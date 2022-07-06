Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко: Для путешествий по стране выбираю дикие, нетронутые места

Председатель Комитета государственного строительного надзора города Москвы Игорь Войстратенко в своем рабочем кабинете / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

«Вечерняя Москва» вновь представляет рубрику «Зеркало для героя», в которой корреспондент беседует с главой столичного ведомства не о работе, а о жизни. Это помогает лучше понять управленца, увидеть за официальным статусом фигуру, способную вести остальных, являться примером и для своей семьи, и для многих людей. Словом — человека с его мечтами и переживаниями. Сегодня героем рубрики стал председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко.

Зимой хоккеист, летом футболист

— Игорь Михайлович, расскажите, откуда вы родом, как прошло ваше детство?

— Я родился в селе Завойть Наровлянского района Гомельской области в Белоруссии. Это самое сердце Полесья, которое еще называют «партизанский край». Мой отец — военный, и большую часть времени мы жили в военных городках. В детстве меня каждый год отвозили на лето в деревню. Там проводил время с ровесниками, родными тетями и дядями, бабушками и дедушками. Сам дух деревни с детства закалял на работу. Неважно, что это были каникулы. Всегда помогал родным. Вместе собирали хлеб, пасли коров коллективного хозяйства, в общем — помогал нарабатывать трудодни. А еще много бродил по лесам. С раннего детства не боялся ходить туда один. Даже как-то нашел останки, вероятнее всего, немецкого солдата — потом рядом нашли автомат «Шмайссер».

— А каким вы были учеником в школе?

— Любознательным. Да и годы в школе прошли достаточно интересно. Их было две в моей жизни. Первая — в военном городке в Кировской области. А вот с третьего класса я учился уже в Татищево Саратовской области. На класс младше меня учился Евгений Миронов. С ним вместе играли в школьном спектакле по пьесе Лии Гараскиной «Аттестат зрелости». Он играл младшего, а я — старшего брата.

— А что подтолкнуло поступить в театральный кружок?

— Наша учительница русского языка и литературы была фанатом театра. И умела вдохновлять учеников. А мне в детстве было все интересно. Я подсознательно понимал, что абсолютно все школьные предметы мне могут пригодиться в жизни, поэтому все их изучал достаточно ровно. И учеба поэтому мне давалась легко, я окончил школу на четверки и пятерки.

— А со спортом дружили?

— Был лучшим спортсменом школы, выступал на областных соревнованиях, участвовал в состязаниях на уровне страны. Зимой был хоккеистом, а летом — футболистом. Потом добавился баскетбол — стал капитаном школьной сборной. Наша команда всегда занимала призовые места.

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Курсантская жизнь

— Когда начали задумываться о военной карьере?

— Уже в школе. Приметил для себя Рязанское десантное военное училище. В те годы на экраны вышел фильм «В зоне особого внимания» (режиссер Андрей Малюков. — «ВМ»). Он тогда всех мальчишек очень впечатлил, и нашей целью стало попасть в десантные войска. Мать отнеслась эмоционально к такому решению. Отец подошел к делу мудрее и спросил: «А кем ты будешь после ухода со службы? Вышибалой в ресторане?» После этого я поразмыслил немного и выбрал Ленинградское высшее военное инженерно-строительное краснознаменное училище имени генерала армии Комаровского. Хорошая подготовка в школе помогла легко поступить. Да и в вузе я продолжал активно заниматься спортом, в том числе рукопашным боем.

— Помните яркое событие курсантской жизни?

— Апрель 1986 года запомнился всему миру аварией на Чернобыльской атомной электростанции. Тогда я уже был курсантом, причем в отпуске. Но пришлось устранять последствия радиации в родном белорусском Полесье. Меняли кровли и ветхие заборы на придомовых участках. Трухлявая древесина быстро впитывала в себя радиацию, так что приходилось ее очень быстро менять на новую.

И очень большой досадой стало расставание с любимыми новенькими кроссовками. Родители тогда прислали денег, на которые мне удалось купить настоящие кроссовки «Адидас» с тремя полосками. В них и лазил по деревне, меняя старые деревянные доски и коньки крыш. Потом, когда в руки попал дозиметр, я приложил его к обуви. И увидев показания, хоть и скрепя сердце, все же сжег кроссовки — они сильно «фонили». И, кстати, мои руки тоже. Но критичных изменений в организме не было — помогло закаленное спортивное и деревенское детство. По иронии судьбы позже меня направили служить в управление Минобороны СССР, которое имело отношение к атомной промышленности.

Нужная специальность

— Какую специальность вы получили в лениградском вузе?

— «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Такая специальность нужна как в военное, так и в мирное время. На курсах изучали военно-строительное производство. А военно-учетная специальность, которую получил, — командир саперной роты.

