингом. А сами не думали переехать в другую страну, покорить Голливуд?

— Нет, я недавно построил дом у озера, живу в лесу. Здесь хорошо.

— А как относитесь к коллегам-актерам, которые покидают страну в такое трудное время?

— У меня таких знакомых нет.

Фото: Из личного архива Данилы Якушева

ДОСЬЕ

Данила Якушев родился 3 января 1986 года в Москве. Учился в Щепкинском театральном училище, затем перевелся в Международный славянский институт на курс заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Долгачева. В 2007 году Якушев окончил обучение в институте, и его приняли в труппу Нового драматического театра. Снимается в кино и сериалах.

Отец ушел из семьи

Родители Данилы работали в сфере кино. Мама была художником по костюмам, отец — звукооператором. Они познакомились на Киностудии имени М. Горького. После рождения сына семья распалась, отец ушел из дома. Впоследствии, как вспоминает Данила, отец погиб в 36-летнем возрасте при невыясненных обстоятельствах. Большую часть времени будущий артист проводил с бабушкой. Она полностью занималась воспитанием Данилы и привила ему традиционные ценности.

Резьба по дереву и фокусы

В домике в лесу у озера, в котором живет Данила, есть своя собственная мастерская. В ней актер занимается резьбой по дереву, изготавливает мебель. Также актер увлекается стрельбой, ювелирным делом. Еще Данила пишет стихи, музыку и картины. А в студенческие годы увлекся иллюзионизмом. Изучал разнообразные фокусы, развлекал ими однокурсников и преподавателей, зрителей в московских ресторанах.

Мастер спорта

В детстве Данила регулярно занимался спортом. И сейчас у него атлетичная фигура с рельефными мускулами. В юности большие успехи Данила делал в плавании, играл в баскетбол за сборную Москвы, играл в футбол. Занимался боксом и в 18 лет стал мастером спорта.

Русский Райан Гослинг

После выхода сериала «Ангел или демон» с участием Данилы, поклонники стали сравнивать его с канадским актером Райаном Гослингом. Сам Данила не против такого сходства. Даже хотел сняться в одном фильме вместе с западным коллегой. Под проект написали специальный сценарий, но, по словам Якушева, переведенный текст так и не дошел до Гослинга.

Отношения не задались

Данила Якушев уже более 15 лет снимается в кино. Но настоящую популярность ему принес сериал «Молодежка». На съемках он познакомился с очаровательной актрисой Марией Пироговой. Но отношения не сложились. Затем Данила встречался с Раей Гришиной, около трех лет, после они расстались.