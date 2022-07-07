Схватки начались на «Марксистской»: как прошли роды в московском метро

Дежурная по станции Нина Аюкова приняла роды на станции «Марксистская» / Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 5 июля, в столичном метрополитене случилось невероятное событие — на станции метро «Марксистская» пассажирка родила девочку. «Вечерняя Москва» из первых уст узнала подробности о том, как проходили роды.

Рабочая смена дежурной по станции «Марксистская» Нины Аюковой в тот день проходила как обычно. В 16:00 ей поступает звонок от дежурной у эскалатора. Сообщили, что беременной девушке стало плохо.

— Страшно мне не было. Все случилось так неожиданно, что испугаться просто не успела. Я тут же спустилась вниз и первое, что спросила: вызвали скорую? Оказалось, что врачи уже в пути, — вспоминает в беседе с «Вечеркой» Нина. — Я позвала сотрудника полиции. У девушки были схватки сначала не очень сильные. Хотели перенести ее куда-нибудь к нам, но поняли, что уже поздно. У нее отошли воды.

Нина сразу постаралась оградить женщину от внимания любопытных пассажиров. Полицейский отправился встречать машину скорой помощи.

— И вот тогда все случилось. Девушка начала рожать. Это оказалась девочка, она сразу закричала, — рассказывает Нина. — Время появления малыша на свет я запомнила: 16:20. Роды длились пять минут. Я встретила сотрудников скорой помощи словами: «Мы родили!» И малыш закричал второй раз, еще громче! Словно теперь точно всех оповестил о своем появлении на свет.

Прибывшие медики перерезали пуповину. Из своего набора для экстренных родов они достали пару байковых пледов: в один завернули ребенка, вторым накрыли мать.

— Мы старались не приставать к женщине с вопросами, было видно, что у нее стресс. Роды сами по себе процесс тяжелый. У меня у самой сын, уже взрослый, — говорит Нина. — Я, к сожалению, не знаю, как назвали девочку. Мне бы было интересно пообщаться после, посмотреть на нее. Ну это уж если родители не будут против. Мы не успели обменяться контактами.

В столичном метрополитене +Нина Аюкова работает уже восемь лет, из них шесть лет — дежурной по станции. Женщина признается, что роды никогда раньше не принимала. И все получилось интуитивно.

— Бывает, что людям становится плохо, кто-то падает. Но вот такие счастливые моменты — в первый раз, — рассказывает Нина Аюкова. — Это моя работа. Ко мне обращается человек, которому плохо, а я должна ему оказать посильную помощь. Вызвать скорую и находиться с этим человеком до ее прибытия.

Как выяснилось, беременная женщина ехала из «Саларьева» до «Новогиреева». Схватки начались как раз на «Марксистской».

Мать и ребенка доставили в больницу. Девочка родилась весом 3450 граммов, ростом 50 сантиметров. Сейчас маму и младенца уже готовят к выписке.

КСТАТИ

В 2020 году на станции «Электрозаводская» распространитель «Вечерки» Лера Шабданбекова приняла роды у пассажирки. Женщина раздавала газеты, когда у девушки начались схватки.

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