Праздник Ивана Купалы: традиции, обычаи и запреты

ИВАН КУПАЛА В КЛУБЕ МОСКВИЧКА / Фото: «Вечерняя Москва»

День Ивана Купалы — народный праздник восточных славян, который посвящен летнему солнцестоянию. Его начинают отмечать в ночь с 6 на 7 июля, а затем празднуют весь день. «Вечерняя Москва» выяснила, какие обряды и традиции связаны с этим праздником и что запрещено делать Купальской ночью.

История праздника

Иван Купала — это древнейший славянский праздник, который посвящен летнему солнцестоянию и расцвету природы. Его отмечали во времена язычества в честь бога Солнца. В эту ночь водили хороводы, плели венки, прыгали через костер, гадали и умывались росой. Посередине костров ставили шест с укрепленным на нем горящим колесом — символом Солнца. Летний языческий праздник отмечался 24 июня по старому стилю, а по новому приходится на 7 июля.

Приметы на Ивана Купалу

Одна из старейших традиций в ночь Ивана Купалы — это прыжки через костер. В эту ночь огню приписывали магические свойства, например, очищение. Также верили, что костры отгоняют нечисть и избавляют от неприятностей. Наши предки считали, что прыжки через костер подарят удачу и счастье на весь будущий год. Кроме того, верили, что если через костер прыгнет молодая пара, держась за руку, то они будут вместе до конца жизни. А женщина обретет красоту и молодость.

В дохрестианские времена праздник Ивана Купалы был тесно связан с водой и купания всегда были неотъемлемой частью этой ночи. По мнению славян, вода обладала лечебными свойствами и очищала от всех болезней. Женщины умывались утренней росой, чтобы сохранить молодость, а мужчины — чтобы стать сильнее. Славяне верили, что в этот день обязательно нужно принять участие в массовом купании, иначе можно обречь себя на одиночество и беды.

День Ивана Купалы традиционно считают праздником единства человека и природы. Многие ритуалы связаны с растениями. Например, известный поиск цветка папоротника. До сих пор, многие верят, что если его найти, то обретешь вечное счастье. Легенда гласит, что папоротник расцветает ровно в полночь перед Иваном Купалой на одно мгновение. Нечистые силы пытаются напугать искателя и не дают ему увидеть цветок. Отметим, что никто до сих пор не видел его, поэтому неизвестно, как он выглядит.

Также в эту ночь принято плести венки из растений и цветов. Девушки ходили в них днем, а ночью вставляли в венки свечки и отпускали плыть по воде. Они верили, что та девушка, у которой он уплывет дальше, будет счастливее. А у кого пламя свечи будет гореть дольше, жизнь будет самой долгой. Если венок тонул, то это предвещало беды и несчастья.

Полевые цветы и травы обретали в праздник Ивана Купалы волшебные свойства. Женщины собирали их, засушивали и использовали в качестве лекарств. Также в этот день изготавливали банные веники, так как верили, что они целый год будут целительными.

Поведение природы в этот день предсказывало погоду на ближайшие месяцы. Считается, что дождь предвещает жару, которая начнется через семь дней и продержится до конца лета. Звездное чистое небо — к обильному урожаю грибов осенью. Кроме того, пение сверчка предсказывает мягкую теплую зиму.

Что нельзя делать на Ивана Купалу

Существуют приметы, которые запрещают в этот день ходить в лес. Наши предки считали, что на Ивана Купалу лешие и другая нечисть поджидают своих жертв. В случае если человек все-таки пошел туда, то нельзя топтать лекарственные растения, например, календулу или зверобой.

Более того, запрещено жаловаться на жизнь. Это может навести на человека еще большие беды и несчастья. Сильная энергетика дня предостерегает от стрижки волос. А самый главный запрет — это сон. В эту ночь человек становится максимально уязвимым перед злыми силами, поэтому нужно быть начеку и не смыкать глаз.