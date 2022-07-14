Хвала щитам и эскалаторам

Начало 1930-х годов. Строительство южного наземного вестибюля станции метро «Крымская площадь» (сейчас — «Парк культуры») / Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Уже почти 100 лет газета «Вечерняя Москва» рассказывает читателям о том, как развивается столичный метрополитен. Накануне векового юбилея редакция вспоминает, как «Вечерка» освещала строительство и работу московской подземки на заре своего существования.

Во вторник, 13 июля 1937 года, заместитель начальника Метростроя Илья Катцен со страниц «Вечерней Москвы» рассказал о станциях третьей очереди.

В 1936 году Москва получила новые 15 километров линий метрополитена. Среди них вторая очередь Арбатского радиуса (Смоленская площадь — Киевский вокзал) уже была сдана в эксплуатацию. Заканчивалось строительство Покровского радиуса — от Манежа до Курского вокзала.

Илья Катцен очень подробно пояснил, какие станции начнут строить в ближайшее время.

«Линии метро третьей очереди являются продолжением строящихся линий второй очереди. За станцией «Площадь Свердлова» (ныне — «Театральная». — «МВ») линия проходит под зданием бывшего ГУМа, пересекает подводным тоннелем Москву-реку, затем идет параллельно Пятницкой улице, под Новокузнецкой улицей, мимо Павелецкого вокзала и далее, пересекая вторично тоннелями Москву-реку, достигает Завода имени Сталина», — сообщал Илья Катцен со страниц газеты.

Он также рассказал, что длина нового Замоскворецкого радиуса составит 6,5 километра. Будут сооружены три станции — «Новокузнецкая», «Павелецкий вокзал» (ныне — «Павелецкая. — «МВ») и «Завод имени Сталина» (ныне — «Автозаводская». — «МВ»).

Еще один новый радиус — Покров ский — пройдет через Бауманскую улицу возле Немецкого рынка, затем пройдет мимо Электрозавода и дойдет до входа на стадион имени Сталина.

Планировалось, что новые станции будут расположены на глубине от 30 до 35 метров. А в местах, где проходит река, их обустроят ниже уровня ее дна на 20 метров.

Особую гордость инженера Катцена составляли проходческие щиты, производство которых было налажено в СССР в предельно сжатые сроки. Поэтому Илья Ефремович так подробно рассказывал о работе этих грандиозных машин. Не были з абыты и эскалаторы, которые тоже считались технологическим прорывом в те времена. «Эскалаторы доставят пассажиров с подземной платформы непосредственно в наземный вестибюль, избавив от необходимости шагать по длинным подземным переходам и лестницам», — писала газета. За счет того, что станции на новых линиях будут расположены относительно редко, поезда смогут развивать максимальную скорость на перегонах до 80 километров в час. Это позволит проделать путь от Курского вокзала до стадиона имени Сталина всего до 10 минут. Для нас сегодня это элементарные вещи, но в 1937 году приходилось разъяснять жителям столицы преимущества нового лучшего в мире вида транспорта.

ЦИФРА

205 миллионов пассажиров перевез столичный метрополитен за первые два года работы.

КСТАТИ

Станция «Новокузнецкая» никакого отношения к городу Новокузнецку не имеет. Свое название она получила по Новокузнецкой улице, проходящей рядом, а сам Новокузнецк — один из центров черной металлургии России, в те времена назывался Сталинск.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

В 1940 году в ночное время на станции «Динамо» работала физическая лаборатория. Космическое излучение не проникало на 40-метровую глубину станции. В результате было открыто деление урана.