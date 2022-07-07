Учить на своем примере: как блогеры-иностранцы помогают освоиться соотечественникам

Блогеры Журабек Амонов и Бактыгуль Айбашева / Фото: Альфия Камилова / Вечерняя Москва

Все больше приехавших в Москву трудовых мигрантов становятся еще и блогерами, чтобы помогать землякам адаптироваться и не нарушать по незнанию законы в чужой стране.

Объединившая их в неформальное сообщество Гильдия межэтнической журналистики подвела итоги первого года работы этого проекта. А начиналось все со встреч с блогерами мигрантских каналов.

— На первую встречу робко, после долгих уговоров пришли два блогера, — вспоминает президент гильдии Маргарита Лянге. — Люди боялись, что их не поймут. Но прошло время, и сегодня у нас порядка 20 блогеров, которые с огромным желанием участвуют во всех мероприятиях гильдии. Они помогают своим согражданам адаптироваться в Москве. А мы в свою очередь помогаем им выйти на другой уровень.

Например, с нашей легкой руки миграционный юрист, блогер канала «Мигрант» Насим Абдуллаев все чаще появляется на российских телеканалах, рассказывая о проблемах тех, кто приехал к нам на заработки. Глядя на его успех, активизировались и другие мигранты.

Бум мигрантских каналов неслучаен, именно благодаря обучающим видео впервые приехавшие в Москву понимают, как себя вести, одеваться, говорить и не стать по незнанию нарушителями закона.

Выходец из Узбекистана Журабек Амонов, например, снимает видеоролики на узбекском, таджикском и киргизском языках, где делится собственным опытом. В Бухаре он работал мастером путей на железной дороге и крановщиком. В Москву приехал 12 лет назад по приглашению земляков.

— Однако здесь они меня не встретили, — рассказывает блогер. — Помню те ощущения, когда я был один в чужой стране и не мог себе купить даже хлеб и воду, так как совсем не ориентировался в столице и не знал русского языка. А позже еще и выяснилось, что соотечественники взяли у меня деньги и сделали поддельные документы. Было очень тяжело. Чтобы другие не наступили на те же грабли, я начал вести блог, где говорю, что жить надо честно, по закону страны, в которой ты работаешь. Все оформлять нужно официально.

Сегодня его советами в телеграм-канале пользуются многие трудовые мигранты из Средней Азии.

А Бактыгуль Айбашев а из Кыргызстана работает в транспортной компании и планирует стать модным блогером, чтобы помочь приехавшим в столицу женщинам научиться одеваться красиво и современно.

Тема мигрантов интересна и российской молодежи. У видеоролика студентки 3-го курса МГУ Юлии Мавлембердиной о чашке чая уже 5 миллионов просмотров. В нем рассказывается об обычаях разных народов.

— Таджики не наливают полную чашку чая из уважения, чтобы гость не мог напиться сразу, а посидел подольше, — приводит пример Юлия. — Именно такие видеоролики в сети делают приезжих более понятными и близкими нам, россиянам.