Игровые площадки интересны детям всех возрастов

Юные москвичи весело проводят время на детской игровой площадке в Парке имени Горького / Фото: Pastvu.com

Мы продолжаем готовиться к столетию, рассказывая об истории главной городской газеты. В преддверии этого праздника представляем вам цикл публикаций, в которых на основе материалов разных лет попробуем выяснить, как сильно со временем изменились заботы столичного правительства, какие проблемы волновали депутатов несколько десятилетий назад и какие вопросы решают народные избранники сейчас.

В каждом районе есть вопросы, которые требуют решения: где-то уже давно пора обновить детскую площадку, где-то не хватает школ или детских садов, а где-то затянулся капитальный ремонт.

Качели и горки

«Н. С. Хрущев, говоря о работе с детьми, указывал, что районные организации так должны повести работу в парках, чтобы «каждый ребенок нашел себе забаву и развлечение ». И вот когда посмотришь на бульвар у Крестьянской площади (Покровский Вал), то видишь, что организации Таганского района недостаточно думали о забавах и развлечениях для детей на этом бульваре. В самом деле, на всю детвору здесь одна качалка».

15 июля 1936 года

Сегодня благоустройство во дворах, парках и скверах проходит с учетом в том числе интересов юных москвичей.

Так, в Таганском районе в этом году приведут в порядок квартал между улицами Новорогожской, Нижегородской и Рогожский Вал.

— Малышей и ребят постарше порадуют обновленные детские площадки — яркие, качественные, безопасные, с различными игровыми элементами, — рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

28 апреля 2022 года

Финальные штрихи

«В новой школе, выстроенной на Соколиной Горе (Сталинский район), красятся последние классы. Уходят маляры, на смену приходят уборщицы. Девушки моют полы, протирают люстры. На дворе асфальтовщики заканчивают последние метры дорожки. <…> Новую школу строил коллектив под руководством начальника работ т. Рашина. 7 июля строители пригласят для приемки школы комиссию Моссовета».

5 июля 1936 года

В наше время в районе Соколиная Гора планируют построить корпус для начальных классов и детские сады. Один из них появится на Мироновской улице.

— Строящееся здание будет рассчитано на 125 малышей, — сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская. — Естественно, вокруг него оборудуют прогулочные и спортивные зоны.

17 апреля 2022 года

Внимание на качество

«Ход капитального ремонта фасадов в двух центральных районах города — Советском и Свердловском — был предметом обсуждения жилищной комиссии Моссовета. <…>

— Восстановление фасадов ведется медленно, качество ремонта не всегда удовлетворительно, — отметили в своих выступлениях депутаты Макеенко, Калашников и другие.

3 июля 1948 года

Программа капитального ремонта домов реализуется и в наши дни. Так, в Головинском районе приведут в порядок жилой дом, построенный в 1948 году в стиле советского неоклассицизма.

— Мы разработали уникальный проект, учитывающий все особенности этого красивого дома, — рассказал заместитель гендиректора Фонда капремонта Москвы Владимир Кожиченков.

28 июня 2022 года