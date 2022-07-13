Путь бойца отследили по письмам и фотографиям

Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Судьбу еще одного пропавшего без вести во время Великой Отечественной войны — рядового Владимира Шишкина — установили участники движения «Волонтеры Победы» вместе с внучкой солдата Юлией Францевой.

Эта по-настоящему детективная история началась еще в прошлом столетии, когда учитель истории, преподававший в школе, где учился Шишкин, начал собирать по крупицам данные о военном пути своих учеников. Класс, в котором тогда учился Владимир Александрович, в первый год был отправлен на войну из Нижегородской области. Вернулись домой немногие. Единственное, что знали родственники Шишкина, что он пропал без вести.

Но сейчас благодаря внучке Владимира Юлии Францевой история проясняется.

— В моей семье практически все мужчины имели отношение к военной службе. Судьба мальчишки, умершего в 19 лет, была для нас окутана тайной. В городе Володарске у нас есть стела, на которой выгравированы имена погибших в войну. А вот Владимира Александровича там нет, — говорит Юлия Францева.

Всю информацию по крупицам добывали из всех возможных источников: в архивах, военкоматах города, из писем и фотографий, у найденных родственников. Было известно, что путь Владимира начался в 10-й гвардейской воздушно-десантной бригаде, продолжился в 301-м гвардейском стрелковом полку, а закончился, по странным обстоятельствам, в штрафной роте.

— Мне повезло — у меня была возможность работать в Центральном архиве Министерства обороны России. Документов о том, как дедушка попа л в штрафную роту, сохранилось немного — много уничтоженных и засекреченных материалов, — рассказывает Юлия Францева.

А попасть туда можно было за самые разные проступки — от преступления до неисполнения приказа. Но Владимир Александрович, со слов еще помнивших его родственников, всегда был тихим человеком, неконфликтным и вместе с тем очень храбрым. У семьи оттого и не укладывается в голове, по какой причине молодого человека отправили в штрафную роту. Возможно, вскоре и на эту часть биографии героя Великой Отечественной войны удастся пролить свет.

А пока Юлия Францева обратилась в администрацию Володарска, чтобы выгравировать на городской стеле имя своего погибшего на фронте дедушки.

ВАЖНО

К команде добровольцев под руководством Светланы Кирилловой из движения «Волонтеры Победы» в нелегкой работе по восстановлению информации о судьбе солдата присоединись активисты проекта «Боевая слава» — Борис Изюмов и Михаил Галушкин. В работе им помогла информация, полученная из вебинара по истории боев на Карельском фронте, и анализ фронтовых писем.