Работаем недалеко от дома

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За десять лет число рабочих мест в ТиНАО выросло почти в четыре раза и достигло 267 тысяч. Сегодня в Новой Москве не только нет нехватки вакансий, но и, напротив, наблюдается приток высококвалифицированных специалистов во всех отраслях.

— Появились десятки тысяч рабочих мест в сфере логистики и связи, финансов и управления недвижимости, топливно-энергетическом комплексе и строительстве, — пояснили в Департаменте развития новых территорий.

Один только инновационный центр «Сколково» обеспечил около 34 тысяч рабочих мест, соцсфера — 13 тысяч, обрабатывающее производство (в ТиНАО более 60 предприятий пищевой, фарм-, радиоэлектронной и других отраслей) — почти 10,5 тысячи. Но активнее всего, пожалуй, развивается сфера потребительского рынка — 46 тысяч рабочих мест. Среди крупнейших работодателей: бизнес-центры Comcity, G-10, «К-2», «Фудсити» и производство материалов Netkanika.

В среднем новые рабочие места заполнены на 70–75 процентов. На долю технопарков и офисных центров приходится до 90 процентов закрытых позиций в логистике, финансах, стройотрасли, ТЭК. К слову, компании — резиденты технопарков могут получить серьезные льготы. До 2035-го власти планируют создать несколько десятков технопарков, благо площади позволяют.

Возникают рабочие места и с вводом объектов по программе «Безопасный город». Так, два пожарных депо в Марушкинском и Краснопахорском обеспечат работой 180 огнеборцев.

По оценкам властей, комплексное развитие территорий позволит в ближайшие годы ввести еще около 100 тысяч рабочих мест. Константин Апрелев, вице-президент Российской гильдии риелторов, считает, что широкий рынок труда может стать одним из главных преимуществ ТиНАО.

— Здесь много новостроек. А среди покупателей квартир большая часть — люди трудоспособного возраста. Если они смогут работать рядом с домом, не тратя 2,5–3 часа на дорогу, это станет дополнительным стимулом переселиться сюда.

Кстати, в ТиНАО находится один из 14 наукоградов России, Троицк. А в этом году празднует свое 10-летие Троицкий инновационный кластер, возглавляемый кандидатом физико-математических наук, старейшим игроком интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?», обладателем «Хрустальной совы», экс-мэром Троицка Виктором Сидневым.

— Я являюсь директором нашего сообщества научных институтов и компаний, которые занимаются разработкой и внедрением высоких технологий на базе достижений фундаментальной науки, — поясняет Виктор Владимирович. — Кластер объединяет 60 участников. Удобно, когда в одном месте сходятся теория и практика, идея и воплощение.

Легенда клуба «Что? Где? Когда?» Виктор Сиднев возглавляет Троицкий инновационный кластер / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва

Так что список троицких научных достижений пополняется. К созданию первых в стране синтетических алмазов и успехам в сфере лазерных технологий сейчас можно добавить, например, борьбу с коронавирусом. Троицкий инженерный центр создал прибор для оперативного анализа на ковид. Это не обычный тест, а так называемый биочип: эмульсированный материал, взятый у человека, помещается на биомикросхему, и быстро выдается результат. Приборы уже массово используют как в аэропортах, так и в профессиональных лабораториях, за что надо сказать спасибо Институту спектроскопии РАН, чьи филиалы есть в Троицке.

ГНЦ «Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований» (ТРИНИТИ «Росатома») является головной организацией по реализации термоядерной программы нашей страны.

— Несомненно, с тех пор как Троицк стал Москвой, работать стало лучше, — замечает Сиднев. — Стремительно развивается инфраструктура, возникают современные площадки. У нас около десяти научных институтов, РАН, Росатом, Минпромторг и т.д. Сейчас намного больше молодежи стремится в науку, чем в те же 90-е, и им есть куда идти. В Троицке, по сути, четыре технопарка.

У двух официальный статус и финподдержка правительства Москвы, другие два, надеюсь, тоже его получат. Сейчас многое зависит от столичного правительства, какие меры поддержки будут созданы для молодых ученых, чтобы закрепить их на родине и сделать их труд эффективным.

И такие возможности существуют — меняется законодательство, принят новый закон, позволяющий региональным властям поддерживать исследования за счет своего бюджета. Перспективы довольно оптимистичны.

ЦИФРА

30 тысяч новых рабочих мест создадут в административно-деловом центре «Коммунарка», который возводится в ТиНАО. Этот проект эксперты сопоставляют с деловым центром «Москва-Сити».

ПЛАНЫ

В Прокшине создается крупный кластер, где будет 23 тысячи рабочих мест. В Щаповском появится производство продуктов для здорового образа жизни. В Вороновском организуют изготовление косметической продукции, в Краснопахорском — производство окон, а в Марушкинском — промышленный технопарк и производство крупноразмерных модулей. Это позволит трудоустроить почти четыре тысячи человек. Более семи тысяч рабочих мест создадут в поселении Десеновское, где инвестор построит складской комплекс Ozon.

АГРОПРЕДПРИЯТИЯ

Более 2,1 тысячи человек работают в ТиНАО на предприятиях Агропромышленного комплекса. Помимо агропредприятий в Новой Москве осуществляют свою деятельность крестьянские (фермерские) хозяйства. В числе старейших предприятий Новой Москвы можно назвать агрокомбинат «Московский», созданный в 1968 году. В его теплицах, которые занимают 53 гектара, выращивают овощи, зелень, рассаду и цветы. Агрокомбинат не раз принимал участие в городских фестивалях, в том числе его продукцией были украшены площадки фестиваля «Цветочный джем».

Одним из крупнейших предприятий также является агропромышленный комплекс «Непецино», который после реорганизации в 2020 году расширил сеть подразделений, два из них находятся в ТиНАО — в поселках Воскресенское и Остафьево. Комбинат производит молочную продукцию, сыр, выращивает овощи, цветочную рассаду и тюльпаны к 8 Марта. Более 100 рабочих мест создано в ООО «Чистые Молочные продукты» в Кленовском. Продукция предприятия не раз побеждала, участвуя в выставках и ярмарках. Крестьянско-фермерское хозяйство «Бурков» из Марушкинского активно принимает участие в ярмарках проекта «Московские сезоны».

Хозяйство производит молочные и мясные продукты, а также хлеб и выпечку. Более 1250 тонн продукции в год реализует крестьянско-фермерское хозяйство «Россиянка» из Роговского. Здесь производят баранину, говядину и субпродукты.