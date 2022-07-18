Инструкторы научили безопасно ездить на самокатах
В Москве для всех желающих провели уроки школы безопасного вождения на электросамокатах. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как использовать двухколесный транспорт в городе без угрозы для себя и окружающих.
Выставленные на площадке конусы ловко объезжает самокат под управлением инструктора по безопасному вождению Александра Сычева. Он умело маневрирует между препятствиями и удерживает равновесие, чуть наклоняясь в нужную сторону. Молодой человек плавно останавливается перед резким поворотом и объясняет, как необходимо правильно управлять двухколесной техникой.
— Прежде всего на повороте необходимо сбросить скорость и наклониться в сторону нужного направления, чтобы лучше его пройти, — рассказывает Сычев. — А при ускорении нужно наклонять корпус вперед, чтобы не упасть.
Перед тем как стать инструктором, Александр Сычев проехал порядка двух тысяч километров на личном «двухколесном».
— Это дало мне знания о технике вождения и устройстве самоката, которыми я хочу поделиться, — рассказал он.
Александр Сычев отметил, что перед началом поездки на арендованном транспорте всегда нужно осматривать его на предмет видимых повреждений.
— А еще посмотреть на натяжение тормозов. Проверить это можно, сняв самокат с подножки и зажав рычаги тормоза: если колеса не прокатываются вперед, то все в порядке, — добавил тренер.
Он также сообщил, что на самокатах столицы присутствуют QR-коды, отсканировав которые с помощью телефона можно узнать уровень заряда.
— Основная сложность для начинающих — это удержание равновесия на маленьких скоростях. Данный навык приходит только с опытом, — говорит Александр Сычев.
Помимо очных курсов, школа безопасного вождения на электросамокатах проводит их в онлайн-версии. Там можно пройти тесты на все необходимые правила.
— Онлайн-курсы мы запустили в 2021 году, а в начале этого года решили выйти в офлайн. Они проходят по всей России. Сейчас обучение прошли более 700 тысяч человек, — рассказала организатор курсов Илона Максимова. — Обучение бесплатное, мы занимаемся со всеми желающими.
Она добавила, что во время движения особенно важна этика: нужно уважать как пешеходов, так и других самокатчиков.
— Многие сначала приезжают к нам на уроки с тренером, а потом, обретя уверенность и навык, начинают использовать самокаты самостоятельно, — отметила Илона Максимова.
Она также рассказала, что организаторы школы стараются продвигать идею по увеличению количества велодорожек в городах.
НАДО ЗНАТЬ
- конструкцией самоката не предусмотрены поездки вдвоем;
- на пешеходном переходе нужно остановиться и переводить самокат, идя рядом, как и велосипед;
- при движении на электросамокате по тротуарам необходимо сбавлять скорость и уведомлять пешеходов о своем приближении звуковым сигналом;
- выезжать на проезжую часть нельзя, потому что это создаст трудности для движения автомобилей.