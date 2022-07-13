Необыкновенное путешествие на Русский Север

Пассажир Алексей Уланов в купе туристического поезда / Фото: Пресс-служба АО «ФПК»

Это лето бьет рекорды по путешествиям внутри России. Согласно данным туроператоров, на внутренний туризм сейчас приходится более 80 процентов поездок. Для тех москвичей, которые любят открывать для себя новые места на карте страны и предпочитают путешествия «с изюминкой», Федеральная пассажирская компания запускает туристический поезд на Русский Север. Он отправится в единственный рейс 26 июля.

Туристический поезд — это новый, но уже успевший стать популярным у российских туристов формат отдыха. Он представляет собой полноценный отель на колесах. Днем путешественник осматривает достопримечательности, а ночью едет на новую точку. Так, за одно путешествие можно осмотреть 5–6 городов, при этом не нужно ломать голову, куда деть вещи, какой отель лучше выбрать, где завтракать. Пассажир может просто купить билет на поезд и планировать программу самостоятельно, а может — заказать туристический пакет, в который входят многоразовое питание и экскурсии с гидами.

— Двухэтажный туристический поезд № 927/928 «Поморский вояж», который стартует с Ярославского вокзала утром во вторник, следует по маршруту Москва — Кострома — Великий Устюг — Архангельск — Кемь — Петрозаводск — Сортавала — Выборг — Москва, — рассказали «Вечерке» в Федеральной пассажирской компании. — В пути путешественники проведут семь дней и шесть ночей. И за это время успеют посмотреть самые яркие достопримечательности Русского Севера, включая вотчину Деда Мороза — Великий Устюг и родину Снегурочки — Кострому.

Программа в рамках экскурсий путешественников ждет насыщенная. В Архангельске можно будет увидеть знаменитое деревянное зодчество северян и попробовать аутентичную кухню: рыбную уху, пареную бруснику и кулебяки.

Из Кеми путешественники могут отправиться на теплоходе по Белому морю на Соловки, чтобы посмотреть легендарные храмы, реконструированные каменные лабиринты и соловецкие «танцующие» березки.

Еще одна водная экскурсия ждет путешественников в Петрозаводске, откуда на водном транспорте можно добраться до острова Кижи, чтобы своими глазами увидеть одну из главных православных святынь Русского Севера — церковь Воскрешения Лазаря.

Из Сортавалы туристы могут прокатиться на «Рускеальском экспрессе», ретропоезде на паровозной тяге, до горного парка «Рускеала». Интерьеры ретропоезда оформлены в стиле «Николаевского экспресса»: при помощи отделки, светильников, обоев и мебели воссоздана атмосфера старинных вагонов, а проводники носят форму, стилизованную под ту, которую носили их предшественники в XIX веке.

В Выборге туристам предлагается посетить Выборгский замок, прогуляться по старинным улочкам и попробовать традиционный выборгский крендель. К слову, путешествие на поезде сегодня — один из самых комфортных способов изучить страну. Современный подвижной состав можно сравнить с хорошим отелем. Так, двухэтажный поезд состоит из новых вагонов купе и СВ. В них установлены кондиционеры, биотуалеты, душ, розетки для гаджетов. В каждом вагоне есть детские купе. Каждому «постояльцу» полагается завтрак и выдается санитарно-гигиенический набор. Кроме того, подобные «отели на колесах» удобны для владельцев собак, не желающих оставлять питомцев дома: в составе поезда есть вагоны, в которых можно перевозить животных.