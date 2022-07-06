Как возобновление рейсов «Аэрофлота» в Бодрум и Даламан отразится на стоимости туров в Турцию

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Аэрофлот» возобновляет рейсы на турецкие курорты Бодрум — с 15 июля и Даламан — с 17 июля. Эксперт по туризму Николай Мельник рассказал «Вечерней Москве», как это отразится на стоимости туров.

По его словам, в Турцию летает достаточное количество рейсов. Возобновление полетов в Бодрум и Даламан от «Аэрофлота» должно заинтересовать российских туроператоров, чтобы они включили эти билеты в свои пакетные предложения.

— Ситуация будет зависеть от того, какую цену за билеты будет выставлять компания «Аэрофлот» на основных агрегаторах поиска билетов. А также будет ли она выдавать их в свободную продажу. На данный момент у туроператоров достаточно рейсов, так как задействованы турецкие авиалинии. Возобновление полетов «Аэрофлота» в Бодрум и Даламан — это очень хорошая новость. Однако отмечу, что это лишь расширит полетную программу. Большая часть рейсов рассчитана на Анталью. Если туроператоров заинтересует предложение и они смогут договориться на блок билетов на «Аэрофлоте», то они поставят туры в эти регионы в свои пакетные предложения, — сказал он.

Мельник уверен, что россиянам не стоит ждать снижения цен на туристические поездки в Турцию из-за возобновления полетов «Аэрофлотом». В этом году многие готовы лететь на отдых даже с переплатами, что не дает оснований туроператорам на изменение цен в меньшую сторону.

—Отмечу, что «Аэрофлот» достаточно недешевая авиакомпания и, вероятно, туроператорам сотрудничество с ней будет неинтересно. Более того, в этом году спрос на Турцию колоссально возрос. Мы видим большое количество бронирований. На многие даты в самолетах уже нет мест. Я надеюсь, что возобновление рейсов от «Аэрофлота» сможет изменить ситуацию в лучшую сторону. Однако это не гарантирует снижение цен на отдых в Турции, — сказал он.

Собеседник «ВМ» отметил, что нестабильный курс валюты сильно влияет на стоимость путевок в Турцию. Более того, операторы выставляют свой курс, который может быть выше, чем у Банка России.

— Российские туроператоры не придерживаются валютного курса Центробанка. Они выставляют свой собственный курс. Например, сегодня доллар стоит 68 рублей, а евро — 70, — подчеркнул специалист.

Эксперт уверен, что стоимость туров к концу лета также не снизится, пока самолетам авиакомпаний приходится облетать некоторые территории.

— Стоимость туров в Турцию не снизится, пока действует запрет на полеты в некоторые регионы России. Более того, операторы требуют обязательные доплаты за перелет турецкими авиалиниями в размере 200–300 евро. Также в этом году нет горящих туров. Сейчас правило очень простое: немного сэкономить может тот, кто бронирует намного заранее, — подытожил он.