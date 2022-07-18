Союзные силы готовятся до конца освободить Донбасс

Военнослужащий отряда разминирования Международного противоминного центра ВС РФ обследует улицы освобожденного от националистов Северодонецка. В руках у солдата — щуп и миноискатель / Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что войска России и республик полностью завершат освобождение Донбасса до конца года.

По его словам, Народная милиция республики при поддержке Российской армии готовит плацдарм для полного освобождения территории Донбасса от украинских войск. Город Авдеевка находится в непосредственной близости от Донецка — отсюда ВСУ наносят артиллерийские удары по городу.

— Мы полностью перекрыли в двух районах дорогу, соединяющую Авдеевку и Константиновку, Авдеевка сейчас охвачена полукольцом, — подчеркнул Эдуард Басурин.

Тем временем в ДНР нашли следы работы «черных трансплантологов». Они орудовали в биолабораториях, организованных ВСУ.

— Они переехали, вывезли свое оборудование из Северодонецка, как только появилась возможность, скажем, вывезти весь материал, — рассказал офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Он добавил, что человеческие органы с территории Донбасса на Украину вывозят иностранные хирурги.

— А дальше они идут в страны Запада, где цена на органы возрастает многократно, — уточнил Марочко.

Министр обороны России Сергей Шойгу отдал указание группировке «Восток» ликвидировать ракетные и артиллерийские средства большой дальности, которые применяются армией Украины.

— Из них ведутся обстрелы жилых кварталов населенных пунктов Донбасса и осуществляются намеренные поджоги полей с пшеницей, а также хранилищ с зерновыми, — объяснили в Минобороны РФ. Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что во всех населенных пунктах, которые находятся на освобожденных территориях, сформированы администрации.

А в Соледаре украинские военные заминировали госучреждения и улицы города, сказал помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

Член Главного совета военно-гражданской администрации освобожденных территорий Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что украинские военные хотят повторить сценарий мариупольской «Азовстали» на двух крупных предприятиях региона — «Запорожстали» и «Запорожкоксе».

— Собственник заводов Ринат Ахметов отдал их под создание укреплений, хранение техники, боекомплектов и так далее не только ВСУ, но и нацбатам — фашистским подразделениям типа «Азова»* (запрещен в РФ) и прочим, — добавил Рогов.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила гуманитарную помощь в ДНР. Сотрудники аппарата омбудсмена адресно передадут ее в медицинские учреждения республики.

— Мы получаем огромное количество писем, связанных с гуманитарными коридорами, с вопросами медицины и воссоединения семей. Мы собрали то, что конкретно нужно людям, что они просили. Это и инвалидные коляски для детей, больных ДЦП, это для госпиталя необходимое оборудование, продукты питания, книги, игрушки, сладости, одежда — все то, что люди нам обозначили как предметы первой необходимости, в которых они нуждаются, — сказала Москалькова.

Общий вес гуманитарной помощи — более шести тонн.

Татьяна Москалькова добавила, что сотрудники ее аппарата будут сопровождать груз и передадут его в больницы и нуждающимся. Кроме того, они планируют провести в ДНР личный прием граждан.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей Лавров, министр иностранных дел России:

— Если смотреть на сегодняшние события через историческую призму, то весь украинский кризис предстает как «большая игра» по сценарию, продвигавшемуся когда-то еще Збигневом Бжезинским. Разговоры про добрые отношения, про готовность Запада учитывать права и интересы русских, очутившихся после распада СССР на независимой Украине и в других постсоветских странах, оказались не более чем инсценировкой.