— Чем отличается военное строительство от гражданского?

— Более жесткими нормативами и требованиями к объектам специального назначения. И здесь не рассматривается вопрос какого-либо отступления от производственного графика. Все должно быть сделано быстро, качественно и в срок.

— А в целом армейская жизнь, в том числе и в военных городках, наложила на вас отпечаток?

— Да, и очень прочный! После выхода на пенсию попал в гражданскую жизнь и был шокирован. У меня на службе всегда все было параллельно и перпендикулярно, все разложено по полочкам, везде порядок. А на «гражданке» обнаружил, к делу можно и нужно подходить более вольно. Пришлось перестраиваться. Но несмотря на это, внутри остался напор в достижении поставленных целей как в бизнесе, так и на госслужбе. Просто подход к решению задач стал более гибким. Кроме того, тон любому коллективу задает руководитель: настроил на правильную волну, выстроил определенную систему работы, разъяснил все принципы, поправил когда нужно, — получаешь хороший результат.

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Порция адреналина

— Любите путешествовать? Где бывали и где хотелось бы побывать?

— Если говорить о нашей огромной стране — побывать хочется везде. Был и на Новой Земле, и на Камчатке, Чукотке, в Норильске и других северных городах и областях. В нынешнем году планирую добраться до Сахалина. Люблю нетронутые, дикие места. А вот в будущем посетил бы плато Путорана.

— Что для вас такие места? Наслаждение природой, возможность отдохнуть от суеты, выехать на охоту и рыбалку?

— Там не наслаждаешься дикостью природы, там в ней живешь. Воздух там совершенно другой, а вот условия… Как раз такие условия и нужны, чтобы у тебя вырабатывался адреналин.

— А в каких условиях у вас вырабатывается больше всего адреналина?

— В критических ситуациях. Например, когда горели с бойцом в машине. Когда контузию получил. В основном это происходит в боевых условиях. А в мирной жизни могу назвать поездку в тайгу. Были на реке. Лодку повело на течении, выбросило в ледяную воду. А я был в вейдерсах — непромокаемых высоких штанах. Если они заполняются водой, то тащат на дно как камни. Помогло то, что в руках осталось весло. Пришлось поперек течения выбираться. В другой раз проходили речные пороги на камчатской Опале. Гид рассказывал, что эти пороги до нас группа из Германии не смогла пройти. Мы же миновали все природные опасности нормально.

С детьми общаюсь по-мужски

— Кто ваш ориентир или пример в жизни, на кого равняетесь?

— Наставники были у меня на протяжении всего жизненного пути. Хороший, грамотный и мудрый учитель всегда передаст свой опыт, тем более если человек хочет у него учиться. Кого-то из моих наставников выделять не хочется, но скажу, что до сих пор прислушиваюсь к советам разных людей. Это естественно и не зазорно делать в любом возрасте — учиться у тех, кто опытнее, кто может подсказать. Это могут быть и руководители со стажем, и молодые специалисты, которые обращают внимание на внедряемые новации, которые знакомы с уникальными ситуациями. А кто-то учится у меня. Приходилось в прошлом даже лекции читать.

— А в семье кто кого учит?

— В моей семье все ученые (смеется). Супруга тоже имела опыт работы в правительстве Москвы. Но когда я стал госслужащим, она сказала, что два чиновника в семье — много. Так что о работе мы не спорим. Да и взгляды у нас на многие вещи совпадают, всегда слышим друг друга. У нас это получается делать уже 20 лет.

— Как с детьми общаетесь?

— У меня два сына и дочь. Младший только стал совершеннолетним. Никогда, ни на каком этапе их взросления не сюсюкал с ними, разговаривал только по-мужски. Если с первого раза не слышали меня и потом набивали свои шишки, то позже вспоминали мои слова. В том числе и то, что умный человек всегда учится на чужих ошибках. При этом жесткости в общении никогда не было. Мы понимаем друг друга, и дети благодарны за то, что всегда говорил с ними как со взрослыми. В том числе благодаря этому дети у меня достаточно самостоятельные.

Положительный эффект

— У вас есть жизненный девиз?

— Я его нашел еще будучи лейтенантом, попав к своему первому командиру: «Тот, кто не может, ищет возможности. Тот, кто не хочет, ищет причины». Высказывание понравилось и запомнилось. Руководствуюсь им до сих пор.

— А как переживаете неудачи?

— Переживаю, но делаю выводы. В любом отрицательном результате есть положительный эффект. Правильные выводы помогают провести работу над ошибками.

— Если бы была возможность вернуться и начать все заново, какой путь вы бы выбрали?

— Состоявшийся человек вряд ли захочет что-то изменить в своей жизни. Ошибки были, но после них нужно идти дальше. Продолжаю работать на благо людей, города и страны.

