Провоцируют жажду и задерживают жидкость: какие напитки опасно пить в жару

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В жаркую погоду целый ряд напитков предоставляют опасность для организма: например, алкоголь и сладкие газировки. Также стоит с большой осторожностью пить любые холодные напитки, особенно если они употребляются вместе с едой. Об этом «Вечерней Москве» рассказала диетолог Елена Соломатина.

В жару лучше отказаться от сладких или соленых напитков, уверена собеседница «ВМ».

— С одной стороны, сладкие напитки задерживают жидкость в организме, но они также усиливают жажду, человеку снова хочется пить. То же самое у соленых напитков. В жару слегка подсоленную воду можно пить здоровому человеку, но, если человек страдает повышенным давлением, то у него может сгущаться кровь. Кроме того, излишне соленые или сладкие напитки могут вызвать еще большее повышение давления. Если есть спазмы, ишемизированные участки, может быть спровоцирован сердечный приступ, — предупредила Соломатина.

Специалист обратила внимание, что алкогольные напитки особенно вредны для здоровья во время сильной жары: алкоголь очень сильно обезвоживает и имеет высокий гликемический индекс, как и сладости. Летом организм испытывает большой стресс, борется с жарой и может усилить это состояние, подчеркнула она.

Как отметила эксперт, летом сладкие напитки представляют повышенную опасность для диабетиков.

— Сладкие напитки провоцируют жажду. Человеку хочется снова пить, и он опять пьет сладкий напиток. Если есть диабет, то будет повышение уровня сахара со всеми последствиями. Также это может быть чревато тромбообразованием. Если человек ничем не страдает, но есть предрасположенность (особенно инсулинорезистентность), при резком скачке уровня глюкозы в крови человек почувствует себя уставшим, неработоспособным и т. д. Появится желание еще выпить сладости, такая история будет продолжаться постоянно. Это приводит к повреждению эндотелия сосудов, будет вырабатываться больше холестерина, чтобы эти сосуды залатать. Дальше сосуд начнет спазмироваться, — объяснила врач.

В жару желательно отказаться от напитков, содержащих большое количество кофеина, рекомендовала Соломатина. Кофеин является мочегонным средством, в результате у человека уходит больше жидкости, пояснила собеседница «ВМ».

Также стоит с осторожностью употреблять концентрированные соки, подчеркнула Соломатина.

— Концентрированный сок, если он сладкий, то это практически то же самое, что и сладкая вода. Будет повышение уровня сахара в крови со всеми вытекающими. Но если сок с мякотью, — это отчасти будет компенсировать, не давать сахару быстро всасываться. И все равно такие соки пить нежелательно. Если хочется, можно выпить какой-нибудь свежевыжатый апельсиновый сок, но обязательно с мякотью и не более одного стакана, — объяснила эксперт.

По словам собеседницы «ВМ», сочетание еды и холодных напитков в жару осложняет работу организма: еда уходит непереваренной, человек быстро проголодается. Холодный напиток отдельно от еды также будет не очень хорошо усваиваться, поэтому пить его также нужно с осторожностью, заключила врач.