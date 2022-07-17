«Ниндзя» дышит в спину: почему сейчас важно ревакцинироваться

Московская медсестра Марела Оганесян собирается сделать прививку от COVID-19 пациенту в пункте вакцинации / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Ученые выявили новую мутацию штамма коронавируса и назвали ее «ниндзя». Он вызвал рост заболеваемости в Европе, в Турции за две недели статистика подскочила в пять раз. «Вечерняя Москва» узнала, стоит ли ожидать новой волны ковида у нас.

По словам врача-инфекциониста Галины Маханьковой, новый подвид коронавируса пока недостаточно изучен, однако распространяется гораздо быстрее, чем все остальные. Более того, его симптомы практически ничем не отличаются от «омикрона»: быстрый инкубационный период, нарушения желудочно-кишечного тракта и относительно невысокая для коронавируса температура — 38 градусов.

— Новый подвид характерен тем, что признаки болезни появляются всего через несколько дней после заражения. О тяжелом течении пока что переживать не стоит: если вы вакцинированы, болезнь пройдет значительно легче. Но масштабы распространения настораживают врачей, — рассказала Галина Маханькова.

Врач отмечает, что опасность коронавируса сохранялась и после отмены всех ограничений.

— Сейчас самое время для ревакцинации. Не нужно думать, что угрозы больше не существует — этот вирус с нами навсегда. Просто теперь мы более готовы к нему благодаря различным препаратам. Если вы ревакцинируетесь, то риски заразиться и получить осложнения сведены к минимуму, — добавила она.

Галина Маханькова уверена, что ожидать повторения локдаунов прошлых лет не стоит. Однако лучше помнить, что в сезон отпусков, когда вы отправляетесь в путешествие, лучше обезопасить себя — сделать прививку.

— Рекомендую носить маски в закрытых помещениях, мыть руки и не подносить их ко рту. Это базовые правила гигиены, которые нужно соблюдать всегда. Сильного прироста заболевших не предвидится — мощностей в городе хватает, вакцин тоже. Если соблюдать все рекомендации, то можно оградить себя от участи переносчика коронавируса.