Формируем комфортную среду

Москвички Дарья Григорова и Лидия Фролова на новом мосту в зоопарке / Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В столичном Департаменте строительства подвели итоги первого полугодия. На сегодняшний день за счет средств городского бюджета введено 53 объекта — это социальные учреждения, объекты дорожно-транспортной инфраструктуры, дома по программе реновации. О том, что еще построят в Москве до конца 2022 года, рассказывает «Вечерняя Москва».

Строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений правительства Москвы.

Оптимизируем маршрутную сеть

С начала года построено 17 километров новых дорог, 5 искусственных сооружений и 3 пешеходных перехода.

— Среди наиболее значимых объектов — участок Кокошкинского шоссе от Минского шоссе до территории поселения Кокошкино города Москвы, первый пусковой комплекс транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, который в июне открыл мэр Москвы Сергей Собянин, — рассказывает руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Всего в планах на этот год — около 74,9 километра дорог, 20 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Так, завершится строительство Северо-Восточной хорды в пределах МКАД (участок от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, в том числе эстакада от Алтуфьевского шоссе до Дмитровского шоссе), реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, Старо-Рублевского путепровода, путепровода через железнодорожные пути МЦД-1 на улице Барклая.

Активно развивается и столичная подземка. В этом году планируется в полном объеме завершить строительство Большой кольцевой линии. Будут построены 3 станции Северо-Восточного участка, 4 станции Восточного участка и реконструированы 2 станции Каховской линии.

Также начались работы на очень важной для горожан линии метро — Рублево-Архангельской. До конца текущего года будут начаты подготовительные работы по Бирюлевской линии.

Возводим десятки домов

Продолжается реализация уникальной, не имеющей аналогов в мире программы реновации жилищного фонда. В этом году планируется ввести 1,2 миллиона квадратных метров, это более 20 тысяч квартир.

— С начала года мы уже ввели 26 жилых домов — это более 3000 квартир, — отмечает Рафик Загрутдинов. — До конца года планируем ввести еще около 50 домов (почти 18 тысяч квартир). В этом году ключи от новых квартир получат порядка 37 тысяч человек.

Среди лидеров по вводу в этом году — север (13 домов), юго-запад (12 домов) и юг столицы (12 домов).

Медицина рядом

Этот год можно назвать рекордным в части ввода медицинских объектов. В настоящее время в стадии строительства находится порядка 30 объектов здравоохранения общей площадью более полумиллиона квадратных метров. С начала года уже введен в эксплуатацию медкорпус ГКБ имени Ерамишанцева. Кроме этого, достроен перинатальный центр на территории больницы в Коммунарке. Мэр Москвы Сергей Собянин во время открытия центра отметил:

— Перинатальный центр — один из крупнейших и лучших, современных в Москве, он обеспечит родовспоможением около миллиона женщин, проживающих недалеко от Коммунарки. Это и Южное и Северное Бутово, и юго-восток Москвы, и поселения Новой Москвы. В новом центре будут оказывать все виды помощи, от консультаций и диагностики до плановой и экстренной помощи, реанимации.

До конца 2022 года планируется достроить еще порядка 20 объектов здравоохранения. Среди них — 10 поликлиник по новому «Московскому стандарту +», уникальные медицинские объекты: Лечебно-диагностический комплекс Центра имени Логинова, Инфекционный лечебно-диагностический комплекс на территории ИКБ № 1, детский корпус на территории больницы в Коммунарке, два скоропомощных стационарных комплекса на базе городских больниц НИИ СП имени Склифосовского и ГКБ имени Боткина.

Социальная сфера в приоритете

Не забыли и о маленьких москвичах. Сегодня в столице в стадии строительства находятся 34 объекта образования общей площадью 238 987 квадратных метров. С начала 2022 года уже построили учебный корпус на 550 мест в районе Левобережный на улице Смольная, 61а, детский сад на 225 мест в Некрасовке, квартал 14, а также учебный корпус на 400 мест в Малом Песчаном переулке. В планах до конца года — окончание строительства и ввод еще 15 объектов образования в различных округах столицы: трех школ на 2050 мест, трех учебных корпусов на 900 мест и девяти детских садов на 2225 мест.

