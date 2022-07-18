Музей Транспорта Москвы подготовил новую экскурсию по фондохранилищу ретро-техники

Экскурсовод Илья Кочкин рассказывает посетителям выставки об экспонатах Музея транспорта Москвы / Фото: Дженни Самойлова / Вечерняя Москва

17 июля на уникальные экспонаты музея Транспорта Москвы посмотрела корреспондент «Вечерней Москвы» .

Как отмечает директор музея Оксана Бондаренко, экскурсия в фонды музея — возможность познакомиться с историей и эволюцией общественного транспорта Москвы с 1930-х годов до конца ХХ века.

— А также вновь увидеть транспорт, который в нашей юности и детстве был надежным попутчиком каждого из нас на городских дорогах, — говорит она. — На экспозиционной площадке разместилось более 100 единиц техники.

Во время экскурсии, продолжительность которой составляет два часа, можно не только увидеть раритетные пассажирские, грузовые и специализированные машины разных периодов советской эпохи, но и узнать историю их создания, эксплуатации, технические характеристики моделей.

Так, например, обращает на себя внимание легендарный пассажирский автобус ЗИС-8, который является настоящим прадедушкой современных комфортных московских автобусов. В музейной коллекции представлен первый ЗИС-8, который сошел с конвейера Московского автомобильного завода имени И. В. Сталина в далеком 1933 году.

Рядом расположена еще одна уникальная модель, которая специально выпускалась для южных, курортных городов страны и пользовалась особой популярностью у отдыхающих — автобус-кабриолет.

— 1950–1960-е годы прошлого столетия — это время экспериментов в сфере транспорта. Именно тогда на базе автомобилей ГАЗ для туристических прогулок создается открытый автобус, — рассказывает экскурсовод Илья Кочкин. — А поскольку он эксплуатировался вплоть до 1970-х годов, то в старых семейных альбомах еще можно найти фотографии счастливых отдыхающих на фоне этого транспорта. И это очень ценный экспонат, потому что таких автобусов осталось считаные единицы.

Кстати, прежде чем попасть на музейные площадки, автомобили прошли долгий реставрационный путь. И участники экскурсии смогут увидеть этапы этого кропотливого процесса, посетив реставрационные мастерские.

Экскурсии в фонды музея проводятся в выходные дни с 13 до 16 часов. Для участников организован бесплатный трансфер от метро «Пражская». Билеты можно заказать на сайте Музея транспорта Москвы.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Максим Ликсутов, заммэра москвы в правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры:

— По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы организовываем мероприятия, где можно больше узнать об истории транспорта столицы, так как видим большой интерес к этой теме. Сегодня мы подготовили новый формат — экскурсии в фонды хранения коллекции Музея транспорта. Надеемся, что подобные мероприятия будут пользоваться такой же популярностью, как проводимые нами тематические выставки и ретропарады.