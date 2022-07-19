Театр на столичных волнах

Фото: Пресс-служба Флотилии «Рэдиссон Ройал»

Дважды в день — ближе к обеду и к ужину — от причала гостиницы «Украина» по Москве-реке отправляются в путь белоснежные яхты, на несколько часов увозя своих гостей в театрально-гастрономические круизы, полностью погружая их буквально в параллельную реальность. Как проходят такие поездки, узнавал наш корреспондент.

Нежная музыка, блещущий свежей краской трап, подтянутые стюарды — всего несколько шагов, и вы уже на борту. В зале воссоздана обстановка НЭПа — 20-е года прошлого века, высшее общество, струящиеся платья в стиле модерн, сухой закон... Бесшумно работают кондиционеры, бесшумно передвигаются официанты — на столах сервируется особый ужин: блюда приготовлены по аутентичным рецептам, переосмысленным великолепным шеф-поваром.

Гостей рассаживают, а в зале уже появляются актеры, незаметно вовлекают в сюжет: предложат чашечку кофе, отвлекут разговором «ни о чем…». Мюзикл «Колье княжны Тюфякиной» — иммерсивный спектакль: зрители становятся участниками представления, и вы никогда не знаете, знакомитесь ли вы с такой же, как и вы, посетительницей, или с актрисой.

— Театр на борту яхт флотилии «Рэдиссон Ройал» под руководством режиссера Яны Завьяловой — это новый вид досуга на реке, — рассказывают в пресс-службе флотилии. — Четыре года назад состоялся первый рейс в таком формате — и с тех пор они стали очень популярны среди москвичей и гостей столицы, ведь они соединяют и прекрасную прогулку по реке, и оригинальное меню и интереснейший иммерсивный спектакль. В этом году рейсы проходят дважды в день.

Всех секретов, которые обещает мюзикл мирно обедающим гостям, флотилия не раскрывает. Точно известно лишь, что с помощью зрителей героям постановки удастся обнаружить украденные фамильные бриллианты князей Тюфякиных. Лучшие актеры столичных театров органичны в своих ролях, им удается привлечь внимание в, возможно, циничной, но точно нелегкой конкуренции с вкуснейшими блюдами: даже чувство голода вовлечено в действие.

Как ни странно, но даже в таком насыщенном действии находится время для антракта. Все рассчитано идеально: как раз в это время яхта проходит мимо исторического центра столицы, и можно выйти на палубу и сделать красивые кадры на фоне любимого города.

— В этом летнем сезоне, кроме мюзикла «Колье княжны Тюфяконой» (20 июля, 2 и 24 августа), наших гостей ждут и другие постановки, — отмечают в пресс-службе. — «Загадочная женщина» по пьесе Оскара Уайлда «Веер леди Уиндермир» заинтересует поклонников мелодраматичных историй и танцев (17 августа), «Лжец» по комедии Карло Гольдони перенесет в карнавальную Венецию (10 августа).

Фото: Пресс-служба Флотилии «Рэдиссон Ройал»

Кроме того, уже полюбившийся многим «Ужин с Классиком. А. П. Чехов» подарит возможность заново открыть для себя Антона Павловича (27 июля и 31 августа).

— В этом спектакле сошлись фрагменты двадцати с лишним историй — «Пропащее дело», «Злоумышленник», «Предложение», — рассказывает режиссер Яна Завьялова.

Любителям необычного современного театра и гурманам, которые предпочитают видеть в еде приключение, такая речная прогулка доставит новые впечатления. Есть и еще один момент, важный для дам: если вы остались на лето в городе, а в гардеробе у вас — «платья вечерние, шелковые, ненадеванные», то такие вечера позволят прекрасно «выгулять» наряды.