Развивается спортивное строительство. В этом году на карте Москвы появятся 10 спортивных объектов общей площадью 88 тысяч квадратных метров. Одним из самых крупных объектов, введенных в 2022 году, является Международный центр самбо, Центр бокса на территории олимпийского комплекса «Лужники» общей площадью 45,6 тысячи квадратных метров. Также введен в эксплуатацию ФОК с бассейном в районе Чертаново. Кроме этого, планируется завершить развитие территории спортивного комплекса «Воробьевы горы» и ввести ВМХ-велодром на Ангарской улице.

ФОК «Волна» в Чертанове / Фото: Департамент строительства города Москвы

Позаботимся о редких животных

Среди учреждений культуры, которым в этом году уделят внимание, особое место занимает Московский зоопарк. В этом году здесь достроят уникальный павильон «Ластоногие». Он будет содержать большую экспозицию редких животных (36 особей редких видов), уникальный комплекс инженерных систем, сложную ломаную конфигурацию наружных стен с контрфорсами, поддерживающими консоли смотровых дорожек, площадок и эксплуатируемых кровель. Кстати, в прошлом году завершена реконструкция пешеходного моста через Большую Грузинскую улицу в Московском зоопарке, а со стороны станции «Баррикадная» Таганско-Краснопресненской линии метро появился новый вход. Это двухэтажный павильон с билетными кассами, турникетами и сувенирными магазинами.

Топ-3: самые интересные объекты

Боевые искусства в «Лужниках»

Фото: Департамент строительства города Москвы

Полностью готов Международный центр самбо и центр бокса в «Лужниках». Центр самбо и бокса — уникальный объект не только на территории России, но и во всем мире, аналогов ему нет. Общая площадь построек составляет более 45,6 тысячи квадратных метров, а общий объем зданий — 325 тысяч кубических метров. Данный объем может вместить в себя 21 самолет Superjet 100 в 3 уровня c размахом крыльев 28 метров. Каждый объект будет функционировать независимо от другого, потоки посетителей не будут пересекаться, у каждого центра — своя подземная парковка и набор технических и инженерных помещений. В то же время центры расположены симметрично и объединены общим фасадом.

Стадион «Москвич»

Фото: Строительная компания «Меркурий»

На юго-востоке столицы завершилась масштабная реконструкция стадиона «Москвич». Его площадь увеличилась в пять раз. Спорткомплекс включает в себя футбольное поле 105 на 68 метров с натуральным газоном, системами подогрева и полива. На нем установили новую систему освещения, электротабло и медиасистему. Под трибунами обустроили помещения для спортсменов и судей, а также стрелковую галерею. В состав легкоатлетического ядра вошли прямая и круговая беговые дорожки, секторы для прыжков в длину и высоту, а также сектор метания копья, диска, молота и толкания ядра.

Перинатальный центр в Коммунарке

Фото: mos.ru

Уникальный перинатальный центр открылся в июне на базе больницы в Коммунарке. Здесь оказывают все виды помощи, от консультаций и диагностики до реанимации. Центр на 238 коек стал первым акушерским стационаром в ТиНАО, здесь принимают пациенток из Южного, Западного и Юго-Западного округов. Современное оборудование позволит выхаживать родившихся раньше срока малышей, а кювезы-трансформеры обеспечат условия, максимально приближенные к внутриутробным. Также здесь оборудовали лакториум — это одно из первых подобных отделений в России. Сертифицированные врачи-неонатологи и медицинские сестры научат грудному вскармливанию.

КСТАТИ

С 2010 года в Москве Департаментом строительства построено 253 образовательных учреждения, из них 169 дошкольных и 84 школы. До конца 2024 года планируется ввести в эксплуатацию 69 объектов (25 ДОУ и 44 школы). В перспективе до 2032 года с учетом программы реновации планируется возвести 408 новых объектов, из них 251 по уже утвержденным проектам планировки.