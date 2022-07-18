Инструкторы научили безопасно ездить на самокатах

Инструктор школы безопасного вождения на электросамокатах Александр Сычев учит москвичку Викторию Галахову объезжать препятствия / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва

В Москве для всех желающих провели уроки школы безопасного вождения на электросамокатах. Корреспондент «Вечерней Москвы» узнал, как использовать двухколесный транспорт в городе без угрозы для себя и окружающих.

Выставленные на площадке конусы ловко объезжает самокат под управлением инструктора по безопасному вождению Александра Сычева. Он умело маневрирует между препятствиями и удерживает равновесие, чуть наклоняясь в нужную сторону. Молодой человек плавно останавливается перед резким поворотом и объясняет, как необходимо правильно управлять двухколесной техникой.

— Прежде всего на повороте необходимо сбросить скорость и наклониться в сторону нужного направления, чтобы лучше его пройти, — рассказывает Сычев. — А при ускорении нужно наклонять корпус вперед, чтобы не упасть.

Перед тем как стать инструктором, Александр Сычев проехал порядка двух тысяч километров на личном «двухколесном».

— Это дало мне знания о технике вождения и устройстве самоката, которыми я хочу поделиться, — рассказал он.

Александр Сычев отметил, что перед началом поездки на арендованном транспорте всегда нужно осматривать его на предмет видимых повреждений.

— А еще посмотреть на натяжение тормозов. Проверить это можно, сняв самокат с подножки и зажав рычаги тормоза: если колеса не прокатываются вперед, то все в порядке, — добавил тренер.

Он также сообщил, что на самокатах столицы присутствуют QR-коды, отсканировав которые с помощью телефона можно узнать уровень заряда.

— Основная сложность для начинающих — это удержание равновесия на маленьких скоростях. Данный навык приходит только с опытом, — говорит Александр Сычев.

Помимо очных курсов, школа безопасного вождения на электросамокатах проводит их в онлайн-версии. Там можно пройти тесты на все необходимые правила.

— Онлайн-курсы мы запустили в 2021 году, а в начале этого года решили выйти в офлайн. Они проходят по всей России. Сейчас обучение прошли более 700 тысяч человек, — рассказала организатор курсов Илона Максимова. — Обучение бесплатное, мы занимаемся со всеми желающими.

Она добавила, что во время движения особенно важна этика: нужно уважать как пешеходов, так и других самокатчиков.

— Многие сначала приезжают к нам на уроки с тренером, а потом, обретя уверенность и навык, начинают использовать самокаты самостоятельно, — отметила Илона Максимова.

Она также рассказала, что организаторы школы стараются продвигать идею по увеличению количества велодорожек в городах.

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