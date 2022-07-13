Почему человека могут не взять на работу

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Каждый человек рано или поздно сталкивается с тем, что ему необходимо поменять работу. Многие кандидаты не понимают, почему им отказывают после собеседования. Рекрутер Ильгиз Валинуров рассказал «Вечерней Москве», по каким причинам человека могут не взять на работу.

Ошибки при собеседовании

По его словам, нужно понимать, что существует конкуренция касательно любой вакансии. Работодатель выберет человека, который будет полностью подходить под все требования.

— Во-первых, на любую позицию работодатель одновременно рассматривает несколько кандидатов. Выбирают из тех, кто максимально подходит в данный момент под конкретную ситуацию. Человек может быть более опытным и сильным, но в этот момент компании не нужен кандидат с другими преимуществами, — пояснил Валинуров.

Он отметил, что нет необходимости на ранних этапах отбора пытаться пустить «пыль в глаза» работодателю.

— Часто во время встреч кандидаты показывают больший уровень своей квалификации, чем это нужно. Это ошибка. Человек обладает нужным опытом и компетенцией, но говорит, что он еще круче. Это преждевременно на первой или второй встрече и может оттолкнуть работодателя, — предупредил специалист.

По мнению Валинурова, важно подстраиваться под требования работодателя и заранее узнать как можно больше информации о будущем месте работы.

— Также важны эмоциональная компетентность и осведомленность. Нужно подстраиваться под работодателя, под его ситуацию. Например, нельзя приходить на собеседование в банк в кроссовках и джинсах. Самое главное — заранее узнать как можно больше информации о вашем будущем месте работы и готовиться к каждой встрече, — подчеркнул эксперт.

Ошибки в резюме

Рекрутер посоветовал внимательно отнестись к составлению резюме. Кандидат должен указать свои реальные компетенции и рассказать о них подробно.

— Большинство резюме очень общие и во многом шаблонные. Оно должно отражать реальный опыт кандидата и быть максимально понятным. Например, управлял компанией согласно уставу, решал бюджетные задачи — это очень обобщенные данные. В таком случае у работодателя возникает слишком много уточняющих вопросов. Они затягивают собеседование и процесс коммуникации, — уверен эксперт.

Валинуров также рассказал, что конкретизация задач на прошлом месте работы поможет нанимателю быстрее определить, подходите ли вы на новое место.

— У резюме существует две ключевые задачи: привлечение внимания к встрече и подготовленность к комфортному собеседованию. Чтобы вами заинтересовались на этапе просмотра резюме, в этом помогут известные названия компаний. Нужно предоставить работодателю конкретику. Любые уточняющие вопросы на первой встрече говорят о том, что ваше резюме сделано шаблонно, — подчеркнул рекрутер.

Эксперт добавил, что работодатель может отказать кандидату из личных мотивов, однако это бывает крайне редко.

— У каждой компании есть свои корпоративные правила. Если кому-то нравятся стройные блондинки, то они не возьмут на работу полную брюнетку. Об этом никто никогда не напишет в описании вакансии, но после личной встречи дадут отказ. Отмечу, что такие ситуации все-таки исключения из правил, — заключил Валинуров.