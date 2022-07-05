Вторая жизнь мастерских: на месте бывших производственных территорий столицы создаются современные общественно-деловые и культурные пространства

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов осмотрел территорию будущего городского квартала на Пресненском Валу. Старинные здания рубежа XIX–XX веков девелопер сохранит, переформатировав их под магазины и центры отдыха / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

5 июля главный архитектор столицы Сергей Кузнецов и главы ведущих концептуальных бюро страны презентовали будущий новый городской квартал на Пресненском Валу.

Еще полтора десятка лет назад крупные производственные территории столицы стояли в запустении. Ряд промзон оказался доступен только арендаторам: склады, офисы, мелкие производства и гаражи ютились бок о бок с разрушающимися строениями начала прошлого столетия. Сейчас Москва обновляет такие промзоны, давая им вторую жизнь. Сергей Кузнецов привел примеры на Ленинградском шоссе: от Белорусского вокзала и далее, вдоль магистрали, расположились деловые и жилые кварталы, культурные, спортивные и социальные объекты, столь востребованные горожанами и привлекательные для инвесторов.

Исключением не стал и Пресненский Вал. Правда, до недавнего времени девелоперы не решались браться за территорию электромашиностроительного завода. Но интернациональная команда специалистов из шести архитектурных бюро предложила свои решения для создания нового городского квартала в нынешнем центре мегаполиса.

— Пресня — очень интересный район, в котором присутствует яркий микс старых промышленных корпусов, строений 50–60-х годов прошлого века, — отметил Сергей Кузнецов. — Эта территория только начинает оформляться как полноценная часть города, а новый проект станет квинтэссенцией нескольких эпох.

Молодая девелоперская компания уже привела в порядок заводские корпуса с более чем вековой историей. В одном из них, к примеру, особое внимание уделили очистке от ржавчины и сохранению шестиугольной чугунной плитки.

— Всего же до наших дней дожили четыре здания вагоноремонтного завода и мастерских из красного кирпича, — сообщил руководитель девелоперской компании Илья Чепрасов. — Их отреставрируют и интегрируют в общественные городские пространства.

В облагороженных старинных зданиях вскоре появятся детский центр, кинотеатр, гастрономический центр и шопинг-аллея российских дизайнеров. Таким образом, некогда недоступная для горожан и заброшенная территория не только получит мощный импульс для своего развития, но и обретет вторую жизнь.

В столичном Стройкомплексе сообщили, что всего в этом году в границах бывших промзон ожидается ввод 3,8 миллиона квадратных метров недвижимости. Около половины уже сдано. Новое жилье, соцобъекты и коммерческие объекты появились в бывших промзонах на севере, юге, юго-востоке, юго-западе и северо-западе Москвы. Глава Департамента градполитики Сергей Левкин отметил, что большинство объектов построены за счет инвесторов.

— Застройщики также обеспечивают новые жилые кварталы объектами здравоохранения, детсадами и школами, — сказал он и добавил, что преображение промзон только набирает обороты.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В текущем году на территориях бывших промзон инвесторы введут около 15 социальных объектов. Так, в Южном Бутове уже готова школа на 625 мест, а на территории «Октябрьского поля» общеобразовательное учреждение после завершения строительства примет 800 учеников. Всего с начала года на территориях бывших промзон введено 43 объекта общей площадью 1,8 миллиона квадратных метров.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений:

— В этом году город одобрил проекты комплексного развития 46 заброшенных территорий. Всего на сегодняшний момент в проработке у города находится около 150 проектов комплексного развития территорий. По семи уже заключены договоры и определены инвесторы. Они вложат в редевелопмент неэффективно используемых территорий более 300 миллиардов рублей. Жилье и современные производства появятся в Алтуфьевском, Нижегородском, Рязанском, Можайском и других районах города.