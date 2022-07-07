Мы встретились снова: Сабантуй объединил в «Коломенском» представителей разных народов

Алсу Насырова предлагает гостям праздника Сабантуй попробовать эчпочмак — известное блюдо башкирской и татарской кухни / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

На один день парк «Коломенское» превратился в татарскую и башкирскую деревни. Москвичи и гости столицы отметили Сабантуй.

На главной сцене закружились в зажигательном танце пары, зрители тоже пустились в пляс.

— Я русская, — улыбается гостья праздника Полина Бурганова. — А муж татарин, женаты пять месяцев. Рустам специально привел меня на Сабантуй, чтобы я познакомилась с культурой его народа. И я от этого праздника в восторге! Попробовала казы, поучаствовала в конкурсах, например, пробежала с коромыслом и двумя ведрами воды, посмотрела соревнования по куреш (традиционный вид борьбы у тюркских народов. — «МВ»). Даже не заметила, как мы провели тут четыре часа. Весело!

Для Даниила Бороздина этот Сабантуй далеко не первый: три года назад он вступил в молодежное татарское землячество при РУДН, а затем стал и участником столичного ансамбля танца «Ильдан».

— По национальности я русский, но увлекся татарской культурой, — рассказывает Даниил. — Нравится все — традиции, музыка, кухня! Также с удовольствием увлекаюсь башкирскими и узбекскими танцами. Мне кажется, танец помогает сдружиться людям разных народов.

Татарстан на торжестве в Москве доверили представлять делегации из города Набережные Челны. Несколько автобусов и фур заранее доставили 150 участников и все необходимое для создания «Татарской деревни» с пасекой и избой XIX века. Здесь гости могли поучаствовать в народных забавах, попробовать национальные блюда, посетить музей прикладного искусства. Самой популярной фотозоной стала площадка у «КамАЗа» — победителя «Дакара».

Народные гулянья развернулись и в «Башкирской деревне», здесь гости попробовали знаменитый башкирский мед, рассмотрели убранство юрт.

— Наш народ очень музыкальный, — рассказывает башкир Фаиз Хайретдинов. — Мы можем извлечь мелодию из всего. Этот инструмент называется курай, делается он из одноименного растения, который внешне напоминает борщевик. Но курай не ядовитый, а внутри стебля нет перегородок, поэтому звук идет свободно.

Мастер подносит курай к губам, и вокруг сразу собираются зрители.

А неподалеку Зинаида Кольчугина приглашает в шатер «Марийцы Москвы»:

— У нас есть угощения! Если вместе есть и веселиться, можно легко сдружиться. А это самое важное.