Вокруг пруда появится необычная пешеходная зона

Глава управы столичного района Свиблово Андрей Алексеев во время обхода территории сквера по улице Снежная. Вскоре вокруг местного пруда появится необычная пешеходная зона, сделанная из деревянного настила / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В пятницу, 15 июля, глава управы Свиблово Андрей Алексеев проинспектировал ход работ по благоустройству сквера на Снежной улице. Какие изменения ждут местных жителей, узнала «Вечерняя Москва».

К работам по благоустройству сквера на Снежной улице коммунальщики и строители приступили еще весной. Об их масштабности говорит то, что сейчас любимая зона отдыха жителей района представляет собой большую строительную площадку — здесь работают специализированная техника и бригады ремонтников, которые рассредоточены по всей территории парковой зоны.

— Проект благоустройства сквера неоднократно обсуждался с жителями района. К примеру, мы проводили масштабный опрос на тему «Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к Капустинскому пруду», и все пожелания людей по реконструкции зоны отдыха были максимально учтены, — отмечает глава управы района Свиблово Андрей Алексеев. — Также было проведено голосование на портале «Активный гражданин», по итогам которого предложенный вариант благоустройства сквера жители Свиблова поддержали.

Согласно разработанному и утвержденному проекту, на обновленной территории появятся два новых детских комплекса с современными, яркими игровыми конструкциями — качелями, горками и другими архитектурными элементами. А для безопасного детского отдыха территорию детских площадок разделят на зоны и застелют мягким резиновым покрытием.

Появится в сквере место и для любителей активного отдыха. В спортзоне установят разнообразные тренажеры и оборудование для воркаута, который сейчас стремительно набирает популярность среди молодежи и людей среднего возраста, заботящихся о своем здоровье. Любители в свободное время поиграть в футбол также смогут проводить дружеские матчи на новой специальной площадке.

Помимо этого, в сквере установят 148 опор наружного освещения, проведут работы по устройству пешеходно-тропиночной сети, на аллеях установят скамейки. Также дополнительно будут высажены деревья, кустарники и цветы.

— Общая площадь обустроенных в сквере газонов составит почти 57,5 тысячи квадратных метров. На территории сквера дополнительно высадят деревья и кустарники в количестве 2867 штук, — пояснил глава управы.

К слову, в прошлом году в сквере был реконструирован Капустинский пруд. Прежде чем приступить к работам, водные растения, среди которых есть и редкие виды, переместили в специальный питомник. После этого рабочие углубили дно пруда и укрепили его берега. А после окончания всех работ растения вернули на место.

В нынешнем сезоне строители приступили уже к благоустройству прилегающего к пруду пространства. Так, совсем скоро вокруг водоема появится совершенно новая и необычная прогулочная зона, представляющая собой деревянный настил площадью 900 квадратных метров. А чтобы прогуливающимся людям было удобнее, на всем протяжении маршрута установят специальные светильники.

Для любителей провести вечера творчески в сквере установят новую сцену и зрительный зал под открытым небом. В теплое время года здесь будут проходить концерты и творческие встречи, вечера.

На сегодняшний день работы по благоустройству сквера на Снежной улице продолжаются и завершатся в ближайшие месяцы.

СПРАВКА

В прошлом году на территории столичного района Свиблово в рамках программы «Мой район» было благоустроено 28 дворовых территорий. В нынешнем году в программу благоустройства вошло еще десять дворовых территорий. По программе «Развитие городской среды» в районе Свиблово скоро начнутся работы по благоустройству сквера по улице Седова.