Полина Логинова: Более 60 процентов выпускников программы стажировки с высшим образованием трудоустраиваются в правительство Москвы

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Стартовал прием заявок на стажировку в правительстве Москвы. В интервью «Вечерней Москве» заместитель начальника Управления государственной службы и кадров столичного правительства Полина Логинова рассказала о нововведениях в программе и популярных направлениях стажировки.

— Расскажите, пожалуйста, кто и как может стать участником проекта?

— Стажерами Правительства Москвы могут стать бакалавры старших курсов, магистры и выпускники вузов, которые уже имеют минимальный опыт работы, проходили практики или участвовали в волонтерской либо проектной деятельности.

Стажировка — один из крупнейших молодежных карьерных проектов Правительства Москвы. Талантливые молодые специалисты в течение полугода работают в органах власти и организациях столицы, получают зарплату, общаются с потенциальными работодателями и набираются опыта в крупнейших городских проектах. Лучшие стажеры получают предложения о работе и становятся частью команды Правительства Москвы.

Проект стажировки был запущен еще в 2011 году. За это время выпускниками программы стали более полутора тысяч человек.

Подать заявку на стажировку можно уже сейчас на Карьерном портале. Для этого необходимо зарегистрироваться и заполнить анкету в разделе «Старт карьеры». Прием заявок идет до 31 октября, а стажировка пройдет с 1 февраля по 31 июля 2023 года. Второй поток стажировки начнется в августе 2023 года, информация о старте записи на него появится на Карьерном портале.

— Какие нововведения есть в этом году?

— У нас появилось седьмое направление для стажировки — «IT-город»: для ребят, которые интересуются такими сферами, как администрирование проектов, аналитика данных, тестирование и техподдержка.

А еще мы увеличили число мест в «Карьерной школе» — двухнедельном образовательном интенсиве, который одновременно является финальным этапом отбора на стажировку. В этом году обучение в «Карьерной школе» прошли тысяча человек, что в четыре раза больше, чем в прошлом. Мы знакомим претендентов на стажировку с работой органов власти и организаций Москвы, проводим для них вебинары и встречи с руководителями городских проектов. Лучшие участники попадают на вторую неделю проекта, в рамках которой работают в командах, изучают конкретный объект (например, в 2022 году ребята изучали направления развития ВДНХ), предлагают свои идеи по его улучшению и защищают свои предложения в финальный день на кейс-чемпионате.

— Новое направление — «IT-город». Почему вы решили внедрить именно его? Какие цели преследуете?

— С одной стороны, мы регулярно получали запросы от организаций Правительства Москвы на IT-специалистов, с другой — сами студенты и выпускники технических вузов спрашивали нас о возможности начать карьеру по специальности.

В 2023 году ребята из пилотных потоков направления «IT-город» пройдут стажировку в Департаменте информационных технологий. Начинающие специалисты в области информационных технологий в течение полугода будут участвовать в создании новых цифровых продуктов и развитии действующих городских проектов, среди которых «Активный гражданин», «Наш город», «Госуслуги Москвы» и другие. В дальнейшем мы планируем расширяться на весь контур Правительства Москвы.

Но главная цель нового направления, как и уже существующих, дать молодым талантливым и неравнодушным ребятам возможность найти дело своей жизни и начать карьеру в наших органах власти и организациях, чтобы делать Москву еще лучше, современнее, красивее и технологичнее.

— Из потока прошлого года много ли стажеров получили предложения о работе в Правительстве Москвы?

— По статистике, более 60 процентов выпускников программы стажировки с высшим образованием трудоустраиваются в Правительство Москвы.

Часть ребят получают предложение продолжить работу в организациях, где они проходили стажировку. Для остальных мы проводим карьерные консультации, предлагаем вакансии, сопровождаем при трудоустройстве и помогаем с оформлением документов.

В Центр развития карьеры могут обращаться даже выпускники стажировки, которые уже проработали несколько лет в Правительстве Москвы и хотят двигаться дальше. Органы власти обращаются к нам не только с просьбой подобрать кандидатов на стартовые позиции, но и с запросами на более опытных специалистов.

— Какие направления стажировки пользуются наибольшей популярностью?

— В этом году набор будет идти по семи направлениям: «Городская экономика», «Медийный город», «Правовое пространство», «Социальный город», «HR-город», «IT-город» и «Комфортная городская среда». Ребята поработают в Аппарате Мэра и Правительства Москвы, департаментах и подведомственных организациях. В 2023 году, с учетом нового IT-направления, стажировку в Правительстве Москвы пройдут 250 человек. А больше всего стажеров в «Социальном городе» — это направление охватывает культуру мегаполиса, работу с молодежью, здравоохранение, аналитику запросов жителей — то, что привычно включается в заботу о благополучии москвичей.