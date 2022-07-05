Новое прочтение «Печатников»: на юго-востоке создают крупный транспортно-пересадочный узел

Работы у станции БКЛ «Печатники». Сварщик Аббсама Назаров обрабатывает арматуру, чтобы связать металлические прутья в решетку / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В понедельник, 4 июля, столичные власти рассказали о ходе работ на станции «Печатники» Большого кольца метро.

На юго-востоке Москвы формируется крупный транспортно-пересадочный узел. Две линии городской подземки, второй Московский центральный диаметр и широкая магистраль соединятся в Печатниках. Одно название будет у трех платформ — одна действует в составе Люблинско-Дмитровской ветки метро, другую строят на Большом кольце, а третья остановка недавно открылась на МЦД-2.

Основные работы идут при создании «Печатников» Большого кольца метро. Новая станция, по словам заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, готова на 70 процентов. В скором времени завершится строительство основания станции, параллельно ведется прокладка инженерных коммуникаций, местами выполнена отделка.

— Идет монтаж эскалаторов. Готово 3 из 17 подъемных механизмов, — рассказал Андрей Бочкарев.

Пешеходную галерею соорудили на две трети. БКЛ и Люблинско-Дмитровскую линии соединят лестницами — спуски между станциями уже готовы. Появится и переход на второй Московский центральный диаметр. Работы ведутся круглосуточно. В создании «Печатников» задействованы 1300 человек. Бригады трудятся на поверхности, под землей и на пересадках.

Вместе со строительством станции идет и благоустройство территорий вокруг. За прошедшие два года обновили участок улицы Шоссейной между улицами Гурьянова и Кухмистерова, около станции метро «Печатники» появилось комфортное общественное пространство.

— В этом году сделали пешеходный маршрут от станции МЦД-2 «Печатники» до Люблинской улицы, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. — На втором этапе проведем благоустройство на улицах Гурьянова, Кухмистерова, Южнопортовая, в Речном проезде. Это позволит улучшить пешеходную и транспортную доступность новой станции БКЛ.

Воздушные линии уберут под землю в кабельную канализацию, приведут в порядок тротуары, сделают парковки.

— Для пассажиров общественного транспорта установим восемь современных остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью, — добавил заммэра. — Приведем в порядок восемь детских площадок и четыре спортивных, возле них обустроим зоны для тихого отдыха с удобными лавочками.

Основные работы по благоустройству и строительству планируется завершить до конца текущего года. Откроется станция в этом году.

ЦИФРА

340 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров установят вокруг станции «Печатники» БКЛ.

КСТАТИ

В этом районе разобьют почти 42 тысячи квадратных метров газона, осенью высадят деревья и кустарники. Также приведут в порядок территорию около памятника жертвам теракта.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

На тягово-понизительную подстанцию «Печатников» Большого кольца подано напряжение. Благодаря ей работа всех систем и оборудования будет бесперебойной.