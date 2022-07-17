Амур, крабы, икра: чем удивит туристов Хабаровск

Фото: Из личного архива

Если вы успели побывать на юге России, возможно, стоит в этот раз отправиться на восток. Причем Дальний. Хабаровск называют одним из самых зеленых городов этого края. «Вечерняя Москва» пообщалась с жителем города Сергеем Давыдовым и выяснила, какие места обязательно нужно посетить туристу.

Хабаровск расположен на берегу реки Амур, и местные жители советуют посетить живописную набережную, вытянувшуюся на несколько километров. С нее открывается потрясающий вид, есть аренда электросамокатов, спортивные площадки и пляж с песочком, по которому приятно пройтись босиком.

— У нас на набережной есть площадки для пляжного волейбола, большого тенниса, беговые, велодорожки, воркаут, места для занятий спортом и просто прогулок — она хорошо благоустроена. Даже есть красные стилизованные автоматы в стиле ретро с газированной водой. Набережная названа в честь адмирала Геннадия Невельского, исследователя Дальнего Востока, — рассказал Сергей.

Центром притяжения жителей города и туристов является Амурский утес, на котором расположена смотровая площадка. На набережной установлен памятник графу Муравьеву-Амурскому.

— А вы знаете, что именно наш город изображен на пятитысячной купюре? Я люблю купаться в открытом бассейне на стадионе имени Ленина. Он построен в 1956 году в стиле сталинского классицизма, украшен лепниной и колоннами. Вода в нем теплая круглый год, — отметил Сергей. — В 1962 году в наш город приезжал Юрий Гагарин, он останавливался в гостинице «Парус», которая является сейчас единственным пятизвездочным отелем в городе.

В парке «Северный» можно посетить белокаменный храм преподобного Серафима Саровского, в котором есть частица его мощей и икона с ликом святого. После посещения храма можно прогуляться по парку с мостиками и беседками. Хабаровск — потрясающее место для гурманов, особенно для любителей рыбы во всех ее видах. Попробуйте местные блюда: например, рыбный паштет такса, рыбные пельмешки бянси, морской борщ с ламинарией. А прихватить с собой домой точно стоит крабов, самую разную рыбку и, конечно же, икру!

Наперегонки со временем

Добраться до Хабаровска можно двумя способами — самолетом или поездом. «Вечерка» выяснила, во сколько обойдется путешествие.

Авиарейсы до Хабаровска регулярные. Все самолеты отправляются из аэропорта Шереметьево. Туристы должны учитывать разницу во времени в 7 часов между Дальним Востоком и Центральной Россией. Москвичам придется потратить пару дней на то, чтобы привыкнуть к новому режиму. Опытные туристы рекомендуют вылетать из столицы ночными рейсами. Будет возможность поспать в течение восьмичасового перелета. Обратно лучше возвращаться утром, и ночь перед этим желательно провести бодро. Вылетев из Хабаровска в 9:00, пассажиры окажутся в Москве в 10:00. Поездка на поезде подойдет для подготовленных путешественников, так как займет она целую неделю.

Чек-лист туриста

— Как добраться

Билеты на авиарейс Москва — Хабаровск и обратно стоят от 21 000 рублей, на поезде в плацкарте — от 20 000 рублей.

— Проживание

Отель 4 звезды в центре города с видом на реку Амур — от 4000 рублей за сутки. Мини-отель — от 2000 рублей. Апартаменты — от 1500 рублей.

— Питание

Близость Китая и Японии влияет на кухню в Хабаровске. В городе много азиатских кафешек. Большой рамен со свининой и яйцом будет стоить 350 рублей.

— Экскурсии

Часовая прогулка на теплоходе по реке Амур — 500 рублей взрослый билет и 100 рублей детский. Индивидуальная пешая двухчасовая экскурсия — 3000 рублей. Романтическая речная прогулка на парусной яхте — от 2000 рублей. Экскурсия по пригороду с изучением уникальной природы Дальнего Востока — от 4500 рублей.