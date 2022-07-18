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Установлен новый рекорд России по массовым приседаниям

Иван Кудря
Общество
Установлен новый рекорд России по массовым приседаниям
Москвичка Виктория Штеле (на переднем плане) стала одной из 312 человек, установивших рекорд России по приседаниям / Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Это замечательное событие произошло в Москве. Корреспондент «Вечерней Москвы» наблюдал за историческим достижением.

Пространство от входа на Центральный московский ипподром до главной сцены полностью заполнено людьми. Дети веселятся с аниматором в костюме тираннозавра, а взрослые катаются в карете, запряженной лошадью. Конь, по кличке Виктор, ведет себя спокойно. Его подкармливают хрустящей морковкой. Но вдруг спокойствие прерывается голосом из колонок — объявляется общий сбор у сцены.

Подсчетом участников занимается главный редактор и основатель Книги рекордов России Станислав Коненко.

— Главное — приседать правильно, только так рекорд будет зафиксирован, — сказал судья.

После подсчета всем раздают белые, синие и красные шарики с гелием. Участников выстраивают так, что образуется флаг России.

Теперь все дружно приседают. Один, два, три... десять. Рекорд установлен!

— Друзья, поздравляю! Вы вошли в Книгу рекордов России, — объявляет Станислав Коненко, и его голос заглушают аплодисменты. — Рекорд по приседаниям, который 250 человек установили в Ярославле, побит.

Москвичка Виктория Штеле — одна из тех, кто установил новый рекорд. Она приехала сразу после работы, даже не успела переодеться в спортивный костюм.

— Очень боялась пропустить. Бежала изо всех сил и, к счастью, я здесь, — говорит Виктория. — Никогда бы не подумала, что столько людей соберется в одном месте, чтобы установить такой рекорд. Это мотивирует меня покорять новые вершины.

В конце гости запустили шарики в небо. Все приседавшие получили электронные сертификаты о том, что они установили рекорд России.

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