«Будущее за адаптивностью»: как вести блог в новых реалиях

Фото: Пресс-служба Insight people

Генеральный директор и основатель блогерского агентства Insight People Алина Зиннатуллина рассказала о тенденциях развития блогосферы в условиях изменения рынка.

Агентство открылось всего полтора года назад, но уже объединило более 1000 блогеров из 50 субъектов страны, где работают региональные студии. Успех связан с тем, что создатели продюсерского центра своевременно уловили тенденции изменения рынка контента и стали искать и развивать новые лица не только на федеральном, но и на региональном уровне.

Социальные сети сегодня стали неотъемлемой частью жизни большинства людей: одни потребляют контент, другие его создают. Предложение растет, изменяется и спрос, аудитория становится более требовательной и избирательной. Перед создателями контента встает вопрос о том, как выделяться и завладевать вниманием зрителей.

«Многие блогеры, особенно начинающие, отталкиваются от площадки, то есть затачивают свой контент под одну социальную сеть, набирают аудиторию и потом начинают «гонять» подписчиков на другие платформы. Изменение информационного ландшафта в последние несколько месяцев показало, что это не работает. Гораздо важнее — что делает блогер, а не где он это представляет. Будущее блогинга за адаптивностью», — объясняет Алина Зиннатуллина.

Для того чтобы завоевывать аудиторию и быть интересными, блогерам необходимо совершенствовать свои навыки во всех смежных сферах, а не просто учиться подстраиваться под новые алгоритмы конкретной платформы. У Insight People ,например, есть уникальная развивающая программа для резидентов, в рамках которой они учатся актерскому мастерству, сторителлингу, копирайтигу, продюсированию и написанию сценариев — всему, что позволяет создавать контент «под ключ» для любой площадки самостоятельно.

«Комплексный подход дает блогеру возможность стать универсальным и независимым, способным адаптировать тематику и стилистику своего контента под любые изменения», — добавляет Зиннатуллина.

Обучение блогеров — не новая сфера, на рынке есть огромное количество инфопродуктов о том, как завоевать популярность в соцсетях, набрать подписчиков и заставить алгоритмы работать на себя. Однако все они, как правило, создаются под конкретную площадку. Такой подход устарел, считает генеральный директор продюсерского центра, блогерам нужно учиться создавать универсальный продукт, с которым они могут зайти даже на новые площадки. Сегодня контент продвигает соцсеть, а не наоборот.