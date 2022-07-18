Установлен новый рекорд России по массовым приседаниям

Москвичка Виктория Штеле (на переднем плане) стала одной из 312 человек, установивших рекорд России по приседаниям / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Это замечательное событие произошло в Москве. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдал за историческим достижением.

Пространство от входа на Центральный московский ипподром до главной сцены полностью заполнено людьми. Дети веселятся с аниматором в костюме тираннозавра, а взрослые катаются в карете, запряженной лошадью. Конь, по кличке Виктор, ведет себя спокойно. Его подкармливают хрустящей морковкой. Но вдруг спокойствие прерывается голосом из колонок — объявляется общий сбор у сцены.

Подсчетом участников занимается главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

— Главное — приседать правильно, только так рекорд будет зафиксирован, — сказал судья.

После подсчета всем раздают белые, синие и красные шарики с гелием. Участников выстраивают так, что образуется флаг России.

Теперь все дружно приседают. Один, два, три... десять. Рекорд установлен!

— Друзья, поздравляю! Вы вошли в Книгу рекордов России, — объявляет Станислав Коненко, и его голос заглушают аплодисменты. — Рекорд по приседаниям, который 250 человек установили в Ярославле, побит.

Москвичка Виктория Штеле — одна из тех, кто установил новый рекорд. Она приехала сразу после работы, даже не успела переодеться в спортивный костюм.

— Очень боялась пропустить. Бежала изо всех сил и, к счастью, я здесь, — говорит Виктория. — Никогда бы не подумала, что столько людей соберется в одном месте, чтобы установить такой рекорд. Это мотивирует меня покорять новые вершины.

В конце гости запустили шарики в небо. Все приседавшие получили электронные сертификаты о том, что они установили рекорд России.