Формула здоровья

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице уделяют особое внимание развитию медицинской инфраструктуры. Не отстает от «старых территорий» и Новая Москва.

Сегодня более 400 тысяч взрослых и детей могут на постоянной основе получать медпомощь на территории Троицкого и Новомосковского округов. Таким образом, сегодня в Новой Москве достигнут показатель стопроцентной обеспеченности населения объектами здравоохранения.

Но несмотря на это и учитывая перспективное жилищное строительство, за счет средств города ежегодно будет строиться одна новая поликлиника. Тем более что проведенный в ТиНАО опрос показал: 55 процентов жителей считают приоритетной задачей строительство медобъектов.

Так, в апреле этого года для более 47 тысяч жителей Коммунарки открылась новая поликлиника, которая ежедневно сможет принимать 500 взрослых и 250 детей. В распоряжении горожан — также женская консультация и стоматология.

Лечебное учреждение полностью соответствует новому стандарту московских поликлиник. Самые востребованные кабинеты располагаются на нижних этажах; для пациентов предусмотрена удобная навигация; вместо глухих окошек регистратуры на все вопросы ответят приветливые помощники-администраторы. Словом, максимально открытое и дружелюбное пространство. Время перед приемом врача можно скоротать в зонах ожидания, где есть кулеры, кондиционеры, телевизоры. Для малышей предусмотрели игровые зоны. А благодаря современному медоборудованию наиболее распространенные обследования можно будет пройти поближе к дому.

Фото: Пресс-служба департамента развития новых территорий

— Здание построено по московскому стандарту, прием будут вести основные профильные специалисты. Кабинеты врачей оснастили современным диагностическим оборудованием. За последнее время мы уже открыли в Новой Москве несколько медучреждений. Один из последних примеров — амбулаторный корпус больницы в Коммунарке. Также есть ряд инвестпроектов в сфере здравоохранения, которые реализуют застройщики. Все это позволяет сделать качественную медпомощь для жителей округа еще доступнее, — отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Качественную медпомощь в скором времени смогут получать и жители ЖК «Рассказово» в поселении Внуковское. Уже в этом году для них завершится строительство поликлиники на 220 посещений в смену. Причем за медуслугами далеко ходить не придется — лечебное учреждение разместится на первых этажах жилых домов.

В 2023 году новая детско-взрослая поликлиника на 320 посещений в смену появится у жителей Филимонковского, а в 2024 году планируется построить детсковзрослую поликлинику на 750 посещений в смену в поселении Первомайское (пос. Птичное). В планах на 2025 год — взрослая поликлиника на 750 посещений в смену в Троицке, вблизи Октябрьского проспекта.

Активный вклад в развитие мединфраструктуры на присоединенных территориях вносят и инвесторы, которые до 2024 года планируют построить восемь поликлиник. На разной стадии реализации проекта находятся поликлиники в ЖК «Испанские кварталы», ЖК «Скандинавия», ЖК «Бунинские луга», ЖК «Переделкино-Ближнее», ЖК «Первый Московский городпарк», ЖК «Рассказово» и ЖК «Новое Бутово». Все медучреждения, что вводятся в ТиНАО, укомплектуют новейшим оборудованием и мебелью с учетом передовых технологий.

Создание плотной сети поликлиник, амбулаторий и станций скорой помощи позволит значительно улучшить качество медобслуживания жителей новых округов.

ЦИФРА

18 медицинских учреждений построено с 2012 года на присоединенных территориях. В планах на ближайшие 6 лет — еще 17 лечебных учреждений. А к 2035 году округа будут располагать 125 поликлиниками и больницами.

ПАНДЕМИЯ

Крупнейшей медицинской стройкой не только в Новой Москве, но и во всей столице по праву можно назвать многопрофильный медицинский центр в Коммунарке на базе ГКБ № 40. Аналогов ему нет как в России, так и во всем мире, а подобных масштабов строительства не видели с постсоветских времен.

Что примечательно, лечебное учреждение возводят с нуля, в чистом поле. Именно «Коммунарка» стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в России, который в 2020 году начал размещать у себя пациентов с подозрением на COVID-19 и подтвердившимся диагнозом.

События, которые происходили тогда в «красной зоне» Коммунарки, а также в других медицинских учреждениях по всей России нашли свое отражение в книге «Красная зона. Репортерский дневник». Ее презентовали в апреле этого года в Белом зале Союза журналистов Москвы. В сборник вошли лучшие журналистские материалы, которые были опубликованы в период пандемии в 2020–2021 годах в федеральных и московских СМИ.

ВАКЦИНА

До конца 50-х годов прошлого века вирус полиомиелита был одной из главных проблем человечества. 10 процентов заболевших погибали, а 40 становились инвалидами. И чаще всего это оказывались дети. Решить вирусную «головоломку» и избавить мир от эпидемии удалось в институте, который сейчас носит имя создателя вакцины Михаила Чумакова и находится в поселении Московский. Благодаря чему многие сейчас даже не знают об этом вирусе или не помнят укола, поскольку вакцина представляет собой капли. Первыми, на ком испытали вакцину от полиомиелита, были младшие дети самого Михаила Чумакова, а следом и дети сотрудников научного института.

После этого был запущен ее массовый выпуск. А чуть позже стали давать ее в виде конфет-драже, чтобы вакцинация стала для ребят не только полезной, но и приятной.