— Что вас вдохновляет и мотивирует на новые свершения?

— У человека всегда должна быть цель. Всегда. Уже вставая, начинаешь думать, как достичь определенной цели. И речь не о мечте, а о конкретных целях — краткосрочных и на более долгую перспективу. Тогда и смысл жизни появляется.

— Вы начали говорить о мечте. А какая она у вас?

— Мечта моя достаточно житейская — не люблю рисовать космические фантазии. В свое время, уже в сознательном возрасте, я застал своего прадеда, прошедшего три войны: финскую, Первую и Вторую мировые. Он мне много чего рассказывал. Вот и мне хотелось бы увидеть своих правнуков не маленькими, а такими, чтобы я мог рассказать им о своем времени. Оно, конечно, будет для них очень далеким, но, мне кажется, важным.

Фото: Светлана Колоскова / Вечерняя Москва

Музыка для души

— Какие у вас увлечения? Есть хобби, к которому лежат и руки, и душа?

— В детстве окончил музыкальную школу по классу баяна. А будучи курсантом, научился играть на гитаре. Вот я и пошел в барды. Иногда с друзьями песни вместе поем, играем на гитарах. Это для души. А для рук — люблю мастерить. Шучу, что это нужно для того, чтобы сноровку не потерять. Есть свой сварочный аппарат, дрель и многое другое. Могу мебель собрать и, чтобы починить дома что-то, никого не приглашаю, все сам делаю. Третье увлечение, которое со мной практически всю жизнь, — это спорт. Побегать, побить грушу, подтянуться на турнике — все занятия в ходу. Люблю и по хорошим трассам на лыжах покататься. Впервые освоил их в Сочи после Олимпиады, куда поехали с семьей. Да старший сын подает хороший пример — он многократный чемпион по сноуборду в дисциплине слоп-стайл.

— Вы говорили, что в разные годы и баян освоили, и гитару. А какую музыку предпочитаете слушать?

— Я воспитывался классическим роком — Led Zeppelin, Deep Purple, Rainbow, Dire Straits, Pink Floyd, Queen, AC/DC. А из наших исполнителей для меня были кумирами «Песняры». Лично знаком с этим музыкальным коллективом. А по бардовскому прошлому — со всем ленинградским клубом с улицы Рубинштейна. Это DDT, «Зоопарк», «Пикник», «Кино» — все они играли свободолюбивую музыку. Это было интересно. В песнях мне всегда важны и слова, и инструменталка.

— Какие фильмы любите?

— В первую очередь исторические. Иногда могу посмотреть блокбастеры, а для разгрузки — наши комедии.

— А книги?

— Раньше читал много и взахлеб: Беляев, Казанцев, фантастика и многое другое всегда были рядом. Сейчас больше под рукой документы. Но несколько страниц в день успеваю перед сном захватить. Сейчас на столе лежат «Легенды «Песняров» Валерия Дайнеко. А перед этим закончил книгу об обороне Севастополя. Купил ее в прошлом году во время поездки в Крым. На полуострове не был 33 года, хотя в молодости участвовал в строительстве двух спецобъектов в этом регионе.

— А есть ли у вас любимая станция метро?

— С детства это «Белорусская» и «Павелецкая». Это станции, с которых мы переходили на одноименные вокзалы, когда с родителями приезжали в Москву. Но Московский метрополитен вообще уникальное явление, а каждая его станция — произведение искусства. У всех свои яркие акценты. Как пример назвал бы «ЦСКА» — многоярусный подземный каскад. Там, кстати, я встретился со своим хоккейным кумиром Борисом Михайловым.

— Какие места в Москве назвали бы из тех, что на поверхности?

— Всегда любил Воробьевы горы, с которых открывается фантастический вид на столицу. Люблю Новую Москву. Там птицы поют, природа. Да и добраться до нее теперь можно легко по современным магистралям.

ДОСЬЕ

Игорь Михайлович Войстратенко родился 28 апреля 1966 года. Получил высшее образование в 1988 году, инженер-строитель. С августа 1983-го по март 2002 года — служба в Вооруженных силах и силовых структурах Российской Федерации; воинское звание — подполковник.

С апреля 2012-го по июнь 2013 года возглавлял Министерство строительства и ЖКХ Архангельской области. С октября 2013 года назначен начальником Управления по контролю и надзору за объектами метрополитена Мосгосстройнадзора.

С марта 2017 года — заместитель председателя Мосгосстройнадзора. С 2019 года — первый заместитель председателя Мосгосстройнадзора.

С апреля 2021 года назначен председателем Мосгосстройнадзора. Награды: заслуженный строитель РФ, имеет различные медали и нагрудные знаки Вооруженных сил и силовых структур Российской Федерации. Действительный государственный советник второго класса. Женат. Трое детей.