Гром и молния: Вильфанд рассказал, чем опасны грозы для людей

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несколько дней в Москве наблюдается сильна гроза с громом и молниями. Синоптик Роман Вильфанд рассказал «Вечерней Москве», чем опасно это природное явление для человека.

По его словам, гроза несет в себе массу негативных последствий и опасностей для жизни человека.

— Гроза — это одно из самых опасных и коварных природных явлений. Существует много примеров, когда она приводит к смертельному исходу. Например, если в человека попадет молния. Сейчас это случается редко из-за появления громоотводов. В основном это происходит, если стихия застала человека в открытом поле или под одиноким деревом, — сказал он.

Эксперт отметил, что обычно грозу сопровождает сильный дождь. Он может нанести непоправимый урон городской среде и привести к затоплениям.

— Гроза ассоциируется с громом и молниями, однако это не единственная опасность, которую она в себе несет. На самом деле она обычно сопровождается очень сильным дождем. Это очень опасно. В крупных городах он приводит к коллапсу движения и может подмыть опоры линий электропередачи. Также дождь всего за пару часов может привести к переполнению рек и затоплению близлежащих населенных пунктов, — поделился специалист.

Собеседник «ВМ» подчеркнул, что также нужно опасаться сильного ветра во время грозы.

— Также шквалистое усиление ветра в большинстве случаев сопровождает грозы. Порывы, как правило, достигают от 18 до 20 метров в секунду. При такой скорости ветра ломаются деревья, улетают крыши, — рассказал он.

Вильфанд предупредил, что нельзя оставаться на улице во время грозы. Существует вероятность, что в человека может попасть молния даже в городе.

— Если человек застал грозу на улице, то нужно немедленно укрыться в помещении. На открытом воздухе оставаться нельзя. Отмечу, что вероятность попадания в человека молнии невелика, но она существует. А если на улице находится большое количество людей, то вероятность попадания молнии в одного из них увеличивается в разы, — сказал он.

Эксперт рассказал, что ученые не могут до конца объяснить, почему молния попадает в деревья или в людей.

— Этот вопрос до конца не изучен. Ученые не могут выяснить, почему молния попадает в одиноко стоящие предметы. Например, в деревья. Существует теория о грозовой деятельности, и она сейчас развивается, но многие моменты остаются неясными, — заверил он.

Специалист подытожил, что в случае попадания молнии в человека, только врачи смогут спасти ему жизнь.

— Если по человеку ударила молния, то нужно незамедлительно вызывать скорую помощь. Только врачи смогут оказать пострадавшему квалифицированную помощь. Сам человек навряд ли сможет это сделать, поэтому нужно не оставаться равнодушным, если вы увидели такое происшествие со стороны, — сказал он.