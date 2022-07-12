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«Повлияет на всех без исключения»: что принесет с собой суперлуние 13 июля

Анастасия Харламова
Общество
Что принесет с собой Суперлуние 13 июля
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Во время суперлуния 13 июля могут наблюдаться ярко выраженные тревога и беспокойство. Об этом «Вечерней Москве» рассказала нумеролог Евгения Белова.

По ее словам, все жители Земли без исключения попадут под влияние этого события.

— Суперлуние влияет не на конкретные знаки зодиака, а на всех людей без исключения. В этот момент Луна подходит на очень близкое расстояние к Земле. Отмечу, что суперлуние — это не астрологическое и не магическое явление, оно имеет исключительно физический характер, — отметила Белова.

Эксперт подчеркнула, что все люди будут испытывать волнение и тревогу. Также оно повлияет на поведение домашних животных.

— Суперлуние влияет на психику всех людей и домашних животных в том числе. Например, можно заметить, что в этот день кошки начинают сильно волноваться, хулиганить, плохо себя вести. У людей появляются необоснованная тревога, волнение, переживания. Это происходит, потому что притяжение между Луной и Землей возрастает и геомагнитное поле человека находится в этом взаимодействии. Однако в этом нет ничего опасного. Все эти признаки наблюдаются у большого количества жителей планеты и в обычное полнолуние. Но в суперлуние они выражены в разы, — пояснила нумеролог.

Собеседница «ВМ» также добавила, что миру не грозят опасные катастрофы. Однако водителям стоит вести себя аккуратнее за рулем.

— Суперлуние не грозит глобальными техногенными катастрофами. Я рекомендую всем быть внимательными на дороге во время управления автомобилем, поскольку вас могут захлестнуть непонятные эмоции. В какой-то момент можно не справиться с собой, потерять концентрацию внимания и попасть в автомобильную аварию. Это единственный момент, которым опасно суперлуние, — предупредила Белова.

Москвичи смогут увидеть суперлуние 13 июля. В этот момент полная Луна подойдет к Земле на расстояние ближе 362 тысяч километров.

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