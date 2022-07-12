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Выполненное практическое задание ученицы школы № 1637 по материалам лекции «Основы цифровой журналистики»

Оксана Васильева

Сюжет: 

Молодое перо
Общество
Выполненное практическое задание ученицы школы № 1637 по материалам лекции «Основы цифровой журналистики»
Фото: Вечерняя Москва

Поиск первоисточников информации, Бектепова Дана

1. McDonald's переименуют в Мс ("Известия" https://iz.ru/1338512/2022-05-23/istochnik-ozvuchil-novoe-nazvanie-mcdonalds-v-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop)

2. Не переименуют (Коммерсантъ, заявление можно найти по времени 13:38 https://www.kommersant.ru/doc/5359022?query=McDonald%20s)

3. Дзюба покинул зенит (Дзюба объявил в своём телеграмм-канале, что покидает Зенит https://t.me/dzyubaartem22/16)

4. Древние Майи приклеивали драгоценные камни на зубы от кариеса (впервые опубликовано было в Journal of Archaeological Science: Reports (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2352409X22000980#b0200)

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