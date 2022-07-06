До воздушной гавани по новому маршруту

На станции метро «Внуково» пассажиры увидят портреты знаменитых авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых, отца и сына / Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Уже в следующем 2023 году Новая Москва получит уникальную станцию метро «Внуково», которая первая в истории нашей страны окажется связанной с крупным аэропортом.

По желтой ветке столичной подземки до воздушной гавани пассажиров будут доставлять комфортные поезда. Уже в следующем году на новом отрезке Калининско-Солнцевской линии метро откроются две станции — «Пыхтино» и «Внуково».

— Часть тоннеля между ними проходит над землей. Проследовав по метромосту через реку Ликова, поезд окажется на закрытом участке, ведущем до станции «Внуково», — рассказывает руководитель строительства Никита Подоскин.

Доехав до конечной станции, пассажиры сразу попадут в аэропорт. Дизайн станции будет связан с гражданской авиацией, а именно — с историей конструкторского бюро Туполева, в честь которого назван сам аэропорт.

— По задумке архитекторов, путевые стены украсят тематические рисунки. Их выполнят в технике цифровой печати на алюминиевых сотовых панелях, — сообщили в Москомархитектуре. — У пассажиров за счет четкого изображения будет создаваться ощущение, что десятки самолетов кружат над картой России.

На стенах можно будет увидеть и портреты самых известных авиаконструкторов. При входе на платформу разместится художественная композиция под названием «Гражданские самолеты КБ Туполева и их создатели».

Выйти со станции можно будет в существующий подземный переход, ведущий к терминалу «А» и к аэроэкспрессу. А на Вокзальную площадь пассажиры смогут перейти через наземный павильон.

С открытием нового участка желтой ветки станет удобней не только пассажирам и работникам авиаузла, но и жителям домов, расположенных неподалеку от аэропорта, а также тем, кто работает в районах вдоль Боровского и Киевского шоссе. Добраться из центра столицы до аэропорта можно будет меньше чем за час.

— С продлением Калининско-Солнцевской линии авиапассажиры, а также встречающие и провожающие их получат возможность выбрать оптимальный маршрут для поездки в аэропорт. Так, будут доступны метро, аэроэкспресс, автобус, такси, каршеринг, личный автомобиль — отметили в столичном Стройкомплексе.

И в этом списке подземка, конечно, имеет преимущества в сравнении с остальными способами добраться до воздушной гавани. Ведь новый маршрут будет отличаться от других бюджетной стоимостью поездок и отсутствием пробок на пути следования даже в час пик.

Кстати, станции метро, которые напрямую связаны с авиаузлом, в мире можно пересчитать по пальцам. В нашей стране таких пока и вовсе нет, «Внуково» станет первой.

Cамые необычные станции подземки, открывшиеся на присоединенных территориях

«Румянцево». Любопытно, что первая станция, появившаяся в Новой Москве, расположена на ветке, с которой началась история столичного метро, — Сокольнической. Оформление станции напоминает творчество голландского художника Питера Мондриана, ставшего наряду с Казимиром Малевичем и Василием Кандинским основателем абстракционизма

«Филатов Луг». Эта станция наземная. По оформлению она напоминает вокзалы позапрошлого века. Авторы проекта вдохновились Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванским вокзалом в Нью-Йорке и Киевским — в Москве. Вестибюль совмещен с пешеходным переходом через магистраль Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе. Эту часть подземки создавали параллельно с трассой.

Фото: stroi.mos.ru

«Рассказовка». Спустившись на платформу, пассажиры будто оказываются в библиотеке. Путевые стены украшают изображения полок с книгами, а колонны оформлены, как ящики картотеки. На них нанесены названия произведений, фамилии авторов и цифровые коды. С помощью телефона можно скачать эти произведения и читать в дороге.

ЦИФРА

40 километров составит протяженность Троицкой линии метро, которую полностью обещают запустить после 2026 года. Она пройдет от станции «ЗИЛ» Московского центрального кольца до наукограда Троицк.

ПЛАНЫ

Доступность Новой Москвы повысит и развитие других направлений городской подземки. Так, Сокольническая ветка станет длиннее на одну станцию — после «Коммунарки» откроется «Потапово» (проектное название — «Новомосковская»). Работы идут и на центральном участке совершенно нового радиального направления в московском метро — Троицкой ветке. Ее протяженность превысит 40 километров, а на линии разместятся 17 станций.

— Ожидается, что этой линией будут пользоваться около 100 тысяч человек ежедневно. На территориях, где пройдет эта линия, проживают более миллиона человек и еще несколько сотен тысяч работают либо учатся, — отметили в городском Стройкомплексе, подчеркивая высокую востребованность перспективного направления.

Его создание решено начать с центрального отрезка. Вначале планируется запустить участок от станции «ЗИЛ» до «Коммунарки». Здесь, как ожидается, появятся 11 станций. На втором этапе линию продлят до Троицка. Проект пока в проработке.

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